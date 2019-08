Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"510a5554-e103-4d93-9a4b-f46df4a9171f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szocialisták szerint a Fidesz indokolatlanul magasan tartja az árakat.","shortLead":"A szocialisták szerint a Fidesz indokolatlanul magasan tartja az árakat.","id":"20190828_Mikozben_a_kormany_rezsiutalvanyt_ad_a_nyugdijasoknak_az_MSZP_tovabb_csokkentene_a_gaz_arat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=510a5554-e103-4d93-9a4b-f46df4a9171f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bc641e6-09a0-477a-aa56-195689af4879","keywords":null,"link":"/itthon/20190828_Mikozben_a_kormany_rezsiutalvanyt_ad_a_nyugdijasoknak_az_MSZP_tovabb_csokkentene_a_gaz_arat","timestamp":"2019. augusztus. 28. 19:28","title":"Miközben a kormány rezsiutalványt ad a nyugdíjasoknak, az MSZP tovább csökkentené a gáz árát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4896fd0-13a9-45d7-9e7e-c6ffad46bcf2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csütörtök hajnalra az 1,1 milliót is meghaladta az aláírások száma azon a petíción, amelyet a brit parlament ülésezésének szeptember közepétől október közepéig tartó felfüggesztése ellen indítottak.\r

","shortLead":"Csütörtök hajnalra az 1,1 milliót is meghaladta az aláírások száma azon a petíción, amelyet a brit parlament...","id":"20190829_peticio_brexit_brit_parlament_felfuggesztes_boris_johnson","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b4896fd0-13a9-45d7-9e7e-c6ffad46bcf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6964cf68-f3f8-4b9d-b779-9a398fff4164","keywords":null,"link":"/vilag/20190829_peticio_brexit_brit_parlament_felfuggesztes_boris_johnson","timestamp":"2019. augusztus. 29. 05:14","title":"Egymilliónál is többen kérik, hogy ne teljesüljön Boris Johnson akarata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"758ee351-4960-4332-b98b-0b17ba51924c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az amerikai Kenny és Amy csak azért utaztak Budapestre, hogy itt kössék össze az életüket. ","shortLead":"Az amerikai Kenny és Amy csak azért utaztak Budapestre, hogy itt kössék össze az életüket. ","id":"20190828_Ott_vette_el_menyasszonyat_ahol_Wallenberg_megmentette_edesapja_eletet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=758ee351-4960-4332-b98b-0b17ba51924c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d05153c5-f01b-419a-958e-7362b82fdf5e","keywords":null,"link":"/elet/20190828_Ott_vette_el_menyasszonyat_ahol_Wallenberg_megmentette_edesapja_eletet","timestamp":"2019. augusztus. 28. 20:44","title":"Ott vette el menyasszonyát, ahol Wallenberg megmentette édesapja életét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04aa5aa5-635b-436f-ba6c-8c639f0100a2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De sokszor nem is magának vásárolt, hanem a barátnőinek a nemrég elhunyt férjétől kapott hitelkártyával. És egyébként is, sok dolgot nem vett meg neki, csak az esküvőjük után lett kicsit adakozóbb.","shortLead":"De sokszor nem is magának vásárolt, hanem a barátnőinek a nemrég elhunyt férjétől kapott hitelkártyával. És egyébként...","id":"20190829_Vajna_Timea_Elofordult_hogy_Andy_megdorgalt_mert_tul_sokat_koltottem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=04aa5aa5-635b-436f-ba6c-8c639f0100a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e706cf8f-b7ff-4907-adf1-7247a99588e6","keywords":null,"link":"/itthon/20190829_Vajna_Timea_Elofordult_hogy_Andy_megdorgalt_mert_tul_sokat_koltottem","timestamp":"2019. augusztus. 29. 10:53","title":"Vajna Tímea: Előfordult, hogy Andy megdorgált, mert túl sokat költöttem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba5f9e2f-6230-40ec-bbf0-eaef01a68c49","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190829_Marabu_FekNyuz_Hando_poraza","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ba5f9e2f-6230-40ec-bbf0-eaef01a68c49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"447253d6-0595-497e-9433-8f444dd5ed30","keywords":null,"link":"/itthon/20190829_Marabu_FekNyuz_Hando_poraza","timestamp":"2019. augusztus. 29. 12:50","title":"Marabu FékNyúz: Handó póráza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60c3dc9f-a937-42da-8211-6e9f16ee2fd7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Amazon Watch nem is a tűzoltásra gyűjt, pedig sokan adakoznak neki Magyarországról. ","shortLead":"Az Amazon Watch nem is a tűzoltásra gyűjt, pedig sokan adakoznak neki Magyarországról. ","id":"20190829_Egy_fillert_sem_kaptak_meg_a_Facebookon_gyujtott_penzbol_az_Amazoniaert_kiaullo_szervezetek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=60c3dc9f-a937-42da-8211-6e9f16ee2fd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"197fab3f-10a1-4470-a257-35308fb3c715","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190829_Egy_fillert_sem_kaptak_meg_a_Facebookon_gyujtott_penzbol_az_Amazoniaert_kiaullo_szervezetek","timestamp":"2019. augusztus. 29. 15:34","title":"Egy fillért sem kaptak még a Facebookon gyűjtött pénzből az Amazóniáért kiálló szervezetek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20223458-2112-4338-9265-e237e71fb181","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Elszórtan azért kialakulhatnak záporok, zivatarok. ","shortLead":"Elszórtan azért kialakulhatnak záporok, zivatarok. ","id":"20190829_Igazi_strandido_lesz_az_utolso_nyari_hetvegen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=20223458-2112-4338-9265-e237e71fb181&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37abf0ad-495c-4f43-a82f-f535179b9d6e","keywords":null,"link":"/itthon/20190829_Igazi_strandido_lesz_az_utolso_nyari_hetvegen","timestamp":"2019. augusztus. 29. 15:06","title":"Igazi strandidő lesz az utolsó nyári hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34a0f5b8-8afd-4bdc-abb0-7ebbb8e8679b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Magyarország is fertőzött országnak számít, ha innen mennek áruk Ausztráliába, azt jelenteniük kell az érintetteknek.\r

\r

","shortLead":"Magyarország is fertőzött országnak számít, ha innen mennek áruk Ausztráliába, azt jelenteniük kell...","id":"20190829_Ausztralia_kezzellabbal_vedekezik_a_poloskainvazio_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=34a0f5b8-8afd-4bdc-abb0-7ebbb8e8679b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0c7b4d7-3dfe-4825-b6da-a51c74681313","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190829_Ausztralia_kezzellabbal_vedekezik_a_poloskainvazio_ellen","timestamp":"2019. augusztus. 29. 16:22","title":"Ausztrália kézzel-lábbal védekezik a poloskainvázió ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]