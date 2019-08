Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e8aa7e0d-c80c-4e08-89b9-9564a14c00df","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nemzeti és nemzetközi hadgyakorlat miatt lehet katonai konvojok közlekedésére számítani az ország különböző részein. ","shortLead":"Nemzeti és nemzetközi hadgyakorlat miatt lehet katonai konvojok közlekedésére számítani az ország különböző részein. ","id":"20190826_ne_lepodjon_meg_ma_sok_helyen_lesz_katonai_jarmumozgas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e8aa7e0d-c80c-4e08-89b9-9564a14c00df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47825a9a-4525-49c9-92c6-30e3f8371b3d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190826_ne_lepodjon_meg_ma_sok_helyen_lesz_katonai_jarmumozgas","timestamp":"2019. augusztus. 26. 08:21","title":"Ne lepődjön meg, ma sok helyen lesz katonai járműmozgás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"201d922a-359f-46e9-a64d-54fead1fa361","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szigorúbb büntetéseket szeretnének.","shortLead":"Szigorúbb büntetéseket szeretnének.","id":"20190825_A_megkinzott_allatokert_tuntettek_orszagszerte","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=201d922a-359f-46e9-a64d-54fead1fa361&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05910590-add4-4149-8830-65bcd16c2ec0","keywords":null,"link":"/itthon/20190825_A_megkinzott_allatokert_tuntettek_orszagszerte","timestamp":"2019. augusztus. 25. 21:45","title":"A megkínzott állatokért tüntettek országszerte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56714854-964e-4809-9769-d7912a4ef40e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hibrid hajtásláncú luxusautót első körben Oroszországban lehet megvásárolni, de az Aurus több más piacon is meg kíván jelenni.","shortLead":"A hibrid hajtásláncú luxusautót első körben Oroszországban lehet megvásárolni, de az Aurus több más piacon is meg kíván...","id":"20190826_78_millio_forint_a_putyinfele_limuzin_alapara_megnyilt_az_elso_szalon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=56714854-964e-4809-9769-d7912a4ef40e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40b0bfb2-2743-4fe0-a5a8-80ea0664197e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190826_78_millio_forint_a_putyinfele_limuzin_alapara_megnyilt_az_elso_szalon","timestamp":"2019. augusztus. 26. 11:21","title":"78 millió forint a Putyin-féle limuzin alapára, megnyílt az első szalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7228d1ba-1f25-40ad-be4e-3cfe157a7a57","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Már az ünnep sem szent!","shortLead":"Már az ünnep sem szent!","id":"20190826_Ryan_Reynolds_Blake_Lively_szuletesnapi_fotok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7228d1ba-1f25-40ad-be4e-3cfe157a7a57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea32059e-ce7b-43c9-92bf-08a634087e0a","keywords":null,"link":"/elet/20190826_Ryan_Reynolds_Blake_Lively_szuletesnapi_fotok","timestamp":"2019. augusztus. 26. 16:15","title":"Ryan Reynolds a felesége születésnapját sem bírta ki trollkodás nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b2f5664-e820-4b24-9515-32e520ba1109","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Központi Nyomozó Főügyészség választás rendje elleni bűntett miatt emelt vádat a Jobbik országgyűlési képviselője ellen a Kecskeméti Törvényszéken – áll a Központi Nyomozó Főügyészség közleményében.","shortLead":"A Központi Nyomozó Főügyészség választás rendje elleni bűntett miatt emelt vádat a Jobbik országgyűlési képviselője...","id":"20190826_Vadat_emeltek_a_Jobbik_kepviseloje_Farkas_Gergely_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4b2f5664-e820-4b24-9515-32e520ba1109&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c040c966-7f43-45ca-bc9b-ad3c8e615bae","keywords":null,"link":"/itthon/20190826_Vadat_emeltek_a_Jobbik_kepviseloje_Farkas_Gergely_ellen","timestamp":"2019. augusztus. 26. 09:33","title":"Vádat emeltek a Jobbik képviselője, Farkas Gergely ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"404dc506-555e-42df-b4f2-b54bf9c9c386","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Radioaktív gázfelhő átvonulása miatt nőtt meg átmenetileg a radioaktív háttérsugárzás az orosz haditengerészet Szeverodvinszk melletti kísérleti telepén történt robbanást követően – közölte hétfőn az Interfax hírügynökség az orosz hidrometeorológiai szolgálatra (Roszgidromet) hivatkozva.","shortLead":"Radioaktív gázfelhő átvonulása miatt nőtt meg átmenetileg a radioaktív háttérsugárzás az orosz haditengerészet...","id":"20190826_titkos_nuklearis_baleset_oroszorszag_radioaktiv_felho","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=404dc506-555e-42df-b4f2-b54bf9c9c386&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2f7566c-67b4-40f4-b5e1-963693047721","keywords":null,"link":"/tudomany/20190826_titkos_nuklearis_baleset_oroszorszag_radioaktiv_felho","timestamp":"2019. augusztus. 26. 14:03","title":"Sokasodnak a kérdőjelek az orosz nukleáris baleset körül, most radioaktív felhőről beszélnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85a763ee-c2a1-4c87-bf98-220af7766cd3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az biztos, hogy nem lesz unalmas autó a németek első elektromos autója.","shortLead":"Az biztos, hogy nem lesz unalmas autó a németek első elektromos autója.","id":"20190826_A_Nurburgringem_maris_szaladt_egy_rekordot_a_Porsche_Taycan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=85a763ee-c2a1-4c87-bf98-220af7766cd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dd7e72e-05b2-4322-96ac-bc86be43397d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190826_A_Nurburgringem_maris_szaladt_egy_rekordot_a_Porsche_Taycan","timestamp":"2019. augusztus. 26. 16:26","title":"A Nürburgringen máris szaladt egy rekordot a Porsche Taycan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bebb3a88-3083-4d77-996a-217c3c285f8f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hiába írja elő törvény az idei évtől, hogy előre le kell leszerződni az almára: a feldolgozók olyan árképlettel álltak elő, amelyeket a lengyel árakhoz igazítottak, magyarul, nem függetlenek továbbra sem a magyar árak az európai, sőt a világpiaci áraktól sem. A tüntetések mégis elmaradnak, mert az idei hiány miatt, a tavalyi duplájáért veszik most az ipari almát. De mi lesz jövőre, vagy azután, ha megint sok lesz az alma?","shortLead":"Hiába írja elő törvény az idei évtől, hogy előre le kell leszerződni az almára: a feldolgozók olyan árképlettel álltak...","id":"20190826_Elmarad_iden_a_lealma_haboru_de_azert_nincs_minden_rendben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bebb3a88-3083-4d77-996a-217c3c285f8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2691cb1e-8287-48c1-88f6-fe94ff7657b3","keywords":null,"link":"/kkv/20190826_Elmarad_iden_a_lealma_haboru_de_azert_nincs_minden_rendben","timestamp":"2019. augusztus. 26. 06:15","title":"Elmarad idén az almaháború, de attól még semmi nincs rendben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]