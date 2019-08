Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dfed05b4-37bf-4dc3-a94e-2072904f239d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Épp azok az országok nem fogadták el a nemzetközi szabályozást, ahol a világ zsiráfjainak 70 százaléka él.","shortLead":"Épp azok az országok nem fogadták el a nemzetközi szabályozást, ahol a világ zsiráfjainak 70 százaléka él.","id":"20190822_Mostantol_sokkal_nehezebb_lesz_zsirafot_venni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dfed05b4-37bf-4dc3-a94e-2072904f239d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7bea1da-2281-4722-a94d-bc2bbcf40e96","keywords":null,"link":"/kkv/20190822_Mostantol_sokkal_nehezebb_lesz_zsirafot_venni","timestamp":"2019. augusztus. 22. 17:27","title":"Mostantól sokkal nehezebb lesz zsiráfot venni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c2d8448-d5e2-4fe3-adce-ecfcc5cfe73b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jóval több műanyaghulladék keletkezett, mint júniusban vagy 2018 júliusában, nem lett eredményes az akció.\r

\r

","shortLead":"Jóval több műanyaghulladék keletkezett, mint júniusban vagy 2018 júliusában, nem lett eredményes az akció.\r

\r

","id":"20190823_Totalis_bukas_lett_Budapesten_a_muanyagmentes_julius","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7c2d8448-d5e2-4fe3-adce-ecfcc5cfe73b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e149a418-3e4c-43f5-bc53-faaa1d42cedd","keywords":null,"link":"/itthon/20190823_Totalis_bukas_lett_Budapesten_a_muanyagmentes_julius","timestamp":"2019. augusztus. 23. 21:21","title":"Totális bukás lett Budapesten a műanyagmentes július","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"454f25e4-29e5-45da-957c-7d155fcc3a93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Barkóczi Csaba egyszer alpogármesteri referens, egyszer tettrekész civil, aztán meg fideszes jelölt.","shortLead":"Barkóczi Csaba egyszer alpogármesteri referens, egyszer tettrekész civil, aztán meg fideszes jelölt.","id":"20190823_Fuggetlen_civilkent_mutatta_be_a_HirTV_a_pecsi_Fidesz_emberet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=454f25e4-29e5-45da-957c-7d155fcc3a93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"454f1094-9504-498b-9fa2-59f0ad543d14","keywords":null,"link":"/itthon/20190823_Fuggetlen_civilkent_mutatta_be_a_HirTV_a_pecsi_Fidesz_emberet","timestamp":"2019. augusztus. 23. 11:23","title":"Független civilként mutatta be a Hír Tv a pécsi Fidesz emberét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09531d91-223d-4b7b-b99b-55d396b4bc76","c_author":"","category":"elet","description":"Augusztus 29-én este 21.25-től mutatja be a Duna TV az Egy másik életben című filmet.\r

\r

","shortLead":"Augusztus 29-én este 21.25-től mutatja be a Duna TV az Egy másik életben című filmet.\r

\r

","id":"20190823_Ujra_egyutt_a_fel_Aranyeletstab_jovo_heten_bemutato_a_Dunan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=09531d91-223d-4b7b-b99b-55d396b4bc76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"677d0765-f75a-4dbc-90d6-299294e1df87","keywords":null,"link":"/elet/20190823_Ujra_egyutt_a_fel_Aranyeletstab_jovo_heten_bemutato_a_Dunan","timestamp":"2019. augusztus. 23. 14:12","title":"Újra együtt a fél Aranyélet-stáb: jövő héten bemutató a Dunán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b55434eb-df17-4ac5-86f2-2fe3f5aad0c1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Észak-Korea szerint Pompeo akadályozza a Washingtonnal folytatott tárgyalások újrakezdését. ","shortLead":"Észak-Korea szerint Pompeo akadályozza a Washingtonnal folytatott tárgyalások újrakezdését. ","id":"20190823_Beszoltak_EszakKoreabol_Pompeonak_mergezo_novenynek_neveztek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b55434eb-df17-4ac5-86f2-2fe3f5aad0c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91cc0b35-64ce-4308-9316-c8e779e90a8c","keywords":null,"link":"/vilag/20190823_Beszoltak_EszakKoreabol_Pompeonak_mergezo_novenynek_neveztek","timestamp":"2019. augusztus. 23. 07:09","title":"Beszóltak Észak-Koreából Pompeónak: mérgező növénynek nevezték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56f1a91c-4e97-4ffe-837f-3e7e46c2a162","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az amerikai énekesnő újra felvenné korai dalait, hogy azok ne kerülhessenek Scooter Braun kezébe","shortLead":"Az amerikai énekesnő újra felvenné korai dalait, hogy azok ne kerülhessenek Scooter Braun kezébe","id":"20190822_Bosszut_allna_a_zaklatassal_vadolt_menedzseren_Taylor_Swift","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=56f1a91c-4e97-4ffe-837f-3e7e46c2a162&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f74e0d5a-f8ca-4b10-9200-98a283551434","keywords":null,"link":"/elet/20190822_Bosszut_allna_a_zaklatassal_vadolt_menedzseren_Taylor_Swift","timestamp":"2019. augusztus. 22. 16:11","title":"Bosszút állna a zaklatással vádolt menedzseren Taylor Swift","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"066b786b-6eca-40ca-a02b-36be704fe190","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szombathely fideszes polgármesterének nem tetszett a helyi színház darabja, amiben Claudius császár a mai városba álmodja magát és értékeli azt, így nem mehetett le a Savaria Karnevál megnyitóján.

","shortLead":"Szombathely fideszes polgármesterének nem tetszett a helyi színház darabja, amiben Claudius császár a mai városba...","id":"20190824_A_polgarmesternek_nem_tetszett_az_idoutazos_szindarab_nem_mehetett_le_a_szombathelyi_karneval_megnyitojan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=066b786b-6eca-40ca-a02b-36be704fe190&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c11b127e-7ba3-4a0f-9680-dfb3e7631347","keywords":null,"link":"/itthon/20190824_A_polgarmesternek_nem_tetszett_az_idoutazos_szindarab_nem_mehetett_le_a_szombathelyi_karneval_megnyitojan","timestamp":"2019. augusztus. 24. 13:45","title":"A polgármesternek nem tetszett az időutazós színdarab, nem mehetett le a szombathelyi karnevál megnyitóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07dd406b-9997-499c-914b-0751cbf1a798","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendkívüli közgyűlésen jelentette be váratlanul az új jelölt, hogy Botka Lászlóval is megmérkőzik. ","shortLead":"A rendkívüli közgyűlésen jelentette be váratlanul az új jelölt, hogy Botka Lászlóval is megmérkőzik. ","id":"20190823_Ujabb_kihivoja_van_Botkanak_most_egy_szoci_indulna_ellene","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=07dd406b-9997-499c-914b-0751cbf1a798&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72721604-7b63-4552-8da3-e0669bff251e","keywords":null,"link":"/itthon/20190823_Ujabb_kihivoja_van_Botkanak_most_egy_szoci_indulna_ellene","timestamp":"2019. augusztus. 23. 12:03","title":"Szocialista jelölt is elindul Botka ellen Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]