[{"available":true,"c_guid":"ec84a017-9e8b-408d-b64c-921bae42b110","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kisebbik cumisüvegét kitámasztotta, amíg elment cigizni, a nagyobbikat többször is megverte. ","shortLead":"A kisebbik cumisüvegét kitámasztotta, amíg elment cigizni, a nagyobbikat többször is megverte. ","id":"20190827_Mindket_fiat_elhanyagolta_a_tatabanyai_no_elitelte_a_birosag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ec84a017-9e8b-408d-b64c-921bae42b110&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ed95f73-b78f-44c0-88b0-e4c19b4f73c8","keywords":null,"link":"/itthon/20190827_Mindket_fiat_elhanyagolta_a_tatabanyai_no_elitelte_a_birosag","timestamp":"2019. augusztus. 27. 13:03","title":"Mindkét fiát elhanyagolta a tatabányai nő, elítélte a bíróság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17e6057e-e5d4-4dc6-a2f1-fa3c75fb6275","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"5-15 fokos lehűlés jön szeptember 3-a környékén. ","shortLead":"5-15 fokos lehűlés jön szeptember 3-a környékén. ","id":"20190827_Szeptember_elso_heteben_nagyot_zuhan_a_homerseklet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=17e6057e-e5d4-4dc6-a2f1-fa3c75fb6275&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98f6254a-3cc7-4a6b-8bb0-57992adc53ca","keywords":null,"link":"/itthon/20190827_Szeptember_elso_heteben_nagyot_zuhan_a_homerseklet","timestamp":"2019. augusztus. 27. 13:32","title":"Szeptember első hetében nagyot zuhan a hőmérséklet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d27437a7-3301-49e6-bbed-e976513cc476","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Üllő-Nyugati pályaudvar szakaszon tavaly a 428 utazásból 107-szer indult, 16-szor érkezett időben a vonat. Csak a késések miatt több mint 7 munkanapnyi idő esett ki az életéből.","shortLead":"Az Üllő-Nyugati pályaudvar szakaszon tavaly a 428 utazásból 107-szer indult, 16-szor érkezett időben a vonat. Csak...","id":"20190827_Egy_mernok_egy_even_at_rogzitette_mennyit_kesik_a_vonata_brutalis_idejet_rabolta_el_a_MAV","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d27437a7-3301-49e6-bbed-e976513cc476&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c23da7fd-799e-4391-8150-1e0bed1ea2c0","keywords":null,"link":"/elet/20190827_Egy_mernok_egy_even_at_rogzitette_mennyit_kesik_a_vonata_brutalis_idejet_rabolta_el_a_MAV","timestamp":"2019. augusztus. 27. 09:26","title":"Egy mérnök egy éven át rögzítette, mennyit késik a vonata: brutális idejét rabolta el a MÁV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d6ae98a-ad9f-424c-b25f-4a46255945fc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy fotó jelent meg a kínai Weibón arról a mobilról, amely a világ első 64 megapixeles kamerájú eszköze.","shortLead":"Egy fotó jelent meg a kínai Weibón arról a mobilról, amely a világ első 64 megapixeles kamerájú eszköze.","id":"20190827_realme_xt_64_megapixeles_kamera","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6d6ae98a-ad9f-424c-b25f-4a46255945fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a043c6c9-1310-4c63-a5f8-2cbeae31de61","keywords":null,"link":"/tudomany/20190827_realme_xt_64_megapixeles_kamera","timestamp":"2019. augusztus. 27. 18:03","title":"Ez a világ első 64 megapixeles kamerájú mobiltelefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d8cb1f0-fece-4674-8835-39b142fd84e5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A brazil elnök Twitter-bejegyzésében óva intette a nagyhatalmakat attól, hogy beavatkozzanak Brazília belügyeibe. Tette mindezt azután, hogy Emmanuel Macron bejelentette: a hét legfejlettebb ipari ország 20 millió dolláros azonnali segélyt nyújt az amazóniai tüzek megfékezésére.","shortLead":"A brazil elnök Twitter-bejegyzésében óva intette a nagyhatalmakat attól, hogy beavatkozzanak Brazília belügyeibe. Tette...","id":"20190826_jair_bolsonaro_emmanuel_macron_brazilia_franciaorszag_g7_amazonia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d8cb1f0-fece-4674-8835-39b142fd84e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"031ce3d3-5990-4cb8-b2b8-59ff4e9eb13a","keywords":null,"link":"/vilag/20190826_jair_bolsonaro_emmanuel_macron_brazilia_franciaorszag_g7_amazonia","timestamp":"2019. augusztus. 26. 21:04","title":"Bolsonaro szerint a nagyhatalmak gyarmatként kezelik Brazíliát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7239b0f4-4f2b-4a02-a221-3358791803eb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Behajtást ígért az Antenna Hungária, de nem árulták el, hogy állnak.","shortLead":"Behajtást ígért az Antenna Hungária, de nem árulták el, hogy állnak.","id":"20190828_Nem_fizettek_ki_a_vizes_vb_szervezoi_23_milliard_forintot_egy_allami_cegnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7239b0f4-4f2b-4a02-a221-3358791803eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ade3665c-f2a5-48a7-b7a3-9a7eb64dc8ba","keywords":null,"link":"/kkv/20190828_Nem_fizettek_ki_a_vizes_vb_szervezoi_23_milliard_forintot_egy_allami_cegnek","timestamp":"2019. augusztus. 28. 07:15","title":"Nem fizettek ki a vizes vb szervezői 2,3 milliárd forintot egy állami cégnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d53dcf3a-5347-4986-b10a-4a2407424de4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A világ legfeketébb fényezését kapott autóját először a szeptemberi Frankfurti Autószalonon lehet majd testközelből megtekinteni. ","shortLead":"A világ legfeketébb fényezését kapott autóját először a szeptemberi Frankfurti Autószalonon lehet majd testközelből...","id":"20190828_a_vilag_legfeketebb_autoja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d53dcf3a-5347-4986-b10a-4a2407424de4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"395a92c7-e59e-46da-bb20-dafb92f88838","keywords":null,"link":"/cegauto/20190828_a_vilag_legfeketebb_autoja","timestamp":"2019. augusztus. 28. 11:21","title":"A világ legfeketébb autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5b52fad-a34f-4df1-8651-5a751729673a","c_author":"Szabó Yvette","category":"itthon","description":"A Mészáros-klánt is hizlaló látványberuházások a focifinanszírozással együtt a térség jóval több pénzt kapott, mint amennyi a leszakadó régiókra jut. ","shortLead":"A Mészáros-klánt is hizlaló látványberuházások a focifinanszírozással együtt a térség jóval több pénzt kapott, mint...","id":"201934__meszarosek_valasztasa__unio_es_foci__vokstarolas__partvonalon_innen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e5b52fad-a34f-4df1-8651-5a751729673a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09974a5f-cb39-4882-8d89-7dc66cd16a7c","keywords":null,"link":"/itthon/201934__meszarosek_valasztasa__unio_es_foci__vokstarolas__partvonalon_innen","timestamp":"2019. augusztus. 27. 11:52","title":"Gyűjtögetnek, mintha nem lenne holnap: degeszre tömték Felcsútot és környékét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]