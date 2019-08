Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"44ab28ee-d3f0-4482-bbc4-d59ff681542b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A balesetben többen megsérültek.","shortLead":"A balesetben többen megsérültek.","id":"20190826_Hatos_karambol_az_M7esen_teljes_az_utzar_Szekesfehervarnal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=44ab28ee-d3f0-4482-bbc4-d59ff681542b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd7e0de2-889c-4449-9c80-d8045e84f2a9","keywords":null,"link":"/cegauto/20190826_Hatos_karambol_az_M7esen_teljes_az_utzar_Szekesfehervarnal","timestamp":"2019. augusztus. 26. 13:07","title":"Tömegkarambol az M7-esen, teljes az útzár Székesfehérvárnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90901f8b-2109-4b90-aff7-a32a2cef51b4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Évente 200 indiai jöhet ösztöndíjjal magyar egyetemekre.","shortLead":"Évente 200 indiai jöhet ösztöndíjjal magyar egyetemekre.","id":"20190826_Az_indiai_filmiparral_is_szorosabbra_fuzne_a_viszonyt_Szijjarto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=90901f8b-2109-4b90-aff7-a32a2cef51b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"136b2ea5-c52f-43eb-9827-60d7ff981aa6","keywords":null,"link":"/itthon/20190826_Az_indiai_filmiparral_is_szorosabbra_fuzne_a_viszonyt_Szijjarto","timestamp":"2019. augusztus. 26. 14:21","title":"Az indiai filmiparral is szorosabbra fűzné a viszonyt Szijjártó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy ukrán férfi szúrt, a helyszínen elfogták.","shortLead":"Egy ukrán férfi szúrt, a helyszínen elfogták.","id":"20190826_Megkeseltek_egy_embert_egy_soproni_munkasszallon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"516d7304-38c7-4279-92d0-0b63dc39821e","keywords":null,"link":"/itthon/20190826_Megkeseltek_egy_embert_egy_soproni_munkasszallon","timestamp":"2019. augusztus. 26. 08:15","title":"Megkéseltek egy embert egy soproni munkásszállón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08eb6b79-754c-4c2b-a775-9285f249ec73","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"125 milliót fizettek a városnak a területért, a 10 milliárdos költségvetésben ez nem egy különösebben nagy tétel. Elvileg 300 milliót ráköltenek még a Hajógyári-sziget fejlesztésére, de nem derült ki, hogy mire. ","shortLead":"125 milliót fizettek a városnak a területért, a 10 milliárdos költségvetésben ez nem egy különösebben nagy tétel...","id":"20190826_A_Sziget_koltsegvetesenek_125_szazaleka_volt_a_berleti_dij","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=08eb6b79-754c-4c2b-a775-9285f249ec73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8c27c79-c017-4a14-b0d7-a8bae8297fd8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190826_A_Sziget_koltsegvetesenek_125_szazaleka_volt_a_berleti_dij","timestamp":"2019. augusztus. 26. 05:59","title":"A Sziget költségvetésének 1,25 százaléka volt a bérleti díj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a00d68c4-a6e9-4ec2-b16f-f42b60998098","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már a bútorokat is hamisítják.","shortLead":"Már a bútorokat is hamisítják.","id":"20190827_Hamis_Gucci_es_Chanel_butorokkal_volt_tele_egy_raktar_HajduBiharban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a00d68c4-a6e9-4ec2-b16f-f42b60998098&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a51ec4fb-f98a-4d5a-a523-c95638a1df1a","keywords":null,"link":"/itthon/20190827_Hamis_Gucci_es_Chanel_butorokkal_volt_tele_egy_raktar_HajduBiharban","timestamp":"2019. augusztus. 27. 14:20","title":"Hamis Gucci és Chanel bútorokkal volt tele egy raktár Hajdú-Biharban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06bf5e95-e9f6-4e7a-9f90-4b1227f2062f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Simán vesztett a magyar csapat az Eb harmadik csoportmeccsén.","shortLead":"Simán vesztett a magyar csapat az Eb harmadik csoportmeccsén.","id":"20190826_roplabda_magyar_valogatott_azerbajdzsan_europa_bajnoksag_vereseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=06bf5e95-e9f6-4e7a-9f90-4b1227f2062f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63c234d7-d48f-4075-8348-e45fcbf6b521","keywords":null,"link":"/sport/20190826_roplabda_magyar_valogatott_azerbajdzsan_europa_bajnoksag_vereseg","timestamp":"2019. augusztus. 26. 22:06","title":"Kikapott a magyar röplabda-válogatott Azerbajdzsántól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"846d77cf-0875-442b-a1ac-67d222b741be","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Hódmezővásárhelyen, fideszes támogatással induló Daru Árpád jót nevetett, és elismerte tettét. ","shortLead":"A Hódmezővásárhelyen, fideszes támogatással induló Daru Árpád jót nevetett, és elismerte tettét. ","id":"20190826_Politikus_ilyen_magyarazatot_meg_nem_adott_szavazatvasarlasra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=846d77cf-0875-442b-a1ac-67d222b741be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8219339a-41c7-4998-99a7-615c6372f7a3","keywords":null,"link":"/itthon/20190826_Politikus_ilyen_magyarazatot_meg_nem_adott_szavazatvasarlasra","timestamp":"2019. augusztus. 26. 15:59","title":"Politikus ilyen magyarázatot még nem adott szavazatvásárlásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43f0f2ad-0945-4e98-8952-901654b476da","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Több mint három éve nem változott. ","shortLead":"Több mint három éve nem változott. ","id":"20190827_Megint_maradt_az_alapkamat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=43f0f2ad-0945-4e98-8952-901654b476da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3b6139a-2c2a-4027-8be3-b2e976500aa8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190827_Megint_maradt_az_alapkamat","timestamp":"2019. augusztus. 27. 14:24","title":"Megint maradt az alapkamat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]