[{"available":true,"c_guid":"47ae2bfe-442a-4aaf-96a0-a5f405838cf9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy nő dobta ki a bútort az ablakon, de az pont egy autóra esett. ","shortLead":"Egy nő dobta ki a bútort az ablakon, de az pont egy autóra esett. ","id":"20190826_Pont_egy_parkolo_autot_talalt_el_a_hatodikrol_kidobott_szek_Gyorben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=47ae2bfe-442a-4aaf-96a0-a5f405838cf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"113730b7-c8b7-4c29-8862-4ef157fb687b","keywords":null,"link":"/itthon/20190826_Pont_egy_parkolo_autot_talalt_el_a_hatodikrol_kidobott_szek_Gyorben","timestamp":"2019. augusztus. 26. 10:33","title":"Pont egy parkoló autót talált el a hatodikról kidobott szék Győrben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a87e091-8e2c-4b30-aa95-064f1f3d58c9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Trump nem vett részt a megbeszélésen, de Macron szerint ő is támogatja. ","shortLead":"Trump nem vett részt a megbeszélésen, de Macron szerint ő is támogatja. ","id":"20190826_Amazoniai_tuzek_20_millio_eurot_szavaztak_meg_a_G7ek_gyorssegelykent","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a87e091-8e2c-4b30-aa95-064f1f3d58c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84d36854-eca6-4a9d-88f9-a115f783367e","keywords":null,"link":"/vilag/20190826_Amazoniai_tuzek_20_millio_eurot_szavaztak_meg_a_G7ek_gyorssegelykent","timestamp":"2019. augusztus. 26. 13:59","title":"Amazóniai tüzek: 20 millió eurót szavaztak meg a G7-ek gyorssegélyként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d9fff24-7d1c-4b7a-8870-f67c54a748d3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hosszas vizsgálatok helyett gyorsan és fájdalommentesen, akár egy egyszerű vérvételből kiszűrhetők legyenek azok az emberek, akiknél az infarktus kockázata áll fenn. A szívinfarktus korai, személyre szabott előrejelzését kutatja a Semmelweis Egyetem Maurovich-Horvat Pál, aki nemrég újabb akadémiai támogatást kapott precíziós orvoslási módszerének kidolgozásához.","shortLead":"Hosszas vizsgálatok helyett gyorsan és fájdalommentesen, akár egy egyszerű vérvételből kiszűrhetők legyenek azok...","id":"20190826_szivinfarktus_elorejelzese_sziv_ct_vervetel_maurovich_hotvath_pal_mta_lendulet_semmelweis_egyetem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d9fff24-7d1c-4b7a-8870-f67c54a748d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d461a5db-4016-4218-80cb-7e5a33b93a0a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190826_szivinfarktus_elorejelzese_sziv_ct_vervetel_maurovich_hotvath_pal_mta_lendulet_semmelweis_egyetem","timestamp":"2019. augusztus. 26. 13:03","title":"Egy magyar kutató egy egyszerű vérvételből megmutatná, kinél esélyes a szívinfarktus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8aa7e0d-c80c-4e08-89b9-9564a14c00df","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nemzeti és nemzetközi hadgyakorlat miatt lehet katonai konvojok közlekedésére számítani az ország különböző részein. ","shortLead":"Nemzeti és nemzetközi hadgyakorlat miatt lehet katonai konvojok közlekedésére számítani az ország különböző részein. ","id":"20190826_ne_lepodjon_meg_ma_sok_helyen_lesz_katonai_jarmumozgas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e8aa7e0d-c80c-4e08-89b9-9564a14c00df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47825a9a-4525-49c9-92c6-30e3f8371b3d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190826_ne_lepodjon_meg_ma_sok_helyen_lesz_katonai_jarmumozgas","timestamp":"2019. augusztus. 26. 08:21","title":"Ne lepődjön meg, ma sok helyen lesz katonai járműmozgás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"944583c6-57d3-4e12-8461-09a93ea771ae","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A csapat döntőbe jutott a poprádi Tátra Kupán, de a meccset el kellett halasztani, mert a játékosok rosszul lettek a vacsora után. ","shortLead":"A csapat döntőbe jutott a poprádi Tátra Kupán, de a meccset el kellett halasztani, mert a játékosok rosszul lettek...","id":"20190826_Egy_torna_dontoje_elott_kaptak_etelmergezest_a_miskolci_hokisok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=944583c6-57d3-4e12-8461-09a93ea771ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ba36fe2-9afc-4a55-b0ca-0e0e2ff1ef4d","keywords":null,"link":"/sport/20190826_Egy_torna_dontoje_elott_kaptak_etelmergezest_a_miskolci_hokisok","timestamp":"2019. augusztus. 26. 09:33","title":"Egy torna döntője előtt kaptak ételmérgezést a miskolci hokisok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca9dfe1c-35d4-4568-9ead-1f739d081609","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Konzum B32 Vagyonkezelő Kft.-t augusztus 6-án jegyezték be.","shortLead":"A Konzum B32 Vagyonkezelő Kft.-t augusztus 6-án jegyezték be.","id":"20190827_Uj_ceget_alapitott_felesegevel_Meszaros_Lorinc","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ca9dfe1c-35d4-4568-9ead-1f739d081609&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5afe182d-3f09-4bfc-8dc7-ed6b26cbdc35","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190827_Uj_ceget_alapitott_felesegevel_Meszaros_Lorinc","timestamp":"2019. augusztus. 27. 09:45","title":"Új céget alapított feleségével Mészáros Lőrinc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64f54a1a-f102-45fd-aaad-51b80809505e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Harmadával csökkenti a stroke kockázatát egy olcsón előállítható tabletta, amely négy hatóanyagot tartalmaz – állapította meg egy új tanulmány.","shortLead":"Harmadával csökkenti a stroke kockázatát egy olcsón előállítható tabletta, amely négy hatóanyagot tartalmaz –...","id":"20190826_szelutes_kockazata_csokkentes_politabletta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=64f54a1a-f102-45fd-aaad-51b80809505e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"059ecc3e-4366-4935-83b8-9a3fc548ecde","keywords":null,"link":"/tudomany/20190826_szelutes_kockazata_csokkentes_politabletta","timestamp":"2019. augusztus. 26. 12:03","title":"Egy tablettába csomagoltak négy gyógyszert, az eredmény magáért beszél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19e37821-dc49-4cf4-8c45-ab94944be508","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ökológiai katasztrófa megmozgatta a magyar tűzoltókat is.","shortLead":"Az ökológiai katasztrófa megmozgatta a magyar tűzoltókat is.","id":"20190826_Magyar_tuzoltok_is_mennenek_oltani_az_amazoniai_erdotuzet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=19e37821-dc49-4cf4-8c45-ab94944be508&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92c93f4e-fded-42af-99c7-0754cf9b56d6","keywords":null,"link":"/itthon/20190826_Magyar_tuzoltok_is_mennenek_oltani_az_amazoniai_erdotuzet","timestamp":"2019. augusztus. 26. 08:19","title":"Magyar tűzoltók is mennének oltani az amazóniai erdőtüzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]