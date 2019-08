Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b613a86c-b292-417c-af6d-7adf5bf3caf7","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Biarritzban, egy franciaországi turistaközpontban ülésezik a G7-csúcs az idén. Tavaly Kanadában káosszal zárult az összejövetel, mert Donald Trump utólag közölte: nem fogadja el a közös közleményt, melyet korábban jóváhagyott. Most Emmanuel Macron francia elnök - mint vendéglátó – szeretné elkerülni a botrányt.","shortLead":"Biarritzban, egy franciaországi turistaközpontban ülésezik a G7-csúcs az idén. Tavaly Kanadában káosszal zárult...","id":"20190824_g7_trump_macron_merkel_csucstalalkozo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b613a86c-b292-417c-af6d-7adf5bf3caf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd25a257-b739-4806-ae4c-eb8956b7c203","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190824_g7_trump_macron_merkel_csucstalalkozo","timestamp":"2019. augusztus. 24. 09:50","title":"Hétvégén eldőlhet, meg lehet-e fékezni Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36f4215a-7e36-4dbd-a619-f7b0508753b4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A HVG összesítése szerint főleg az emberekkel mindennapi kapcsolatban álló tiszthelyettesek vannak kevesen. ","shortLead":"A HVG összesítése szerint főleg az emberekkel mindennapi kapcsolatban álló tiszthelyettesek vannak kevesen. ","id":"20190822_Ketszer_annyi_a_rendor_hazankban_mint_sok_unios_allamban_megis_allandoan_tuloraznak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36f4215a-7e36-4dbd-a619-f7b0508753b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64f6c937-76c2-4d4a-8cfd-a15f94e8e270","keywords":null,"link":"/itthon/20190822_Ketszer_annyi_a_rendor_hazankban_mint_sok_unios_allamban_megis_allandoan_tuloraznak","timestamp":"2019. augusztus. 22. 15:50","title":"Kétszer annyi a rendőr hazánkban, mint sok uniós államban, mégis állandóan túlóráznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7976dc0c-303d-4bcf-a716-658a330fbe55","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csapdát állít, robbant, nyilaz, legyőzhetetlen – ahogy azt el is várják a rajongók.\r

\r

","shortLead":"Csapdát állít, robbant, nyilaz, legyőzhetetlen – ahogy azt el is várják a rajongók.\r

\r

","id":"20190823_Stallone_kemenyebb_mint_valaha_Uj_elozetes_jott_a_Rambo_5hoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7976dc0c-303d-4bcf-a716-658a330fbe55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"570fd93e-bcc5-42c1-bde8-c848d89abd47","keywords":null,"link":"/elet/20190823_Stallone_kemenyebb_mint_valaha_Uj_elozetes_jott_a_Rambo_5hoz","timestamp":"2019. augusztus. 23. 11:38","title":"Stallone keményebb, mint valaha: Új előzetes jött a Rambo 5-höz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df538c75-691f-4e8b-90ea-effd44a0a817","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség azt közölte: a 35 éves S. Levente tette után öngyilkos lett. A lakásba augusztus 20-án az édesanya egyszer már kihívta a rendőrséget. ","shortLead":"A rendőrség azt közölte: a 35 éves S. Levente tette után öngyilkos lett. A lakásba augusztus 20-án az édesanya egyszer...","id":"20190823_Az_apa_olte_meg_elettarsat_es_gyereket_a_budai_tarsashazban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=df538c75-691f-4e8b-90ea-effd44a0a817&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9140984c-833c-44e3-8ffa-adaca5a10798","keywords":null,"link":"/itthon/20190823_Az_apa_olte_meg_elettarsat_es_gyereket_a_budai_tarsashazban","timestamp":"2019. augusztus. 23. 15:36","title":"Az apa ölte meg élettársát és gyerekét a budai társasházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e881f16b-a875-434f-8357-774f2db11a72","c_author":"Kaufmann Balázs","category":"itthon","description":"Az önkormányzati választások 10 csatatéren különösen izgalmasak lesznek. A hvg.hu közelről követi a 8 magyar nagyváros és a 2 budapesti kerület eseményeit. Ma a pécsi csatatérről tudósítunk. Ez a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja.","shortLead":"Az önkormányzati választások 10 csatatéren különösen izgalmasak lesznek. A hvg.hu közelről követi a 8 magyar nagyváros...","id":"20190824_Fulke_Ha_Pecsett_nem_nyer_az_ellenzek_akkor_sehol_sincs_eselye","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e881f16b-a875-434f-8357-774f2db11a72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b8cfa3d-f899-4748-ada7-3a5998fc753d","keywords":null,"link":"/itthon/20190824_Fulke_Ha_Pecsett_nem_nyer_az_ellenzek_akkor_sehol_sincs_eselye","timestamp":"2019. augusztus. 24. 12:30","title":"Fülke: Ha Pécsett nem nyer az ellenzék, akkor sehol sincs esélye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15e9bb96-c8bb-461d-b68a-ef2314c4c19c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elektromos versenyautók gyártásába kezd az Opel Motorsport, a Corsa-eből faragnak raliváltozatot.","shortLead":"Elektromos versenyautók gyártásába kezd az Opel Motorsport, a Corsa-eből faragnak raliváltozatot.","id":"20190823_Elektromos_raliautoval_az_Opel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15e9bb96-c8bb-461d-b68a-ef2314c4c19c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6784eeb3-a39a-437a-82c5-324cea5020c1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190823_Elektromos_raliautoval_az_Opel","timestamp":"2019. augusztus. 23. 13:28","title":"Jó húzásnak tűnik az Opel elektromos raliautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Másfél-két órás késésekre érdemes felkészülni.","shortLead":"Másfél-két órás késésekre érdemes felkészülni.","id":"20190822_Halalos_gazolas_miatt_allnak_a_vonatok_a_Balaton_deli_partjan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84791d78-070b-4a56-a696-2a9b387e24fa","keywords":null,"link":"/itthon/20190822_Halalos_gazolas_miatt_allnak_a_vonatok_a_Balaton_deli_partjan","timestamp":"2019. augusztus. 22. 21:21","title":"Halálos gázolás miatt állnak a vonatok a Balaton déli partján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69b68d2b-d336-4945-ad79-7c3115b4334e","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A brit miniszterelnök kétségbeesetten keresi a megoldást a Brexitre.","shortLead":"A brit miniszterelnök kétségbeesetten keresi a megoldást a Brexitre.","id":"20190822_Brexit_ket_szek_kozott_a_padlora_eshet_Boris_Johnson","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=69b68d2b-d336-4945-ad79-7c3115b4334e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b432580-d94b-476d-9d6f-69454f4bd752","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190822_Brexit_ket_szek_kozott_a_padlora_eshet_Boris_Johnson","timestamp":"2019. augusztus. 22. 15:50","title":"Brexit: két szék között a padlóra eshet Boris Johnson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]