[{"available":true,"c_guid":"e9afcc68-26b0-486b-8138-448c9147227c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mentőhelikopter is érkezett a helyszínre érkezett.","shortLead":"Mentőhelikopter is érkezett a helyszínre érkezett.","id":"20190829_Lovoldozes_volt_Rackeven","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e9afcc68-26b0-486b-8138-448c9147227c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18f8754a-5ac9-469e-9c2f-1f2e74df506c","keywords":null,"link":"/itthon/20190829_Lovoldozes_volt_Rackeven","timestamp":"2019. augusztus. 29. 19:53","title":"Lövöldözés volt Ráckevén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c4cd7ae-18bd-4be0-b527-99bae0bbfc32","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A lakóház lépcsőházát liszttel is felszórták , hogy észlelhessék a halálos mérgű hüllő haladását.","shortLead":"A lakóház lépcsőházát liszttel is felszórták , hogy észlelhessék a halálos mérgű hüllő haladását.","id":"20190830_Befogtak_az_ot_napja_bujkalo_kobrat_Nemetorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c4cd7ae-18bd-4be0-b527-99bae0bbfc32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dfaa7f5-3dc2-44ca-8f3b-315cd12dfda9","keywords":null,"link":"/elet/20190830_Befogtak_az_ot_napja_bujkalo_kobrat_Nemetorszagban","timestamp":"2019. augusztus. 30. 21:44","title":"Befogták az öt napja bujkáló kobrát Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1815fc4-935e-418a-8419-dec31f70a646","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"A világ legnagyobb korrupciós botránya - így harangozta be Malajzia egykori miniszterelnökének perét az ügyész. Legkevesebb 4,5 milliárd dollár tűnt el az állami fejlesztési alapból, melyből a Wall Street farkasa című filmet is forgatták.","shortLead":"A világ legnagyobb korrupciós botránya - így harangozta be Malajzia egykori miniszterelnökének perét az ügyész...","id":"20190831_Ilyen_egy_1350_milliard_forintos_csalas_utoelete","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b1815fc4-935e-418a-8419-dec31f70a646&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6686fd49-7366-4e1d-9e4f-5cb24f589c37","keywords":null,"link":"/kkv/20190831_Ilyen_egy_1350_milliard_forintos_csalas_utoelete","timestamp":"2019. augusztus. 31. 08:30","title":"Ilyen egy 1350 milliárd forintos csalás utóélete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21295e33-80e7-42aa-9d77-047b0fcd028d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az apa szerint a nő bosszúból vádolta meg.","shortLead":"Az apa szerint a nő bosszúból vádolta meg.","id":"20190830_A_ciganynal_a_csalad_szent__tagadja_bunosseget_a_gyermekei_molesztasaval_gyanusitott_ferfi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=21295e33-80e7-42aa-9d77-047b0fcd028d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad5fc8ad-b584-4eb3-9f2b-854384868950","keywords":null,"link":"/itthon/20190830_A_ciganynal_a_csalad_szent__tagadja_bunosseget_a_gyermekei_molesztasaval_gyanusitott_ferfi","timestamp":"2019. augusztus. 30. 20:53","title":"Tagadja bűnösségét a gyermekei molesztásával gyanúsított férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1088a50-4d9d-4e6c-9d10-9b9af44a186e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Vállalkozóktól kért pénzt a jóindulatú eljárásért. Tizenkét év is járhat érte.","shortLead":"Vállalkozóktól kért pénzt a jóindulatú eljárásért. Tizenkét év is járhat érte.","id":"20190830_Korrupt_adoellenort_tartoztattak_le","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a1088a50-4d9d-4e6c-9d10-9b9af44a186e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aae08cff-9bf3-4c57-b825-ce22fc4eab7b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190830_Korrupt_adoellenort_tartoztattak_le","timestamp":"2019. augusztus. 30. 09:53","title":"Korrupt adóellenőrt tartóztattak le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83aef2e1-b27f-4059-a85a-963929f23b23","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A repülőterek térségében élő madarak agresszívebbek ,és úgy énekelnek, mintha elveszítették volna hallásukat – erre a meglepő következtetésre jutottak a Manchesteri Metropolitan Egyetem és a hollandiai Leideni Biológiai Intézet kutatói, akik az ember keltette zaj hatásait vizsgálták repülőterek térségében élő madarakon.","shortLead":"A repülőterek térségében élő madarak agresszívebbek ,és úgy énekelnek, mintha elveszítették volna hallásukat – erre...","id":"20190830_repuloterek_kozeleben_elo_madarak_suketek_agresszivek_zajterheles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=83aef2e1-b27f-4059-a85a-963929f23b23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89b94029-4e24-47d2-a49c-8e00c47a276f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190830_repuloterek_kozeleben_elo_madarak_suketek_agresszivek_zajterheles","timestamp":"2019. augusztus. 30. 18:03","title":"Megsüketülnek a repülőterek mellett élő madarak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29ac2729-70bf-4d46-a2d5-5035e9244204","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"A nemrég közreadott határvédelmi stratégia szerint autonóm robotrajjal is védenék a déli határt. A robothadsereg sok égető gondját megoldaná a határvédelemnek, de nagy kérdés, megéri-e a beruházás. A migrációs trendek ugyanis a határsértések csökkenését jelzik.","shortLead":"A nemrég közreadott határvédelmi stratégia szerint autonóm robotrajjal is védenék a déli határt. A robothadsereg sok...","id":"20190831_Lassan_robothadsereg_vedi_a_deli_hatart_csak_migrans_nem_lesz_hozza","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=29ac2729-70bf-4d46-a2d5-5035e9244204&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d4cdff0-0dfd-4990-913f-c5e8ac9592a8","keywords":null,"link":"/itthon/20190831_Lassan_robothadsereg_vedi_a_deli_hatart_csak_migrans_nem_lesz_hozza","timestamp":"2019. augusztus. 31. 07:50","title":"Robotzsaruk masíroznak majd a déli határon?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9afcc68-26b0-486b-8138-448c9147227c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vasvillákkal, vascsövekkel, kardokkal és szablyákkal vonult az egyik banda a Bercsényi utcába. ","shortLead":"Vasvillákkal, vascsövekkel, kardokkal és szablyákkal vonult az egyik banda a Bercsényi utcába. ","id":"20190830_Facebookon_uzengettek_egymasnak_a_rackevei_lovoldozes_elott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e9afcc68-26b0-486b-8138-448c9147227c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45c71024-6d06-4cbb-b734-ddfc5fd3d39a","keywords":null,"link":"/itthon/20190830_Facebookon_uzengettek_egymasnak_a_rackevei_lovoldozes_elott","timestamp":"2019. augusztus. 30. 15:12","title":"Facebookon üzengettek egymásnak a ráckevei lövöldözés előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]