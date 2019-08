Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cd6b5c8c-f51d-4c30-b6ad-70d6cc3047e3","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Iratokat és ajándékokat szeretne tárolni az államfő hivatala két önkormányzati helyiségben, amiknek bérletére a fideszes többségű bizottság szerdán simán rá is bólintott. Sőt, rögtön árkedvezményt is adtak Áderéknek a helyiségek olyan hátrányaira hivatkozva, mint hogy nincs utcafronti rész és állandóan zárva van a kapu. A kerület ellenzéki képviselője nem érti, miért kell évi 2 milliós engedményt tenni a köztársasági elnöknek, és inkább helyi vállalkozásoknak adná az ingatlanokat. Az önkormányzat szerint viszont a kedvezmény ilyen esetekben mindenkinek jár.","shortLead":"Iratokat és ajándékokat szeretne tárolni az államfő hivatala két önkormányzati helyiségben, amiknek bérletére...","id":"20190828_Olcsositva_kap_Ader_raktarakat_a_budavari_onkormanyzattol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cd6b5c8c-f51d-4c30-b6ad-70d6cc3047e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a9d5d30-269b-4a4d-b898-233fa5af4bfd","keywords":null,"link":"/itthon/20190828_Olcsositva_kap_Ader_raktarakat_a_budavari_onkormanyzattol","timestamp":"2019. augusztus. 28. 13:49","title":"Olcsósítva kap Áder raktárakat a budavári önkormányzattól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bac8532-ceda-4327-9b6d-23dc33906508","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Elvileg egy év múlva lesz kész. ","shortLead":"Elvileg egy év múlva lesz kész. ","id":"20190829_Vegre_nekilatnak_a_szentendrei_bicikliut_epitesenek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0bac8532-ceda-4327-9b6d-23dc33906508&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b99b9dc3-a172-4561-85bf-27cdfd2c14b7","keywords":null,"link":"/itthon/20190829_Vegre_nekilatnak_a_szentendrei_bicikliut_epitesenek","timestamp":"2019. augusztus. 29. 16:24","title":"Végre nekilátnak a szentendrei bicikliút építésének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"782da11d-1647-46f9-9d2c-839ca036ab42","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzék főpolgármester-jelöltje Isztambul főpolgármesterével tárgyalt.","shortLead":"Az ellenzék főpolgármester-jelöltje Isztambul főpolgármesterével tárgyalt.","id":"20190828_Erdogan_legyozojenel_jart_Karacsony","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=782da11d-1647-46f9-9d2c-839ca036ab42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a392ecf-7a58-44ed-ae0e-5daa9032c155","keywords":null,"link":"/itthon/20190828_Erdogan_legyozojenel_jart_Karacsony","timestamp":"2019. augusztus. 28. 16:09","title":"Erdogan legyőzőjénél járt Karácsony","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e71c4c86-c286-4d04-a67e-986aff472df1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Amit a köznyelv kisföldalattiként ismer.","shortLead":"Amit a köznyelv kisföldalattiként ismer.","id":"20190828_Palyahiba_miatt_nem_jar_az_1es_metro","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e71c4c86-c286-4d04-a67e-986aff472df1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6891c79c-27ac-4b8a-907e-88d0b842bf57","keywords":null,"link":"/itthon/20190828_Palyahiba_miatt_nem_jar_az_1es_metro","timestamp":"2019. augusztus. 28. 16:14","title":"Pályahiba miatt nem járt az 1-es metró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a634c4e-ee9a-4a7e-a513-1346782892e8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre több androidos telefonon jelenik meg az az üzenet, amely szerint a felhasználó egy új iPhone-modellt nyert az Apple sorsolásán. Alattomos átverésről van szó, figyeljen oda, mire kattint rá.","shortLead":"Egyre több androidos telefonon jelenik meg az az üzenet, amely szerint a felhasználó egy új iPhone-modellt nyert...","id":"20190828_atveres_android_naptar_iphone_x_nyeremeny_kamu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5a634c4e-ee9a-4a7e-a513-1346782892e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46b35911-2faa-48f3-b980-e838fc6dbaf6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190828_atveres_android_naptar_iphone_x_nyeremeny_kamu","timestamp":"2019. augusztus. 28. 18:03","title":"Jól vigyázzon, most egy naptárban terjedő átveréssel próbálják ellopni az adatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0e5e790-2545-43c6-ae59-2ac68011800c","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Milyen parányi újítást vezethetnek be az álláskeresők az interjúkra való felkészülésben, amelynek hatására jobban teljesítenek majd, és nagyobb eséllyel szerezhetik meg álmaik munkáját?","shortLead":"Milyen parányi újítást vezethetnek be az álláskeresők az interjúkra való felkészülésben, amelynek hatására jobban...","id":"20190828_Igy_novelhetjuk_sikerunk_eselyet_az_allasinterjun","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e0e5e790-2545-43c6-ae59-2ac68011800c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73d7a68c-75c2-4c75-89f6-3cefdc5a656b","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190828_Igy_novelhetjuk_sikerunk_eselyet_az_allasinterjun","timestamp":"2019. augusztus. 28. 14:15","title":"Ezzel az aprósággal növelhetjük sikerünk esélyét az állásinterjún","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd62eea9-87dd-4499-9434-1782aaa730ac","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hivatalosan is bemutatkozott a stuttgarti gyártó kupésra faragott divatterepjárójának új generációja.","shortLead":"Hivatalosan is bemutatkozott a stuttgarti gyártó kupésra faragott divatterepjárójának új generációja.","id":"20190828_valasz_az_bmw_x6ra_itt_az_uj_mercedes_gle_coupe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd62eea9-87dd-4499-9434-1782aaa730ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21db4e95-6ccf-46fc-a50d-8de7b8752383","keywords":null,"link":"/cegauto/20190828_valasz_az_bmw_x6ra_itt_az_uj_mercedes_gle_coupe","timestamp":"2019. augusztus. 28. 08:21","title":"Válasz az BMW X6-ra: itt az új Mercedes GLE Coupé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0ecf845-1b10-4d5f-be03-b351886c528f","c_author":"Argyelán József, Bankmonitor","category":"gazdasag","description":"Egy átlagos fiatal pár számára – amelyik a gyermekvállaláson gondolkodik – fontos kérdés lehet, hogy milyen kiadásokra lehet számítani a baba érkezéséig. Ezek a költségek elérhetik akár a 600 ezer forintot is. Sok családnak még akkor sem áll a teljes összeg rendelkezésére, ha készül a baba érkezésére. De miből lehetne finanszírozni a költségeket ebben az esetben?","shortLead":"Egy átlagos fiatal pár számára – amelyik a gyermekvállaláson gondolkodik – fontos kérdés lehet, hogy milyen kiadásokra...","id":"20190828_gyerekszuletes_bankmonitor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c0ecf845-1b10-4d5f-be03-b351886c528f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d54c146-d1de-40d3-a7b1-bc1990c440a7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190828_gyerekszuletes_bankmonitor","timestamp":"2019. augusztus. 28. 05:31","title":"Százezrek mennek el a gyerek születésekor – hogyan lehet fedezni a költségeket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]