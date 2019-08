Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ec84a017-9e8b-408d-b64c-921bae42b110","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A két vízilabdázó ellen egy 13 éves lány családja tett feljelentést szexuális erőszak miatt, a nyomozást bűncselekmény hiánya miatt megszüntette a rendőrség. Volt olyan csatorna, ahol a kezdetekben tényként állították a vízilabdázókról, hogy erőszakot követtek el. A vízilabdázók ügyvédjei nagy nyilvánosság előtt elkövetett rágalmazás miatt tettek feljelentést - vélhetően egy vagy több médium ellen -, az ügy már a bíróság előtt van. ","shortLead":"A két vízilabdázó ellen egy 13 éves lány családja tett feljelentést szexuális erőszak miatt, a nyomozást bűncselekmény...","id":"20190824_Harman_allnak_birosag_ele_Kosz_es_Petovary_ragalmazasa_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec84a017-9e8b-408d-b64c-921bae42b110&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cb6beb5-f69e-4d73-8c63-4089585dabdb","keywords":null,"link":"/itthon/20190824_Harman_allnak_birosag_ele_Kosz_es_Petovary_ragalmazasa_miatt","timestamp":"2019. augusztus. 24. 11:14","title":"Hárman állhatnak bíróság elé Kósz és Petőváry rágalmazása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cc13905-a3e8-4cd4-bafe-a73db1f72197","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem csak a kocsiban vannak veszélyben az állatok.","shortLead":"Nem csak a kocsiban vannak veszélyben az állatok.","id":"20190823_Belepusztulhatott_a_melegbe_egy_kutya_a_szentesi_Tesconal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9cc13905-a3e8-4cd4-bafe-a73db1f72197&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7066a33d-1378-4bb0-ab88-66c3cb925ca0","keywords":null,"link":"/itthon/20190823_Belepusztulhatott_a_melegbe_egy_kutya_a_szentesi_Tesconal","timestamp":"2019. augusztus. 23. 11:35","title":"Napon hagytak egy kikötött kutyát, belepusztult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a79fe551-c4ec-4e60-b4fb-8410e8827cea","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Megrendelték az első példányt a Magnus Aircraft Zrt. pécs-pogányi repülőtéren lévő gyárában készülő, magyar fejlesztésű, kompozit testű repülőgépeiből.","shortLead":"Megrendelték az első példányt a Magnus Aircraft Zrt. pécs-pogányi repülőtéren lévő gyárában készülő, magyar...","id":"20190824_Megrendeltek_az_elso_peldanyt_a_magyar_fejlesztesu_pecsi_gyartasu_repulogepekbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a79fe551-c4ec-4e60-b4fb-8410e8827cea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecacdd93-37a9-4c1a-b94f-7f6f2574649f","keywords":null,"link":"/kkv/20190824_Megrendeltek_az_elso_peldanyt_a_magyar_fejlesztesu_pecsi_gyartasu_repulogepekbol","timestamp":"2019. augusztus. 24. 16:18","title":"Megvan az első szerződés, jövőre már 80-90 repülőt gyártana a magyar cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0af3d339-f810-422e-8cfc-a25196d8b919","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nekik nem szóltak, hogy nukleáris baleset sérültjeit viszik a kórházba. Most a megyei önkormányzat bejelentette, minden rendben. Persze ennek nem könnyű hinni, miután az orosz hatóságok a csernobilihez hasonló módon igyekeztek titkolózni a Roszatom nukleáris balesetével kapcsolatban.","shortLead":"Nekik nem szóltak, hogy nukleáris baleset sérültjeit viszik a kórházba. Most a megyei önkormányzat bejelentette, minden...","id":"20190823_Nem_talaltak_sugarfertozest_az_arhangelszki_orvosoknal_legalabb_is_ez_a_hivatalos_verzio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0af3d339-f810-422e-8cfc-a25196d8b919&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23905529-ad73-49be-917c-653529cfaf1f","keywords":null,"link":"/vilag/20190823_Nem_talaltak_sugarfertozest_az_arhangelszki_orvosoknal_legalabb_is_ez_a_hivatalos_verzio","timestamp":"2019. augusztus. 23. 20:51","title":"Nem találtak sugárfertőzést az arhangelszki orvosoknál, legalább is ez a hivatalos verzió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c90a6b1-9388-49b6-aa32-b2f3075bdaca","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Sorra lépnek vissza a Demokrata Párt esélytelen jelöltjei az elnökjelöltségért, most a nem túl ismert Seth Moultonon volt a sor.\r

\r

","shortLead":"Sorra lépnek vissza a Demokrata Párt esélytelen jelöltjei az elnökjelöltségért, most a nem túl ismert Seth Moultonon...","id":"20190823_Egy_szazalek_sem_tamogatta_a_Demokrata_parti_elnokjeloltaspiranst_ezert_visszalepett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c90a6b1-9388-49b6-aa32-b2f3075bdaca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"345a643e-e453-461d-a181-e4c9f7c5d409","keywords":null,"link":"/vilag/20190823_Egy_szazalek_sem_tamogatta_a_Demokrata_parti_elnokjeloltaspiranst_ezert_visszalepett","timestamp":"2019. augusztus. 23. 17:15","title":"Egy százalék sem támogatta a Demokrata párti elnökjelölt-aspiránst, ezért visszalépett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"853f1aa5-6341-4c1f-bef7-ca0f5978bf79","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőröket a lakás tulajdonosa hívta ki, mert nem tudta elérni a bérlőit. Emberölés miatt indult nyomozás. ","shortLead":"A rendőröket a lakás tulajdonosa hívta ki, mert nem tudta elérni a bérlőit. Emberölés miatt indult nyomozás. ","id":"20190823_Harom_holttestet_talaltak_egy_budai_lakasban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=853f1aa5-6341-4c1f-bef7-ca0f5978bf79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"494d3d27-1cd3-40e1-94dc-aabdb3068207","keywords":null,"link":"/itthon/20190823_Harom_holttestet_talaltak_egy_budai_lakasban","timestamp":"2019. augusztus. 23. 13:25","title":"Egy férfi, egy nő és egy kisgyerek a budai gyilkosság áldozata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"454f25e4-29e5-45da-957c-7d155fcc3a93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Barkóczi Csaba egyszer alpogármesteri referens, egyszer tettrekész civil, aztán meg fideszes jelölt.","shortLead":"Barkóczi Csaba egyszer alpogármesteri referens, egyszer tettrekész civil, aztán meg fideszes jelölt.","id":"20190823_Fuggetlen_civilkent_mutatta_be_a_HirTV_a_pecsi_Fidesz_emberet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=454f25e4-29e5-45da-957c-7d155fcc3a93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"454f1094-9504-498b-9fa2-59f0ad543d14","keywords":null,"link":"/itthon/20190823_Fuggetlen_civilkent_mutatta_be_a_HirTV_a_pecsi_Fidesz_emberet","timestamp":"2019. augusztus. 23. 11:23","title":"Független civilként mutatta be a Hír Tv a pécsi Fidesz emberét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49ca1635-0497-463e-a83e-2305980aaac9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A négy éve elhunyt Lemmy Kilmister 1979-ben kezdte el írni a dalt, de csak 30 évvel később fejezte be, és akkor is eltűnt.","shortLead":"A négy éve elhunyt Lemmy Kilmister 1979-ben kezdte el írni a dalt, de csak 30 évvel később fejezte be, és akkor is...","id":"20190823_Elokerult_egy_szerelmes_countrydal_a_Motorheadfrontemberetol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=49ca1635-0497-463e-a83e-2305980aaac9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24b9e4ae-fb93-4d3c-9ef0-5ff04ca49ce4","keywords":null,"link":"/kultura/20190823_Elokerult_egy_szerelmes_countrydal_a_Motorheadfrontemberetol","timestamp":"2019. augusztus. 23. 11:10","title":"Előkerült egy szerelmes country-dal a Motörhead-frontemberétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]