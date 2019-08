Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5a634c4e-ee9a-4a7e-a513-1346782892e8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre több androidos telefonon jelenik meg az az üzenet, amely szerint a felhasználó egy új iPhone-modellt nyert az Apple sorsolásán. Alattomos átverésről van szó, figyeljen oda, mire kattint rá.","shortLead":"Egyre több androidos telefonon jelenik meg az az üzenet, amely szerint a felhasználó egy új iPhone-modellt nyert...","id":"20190828_atveres_android_naptar_iphone_x_nyeremeny_kamu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5a634c4e-ee9a-4a7e-a513-1346782892e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46b35911-2faa-48f3-b980-e838fc6dbaf6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190828_atveres_android_naptar_iphone_x_nyeremeny_kamu","timestamp":"2019. augusztus. 28. 18:03","title":"Jól vigyázzon, most egy naptárban terjedő átveréssel próbálják ellopni az adatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2aed03a4-ef0c-4778-819c-4e95339a1079","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lengyelek például fele annyiért hozzájutottak. Hogy mi lehet az oka, egyelőre nem tudni.","shortLead":"A lengyelek például fele annyiért hozzájutottak. Hogy mi lehet az oka, egyelőre nem tudni.","id":"20190830_Dragabban_vehetjuk_meg_az_amerikai_raketakat_mint_Lengyelorszag_es_Japan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2aed03a4-ef0c-4778-819c-4e95339a1079&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2aaa3d29-5982-4ee7-9f97-4871e4072292","keywords":null,"link":"/itthon/20190830_Dragabban_vehetjuk_meg_az_amerikai_raketakat_mint_Lengyelorszag_es_Japan","timestamp":"2019. augusztus. 30. 09:30","title":"Drágábban vehetjük meg az amerikai rakétákat, mint Lengyelország és Japán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1088a50-4d9d-4e6c-9d10-9b9af44a186e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Vállalkozóktól kért pénzt a jóindulatú eljárásért. Tizenkét év is járhat érte.","shortLead":"Vállalkozóktól kért pénzt a jóindulatú eljárásért. Tizenkét év is járhat érte.","id":"20190830_Korrupt_adoellenort_tartoztattak_le","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a1088a50-4d9d-4e6c-9d10-9b9af44a186e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aae08cff-9bf3-4c57-b825-ce22fc4eab7b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190830_Korrupt_adoellenort_tartoztattak_le","timestamp":"2019. augusztus. 30. 09:53","title":"Korrupt adóellenőrt tartóztattak le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c50a3d5-c98a-4dd4-9e2c-7727c7dcff16","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Filmfinanszírozási fordulatot ígér Káel Csaba kinevezése a filmes kormánybiztosi pozícióba, írja a friss HVG, főleg azután, hogy úgy tűnt, utód nélkül működik tovább Andy Vajna halála után a Filmalap.\r

","shortLead":"Filmfinanszírozási fordulatot ígér Káel Csaba kinevezése a filmes kormánybiztosi pozícióba, írja a friss HVG, főleg...","id":"20190829_Egri_csillagok_haboruja__jon_a_tortenelmi_filmek_dompingje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4c50a3d5-c98a-4dd4-9e2c-7727c7dcff16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cc92db2-edaa-42ac-be9a-6f6fb11f1c46","keywords":null,"link":"/itthon/20190829_Egri_csillagok_haboruja__jon_a_tortenelmi_filmek_dompingje","timestamp":"2019. augusztus. 29. 18:33","title":"Egri csillagok háborúja - jön a történelmi filmek dömpingje?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20223458-2112-4338-9265-e237e71fb181","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Elszórtan azért kialakulhatnak záporok, zivatarok. ","shortLead":"Elszórtan azért kialakulhatnak záporok, zivatarok. ","id":"20190829_Igazi_strandido_lesz_az_utolso_nyari_hetvegen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=20223458-2112-4338-9265-e237e71fb181&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37abf0ad-495c-4f43-a82f-f535179b9d6e","keywords":null,"link":"/itthon/20190829_Igazi_strandido_lesz_az_utolso_nyari_hetvegen","timestamp":"2019. augusztus. 29. 15:06","title":"Igazi strandidő lesz az utolsó nyári hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"429f35f1-371b-4f5f-8180-66a90fc204e0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kolodko Mihály három új gerillaszobrot mutatott be.\r

","id":"20190828_noe_barkaja_tizennegy_karatos_auto_buvar_kolodko_mihaly_gerillaszobor_budapest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=429f35f1-371b-4f5f-8180-66a90fc204e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b791edd0-b5fc-49de-8ea5-09e4e76022d1","keywords":null,"link":"/elet/20190828_noe_barkaja_tizennegy_karatos_auto_buvar_kolodko_mihaly_gerillaszobor_budapest","timestamp":"2019. augusztus. 28. 13:12","title":"Kikötött Noé bárkája Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a60599e5-e83e-4cf2-881c-37d12dbdf55e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy ausztrál programozónak dollármilliárdokat kell kifizetnie egykori munkatársa családjának.","shortLead":"Egy ausztrál programozónak dollármilliárdokat kell kifizetnie egykori munkatársa családjának.","id":"20190828_A_vagyona_feletol_megfosztjak_az_embert_aki_azt_allitja_o_talalta_ki_a_bitcoint","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a60599e5-e83e-4cf2-881c-37d12dbdf55e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5129859c-a776-4baf-9275-907d81ee67ab","keywords":null,"link":"/tudomany/20190828_A_vagyona_feletol_megfosztjak_az_embert_aki_azt_allitja_o_talalta_ki_a_bitcoint","timestamp":"2019. augusztus. 28. 10:54","title":"A vagyona felétől megfosztják az embert, aki azt állítja, ő találta ki a bitcoint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46408f15-949b-42a7-b6d9-fdf3120ae4a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester külföldről üzent haza.","shortLead":"A főpolgármester külföldről üzent haza.","id":"20190830_Tarlos_leallitotta_a_tabani_fakivagast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46408f15-949b-42a7-b6d9-fdf3120ae4a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba045030-be21-4567-b6a4-5068bfe5df38","keywords":null,"link":"/itthon/20190830_Tarlos_leallitotta_a_tabani_fakivagast","timestamp":"2019. augusztus. 30. 06:15","title":"Tarlós leállította a tabáni fakivágást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]