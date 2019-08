Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5ade4448-0244-4057-8f08-a45047896707","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Meghibásodott biztosítóberendezés, elromlott vonat – nagy késésekre érdemes felkészülni.","shortLead":"Meghibásodott biztosítóberendezés, elromlott vonat – nagy késésekre érdemes felkészülni.","id":"20190828_Ma_reggel_sem_nyero_otlet_vonatra_ulni_KeletMagyarorszagon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ade4448-0244-4057-8f08-a45047896707&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d89e58b-00b0-45e4-b1d4-2552296c6dce","keywords":null,"link":"/itthon/20190828_Ma_reggel_sem_nyero_otlet_vonatra_ulni_KeletMagyarorszagon","timestamp":"2019. augusztus. 28. 06:49","title":"Ma reggel sem nyerő ötlet vonatra ülni Kelet-Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2610cd9-e0ae-4c9c-98b2-6ca44cd3d0b3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy helyi lap ír erről, amely szerint potenciális vevők is vannak már a leányvállalatra.","shortLead":"Egy helyi lap ír erről, amely szerint potenciális vevők is vannak már a leányvállalatra.","id":"20190827_otp_szlovakia_leanyvallalat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a2610cd9-e0ae-4c9c-98b2-6ca44cd3d0b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7efe7b9c-850f-4c16-b655-9dc452d1913d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190827_otp_szlovakia_leanyvallalat","timestamp":"2019. augusztus. 27. 12:40","title":"Kivonul az OTP Bank Szlovákiából?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39f946b9-1602-4a19-8e42-49395474b652","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Évszázados rekordok dőltek meg Ausztriában. ","shortLead":"Évszázados rekordok dőltek meg Ausztriában. ","id":"20190828_legmelegebb_nyar_evszazados_homersekleti_rekordok_klimavaltozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39f946b9-1602-4a19-8e42-49395474b652&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b54341b-2171-487d-855b-37248562cd78","keywords":null,"link":"/tudomany/20190828_legmelegebb_nyar_evszazados_homersekleti_rekordok_klimavaltozas","timestamp":"2019. augusztus. 28. 12:42","title":"Az utóbbi 250 év legmelegebb nyara volt Bécsben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a449c59-2dc2-43a4-9b5a-ca608d7492e7","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Az amerikai elnök visszavenné az oroszokat a G7-be, de nem mindenki lelkesedik. Egy másik ötlete sem aratott osztatlan tetszést.","shortLead":"Az amerikai elnök visszavenné az oroszokat a G7-be, de nem mindenki lelkesedik. Egy másik ötlete sem aratott osztatlan...","id":"20190827_Ket_legyet_utne_egy_csapasra_Trump_a_jovo_evi_G7csuccsal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2a449c59-2dc2-43a4-9b5a-ca608d7492e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92441263-1f6a-4460-8eda-3948905c6946","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190827_Ket_legyet_utne_egy_csapasra_Trump_a_jovo_evi_G7csuccsal","timestamp":"2019. augusztus. 27. 16:35","title":"Két legyet ütne egy csapásra Trump a jövő évi G7-csúccsal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f882cdd8-957e-4507-b093-1cad271462c2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Akár hatvan százalékkal is kevesebbet visznek haza az átlagnál, a szakszervezetek szerint azonnali bérrendezésre lenne szükség. ","shortLead":"Akár hatvan százalékkal is kevesebbet visznek haza az átlagnál, a szakszervezetek szerint azonnali bérrendezésre lenne...","id":"20190828_Ket_diplomaval_134_ezer_forintot_keres_havonta_egy_bolcsodei_nevelo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f882cdd8-957e-4507-b093-1cad271462c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a7d20ce-e868-4163-964d-2fde7bb60768","keywords":null,"link":"/itthon/20190828_Ket_diplomaval_134_ezer_forintot_keres_havonta_egy_bolcsodei_nevelo","timestamp":"2019. augusztus. 28. 21:57","title":"Két diplomával 134 ezer forintot keres havonta egy bölcsődei nevelő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"905b20c5-09cf-4004-afb4-dfb0e2fd5b62","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ötödik misszióján van túl az X-37B űrrepülő, amelynek rakománya és küldetése továbbra is titkos. A távolról vezérelhető szerkezetről most is csak annyi tudható, hogy sokáig volt fenn.","shortLead":"Ötödik misszióján van túl az X-37B űrrepülő, amelynek rakománya és küldetése továbbra is titkos. A távolról vezérelhető...","id":"20190827_boeing_x37b_otv_urrepulo_amerikai_legiero","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=905b20c5-09cf-4004-afb4-dfb0e2fd5b62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2e19462-6844-4690-a5f6-04a4a67589c8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190827_boeing_x37b_otv_urrepulo_amerikai_legiero","timestamp":"2019. augusztus. 27. 19:03","title":"719 levegőben töltött nap után leszállt a kémrepülő, amiről senki nem tudja, miért indul útnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7aaea600-4dc9-4cb0-85f9-de73cfc14182","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Százszor vissza akartak vinni az RTL Klubhoz, mondta a zenész egy beszélgetésben.","shortLead":"Százszor vissza akartak vinni az RTL Klubhoz, mondta a zenész egy beszélgetésben.","id":"20190828_Majka_Nehez_velem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7aaea600-4dc9-4cb0-85f9-de73cfc14182&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1363fcec-e408-4e77-a692-5e69ad3cf6b3","keywords":null,"link":"/kultura/20190828_Majka_Nehez_velem","timestamp":"2019. augusztus. 28. 21:37","title":"Majka: Nehéz velem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e18095df-ca84-44cc-9add-802730c3b8a6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A végéhez közeledik az olasz kormányválság.","shortLead":"A végéhez közeledik az olasz kormányválság.","id":"20190829_Uj_kormanyt_alakithat_Conte_Olaszorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e18095df-ca84-44cc-9add-802730c3b8a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05c800c5-fbf7-4f0b-a6a5-dae9bf005995","keywords":null,"link":"/vilag/20190829_Uj_kormanyt_alakithat_Conte_Olaszorszagban","timestamp":"2019. augusztus. 29. 11:27","title":"Új kormányt alakíthat Conte Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]