Interaktív infografikán ábrázoltuk, hogyan vették be a főváros egyik legexkluzívabb részének számító Budai Várnegyedet a NER-hez közeli személyek és cégek. Sétálja végig velünk virtuálisan az újraértelmezett helyi nevezetességeket, és nézze meg, hol bérel lakást saját önkormányzatától a fideszes polgármester, innen merre található az ügyes trükközéssel szintén itt ingatlant szerző Bayer Zsolt, és kik élnek még olyan közel az Orbán Viktor által ide költöztetett kormányközponthoz, hogy akár integethetnének is reggelente a munkába siető miniszterelnöknek.

Ahogy a világ minden tájáról érkező turisták megtekintik a Budai Vár legfőbb látnivalóit a Halászbástyától a Mátyás templomig, interaktív, léptethető térképen kalauzoljuk végig olvasóinkat a „kultikus” helyeken, amelyeket a közvagyonból saját használatra megszereztek kormányközeli személyek és cégek.

Ezek is nevezetességek, csak máshogy: az általában nagy értékű, illetve kedvező fekvésű ingatlanokat sorra szerezték meg a valamilyen okból fontos emberek, így a Várnegyed mára olyan, mint egy csókosok lakta NER-falu Budapest szívében és felett. Méghozzá általában teljesen szabályosan, a vonatkozó jogszabályok ügyes felhasználásával, rendszerint a fideszes önkormányzat döntésével és áldásával. Így népesült be mára a valóban különleges helyszínnek számító Vár a politikai és gazdasági elit tagjaival, akik rendszerint potom pénzért élhetnek az önkormányzat ingatlanjaiban, miközben kevesen engedhetik meg maguknak az ezekhez hasonló lakások piaci alapú bérletét/megvásárlását.

A régóta zajló folyamat végére a szimbolikus pontot a kormány milliárdokat felemésztő Várba költözése tette ki, a teraszosított Karmelita kolostor Miniszterelnökséggé alakításával hivatalosan is itt székel a hatalom, Orbán Viktor innen tekinthet le Budapest világörökségi helyszínéről országára.

Maga a polgármester is

A hvg.hu – ahogy a még be nem szántott, független média maradéka – évek óta próbálja nyomon követni és kideríteni a sokszor erősen mutyiszagú ingatlanügyleteket. Ezek általában a kerület fideszes polgármesteréhez, Nagy Gábor Tamás nevéhez kötődnek, aki folyamatosan újraválasztva, 1998 óta irányítja az önkormányzatot, miközben 2014-ig ezzel párhuzamosan országgyűlési képviselő is volt. De nemcsak azért, mert ezek többnyire az ő hivatali idejében történtek, hanem mert személy szerint többszörösen érintett az aggályos ingatlanosztogatásban: neki is jutott kedvező bérleti díjért önkormányzati lakás, ahogy volt felesége is bagórért lakik a Dísz tér egyik tetőtéri lakásában. Sőt, lapunk derítette ki, hogy egy sajátos bérlőtársi konstrukcióval operálva még Nagy szülei is ide költöztek egy felújított műemlékház lakásába, volt is meglepetés, amikor bekopogtattunk.

Szabályos, de aggályos

Az önkormányzati bérlakások eredetileg a rászoruló emberek lakhatását szolgálták, a Vár bérlakásait viszont ezekben az esetekben nem szociális szempontok alapján ítélték oda. A jelenleg hatályos helyi rendelet alapján a csekély, szociális lakbér mellett létezik az ennél valamivel magasabb, úgynevezett költségalapú lakbér is, amire előszeretettel hivatkoznak is az érintettek, amikor egy-egy ügylet kibukik. Ahogy a legtöbb ingatlanügyletnél az is megjelenik magyarázatként, hogy az önkormányzati vagyon körébe tartozó, sokszor lelakott vagy nem korszerű lakásokra költeni kell, és a bérlő saját pénzen végezte el a felújítást, átalakítást.

A Várban azonban annyira szűkös a lakáskínálat, és annyira drágák az ingatlanok, hogy még a költségalapú lakbér is sokkal kevesebb a piaci árnál, több esetben össze is vetettük egy-egy ilyen bérlet feltételeit az aktuálisan éppen akkor elérhető kínálattal. Arról nem is beszélve, hogy esetenként olyanok lakhatnak ennyire kedvező lakbérért az elit kerületben, akik valószínűleg ki tudnák fizeni magasabb bérleti díjat is.

Jöjjön, sétálja-kattintsa velünk végig a Vár NER-nevezetességeit:

Az interaktív infografikát teljes képernyős nézetben javasoljuk végigböngészni, ezen az oldalon nyithatja meg.