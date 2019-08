Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1caed88d-bdca-476c-a84e-d5a3621279c7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jogszabály írja elő a minimálisan megengedett barázdamélységet.","shortLead":"Jogszabály írja elő a minimálisan megengedett barázdamélységet.","id":"20190827_Lekopott_roncsolt_autogumi_fotojaval_mutatja_a_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1caed88d-bdca-476c-a84e-d5a3621279c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d7da1be-babf-412c-83a4-5786ee416801","keywords":null,"link":"/cegauto/20190827_Lekopott_roncsolt_autogumi_fotojaval_mutatja_a_rendorseg","timestamp":"2019. augusztus. 27. 12:20","title":"Ha ilyen gumiabroncsot lát a rendőrség, ugrik a kocsi forgalmija","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1910f52b-38a2-4c05-9f54-8bea89d22f2b","c_author":"Majorosi Anna","category":"itthon","description":"Nincs elég tanár, és egyre kevesebb lesz. Vitára és megoldásra van szükség.","shortLead":"Nincs elég tanár, és egyre kevesebb lesz. Az intézményt megépülését a Belügyminisztérium is támogatta, a polgármester szerint még Hende Csaba is próbált segíteni, de nem történt előrelépés az ügyben, egészen a feljelentésig.","shortLead":"Nyomoz a rendőrség a Vas megyei Balogunyomon építendő új polgármesteri hivatallal és közösségi házzal kapcsolatban...","id":"20190827_balogonyum_polgarmesteri_hivatal_epitkezes_onkormanyzat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dc7faa6c-bf96-4d98-9155-ca0ccc3033af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da2f76a1-f037-470a-adab-773cda6e1df7","keywords":null,"link":"/itthon/20190827_balogonyum_polgarmesteri_hivatal_epitkezes_onkormanyzat","timestamp":"2019. augusztus. 27. 17:02","title":"Egy cikk kellett ahhoz, hogy rendőrség is vizsgálódjon Balogunyomon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6507ac4-8501-48dc-93dd-68e2377e7e2d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hivatalosan is letartóztatták és kémkedéssel vádolják a kínai hatóságok Jang Heng-Csün kínai-ausztrál írót és akadémikust, akit január óta tartanak fogva. Az ausztrál kormány tiltakozik.","shortLead":"Hivatalosan is letartóztatták és kémkedéssel vádolják a kínai hatóságok Jang Heng-Csün kínai-ausztrál írót és...","id":"20190827_Akar_ki_is_vegezhetik_a_Kinaban_letartoztatott_akademikust","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e6507ac4-8501-48dc-93dd-68e2377e7e2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61ff7092-b635-4b8f-b6be-8cbe1d1a1823","keywords":null,"link":"/vilag/20190827_Akar_ki_is_vegezhetik_a_Kinaban_letartoztatott_akademikust","timestamp":"2019. augusztus. 27. 06:05","title":"Akár ki is végezhetik a Kínában letartóztatott akadémikust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f209f137-59ff-4402-b94b-1eb30d431fea","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Most már szinte biztos, hogy kör alakú kameraszigettel érkezik a Huawei új csúcskészüléke, és a sokasodó pletykák száma alapján az is valószínű, hogy tényleg három hét múlva mutatják be.","shortLead":"Most már szinte biztos, hogy kör alakú kameraszigettel érkezik a Huawei új csúcskészüléke, és a sokasodó pletykák száma...","id":"20190827_huawei_mate_30_pro_kiszivargott_plakat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f209f137-59ff-4402-b94b-1eb30d431fea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d33fdda1-aab1-4abb-bd46-e66381ee9bdb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190827_huawei_mate_30_pro_kiszivargott_plakat","timestamp":"2019. augusztus. 27. 10:03","title":"Kiszivárgott plakáton látható a Huawei Mate 30 jobban...","id":"20190828_Igy_novelhetjuk_sikerunk_eselyet_az_allasinterjun","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e0e5e790-2545-43c6-ae59-2ac68011800c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73d7a68c-75c2-4c75-89f6-3cefdc5a656b","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190828_Igy_novelhetjuk_sikerunk_eselyet_az_allasinterjun","timestamp":"2019. augusztus. 28. 14:15","title":"Ezzel az aprósággal növelhetjük sikerünk esélyét az állásinterjún","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8743b4ab-05b2-483d-b311-e1aa2c3b4fdd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három alapítvány alapítói jogköreit vonták meg a minisztertől.","shortLead":"Három alapítvány alapítói jogköreit vonták meg a államfő.","shortLead":"Az Indonézia délkeleti részén fekvő Kelet-Kalimantan tartományban, Borneó szigetén lesz az ország új fővárosa a mostani...","id":"20190826_indonezia_fovaros_jakarta_koltozes_borneo_foldrenges","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=32879eb4-2815-4efb-9add-1541cacd7c83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"419c4fa8-bc4f-4e05-b7fe-c7492f17e8e7","keywords":null,"link":"/vilag/20190826_indonezia_fovaros_jakarta_koltozes_borneo_foldrenges","timestamp":"2019. augusztus. 26. 19:52","title":"Borneóra költöztetik Indonézia fővárosát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]