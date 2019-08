Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bbe9650a-12f9-4166-ab32-43eb6d4aff1f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Búcsúztatják a sportcsarnokot, ami helyett hatmilliárdból épül új.","shortLead":"Búcsúztatják a sportcsarnokot, ami helyett hatmilliárdból épül új.","id":"20190830_21_millios_bulikat_szervez_Dunaujvaros_a_valasztas_elottre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bbe9650a-12f9-4166-ab32-43eb6d4aff1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2162ef0b-6acc-47b7-9f15-11a4e16d23dd","keywords":null,"link":"/itthon/20190830_21_millios_bulikat_szervez_Dunaujvaros_a_valasztas_elottre","timestamp":"2019. augusztus. 30. 14:13","title":"21 milliós bulit szervez Dunaújváros a választás előttre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc644478-01d7-42fd-8157-0a50462182da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsony Gergelyt próbálják lejáratni Zuglóban, de országszerte tapasztalható a jelentés.","shortLead":"Karácsony Gergelyt próbálják lejáratni Zuglóban, de országszerte tapasztalható a jelentés.","id":"20190829_Most_Budapesten_tunt_fel_a_lejarato_kerdesekkel_tamado_kozvelemenykutato","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc644478-01d7-42fd-8157-0a50462182da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d70bc53-4d95-416e-a15d-dcdd0737658c","keywords":null,"link":"/itthon/20190829_Most_Budapesten_tunt_fel_a_lejarato_kerdesekkel_tamado_kozvelemenykutato","timestamp":"2019. augusztus. 29. 21:41","title":"Most Budapesten tűnt fel a lejárató kérdésekkel támadó közvélemény-kutató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b800e2fd-0a3e-42ee-b2d8-e7053e82412c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A környezettudatosság ma jóval kiemeltebben kezelt téma, mint 2015 végén, amikor elindult a Fairphone 2. Ezért is van még nagyobb jelentősége az utódjának, a Fairphone 3-nak, a szinte minden porcikájában környezetbarát okostelefonnak.","shortLead":"A környezettudatosság ma jóval kiemeltebben kezelt téma, mint 2015 végén, amikor elindult a Fairphone 2. Ezért is van...","id":"20190831_fairphone_3_kornyezettudatos_telefon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b800e2fd-0a3e-42ee-b2d8-e7053e82412c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9925c21-b2d8-42d2-93e9-294fa805ea22","keywords":null,"link":"/tudomany/20190831_fairphone_3_kornyezettudatos_telefon","timestamp":"2019. augusztus. 31. 08:03","title":"Fairphone 3: megérkezett az új környezetbarát androidos telefon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2108c5db-c345-4333-9268-6b0140400a27","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egészségügyi gondokat is okozhatnak a ma már a Föld lassan minden pontján fellelhető műanyagmaradványok, a mikroműanyagok, mondják az NKE Víztudományi Karának kutatói. A mikroműanyagok környezetbe jutását a szennyvíztisztító rendszer korszerűsítésével lehetne megakadályozni.\r

","shortLead":"Egészségügyi gondokat is okozhatnak a ma már a Föld lassan minden pontján fellelhető műanyagmaradványok...","id":"20190829_Magyarorszagon_is_egyre_nagyobb_gondot_jelentenek_a_mikromuanyagok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2108c5db-c345-4333-9268-6b0140400a27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c8e5c0e-be26-4e6c-9e52-57f53bda0cf0","keywords":null,"link":"/elet/20190829_Magyarorszagon_is_egyre_nagyobb_gondot_jelentenek_a_mikromuanyagok","timestamp":"2019. augusztus. 29. 16:06","title":"Magyarországon is egyre nagyobb gondot jelentenek a mikroműanyagok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c2d7e16-2d10-4012-831d-2ccafc594c90","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A bajnokcsapat az Espanyol vendégeként kezdi meg szereplését a labdarúgó Európa Liga csoportkörében. ","shortLead":"A bajnokcsapat az Espanyol vendégeként kezdi meg szereplését a labdarúgó Európa Liga csoportkörében. ","id":"20190830_ferencvaros_fradi_espanyol_europa_liga","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1c2d7e16-2d10-4012-831d-2ccafc594c90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"470a4599-8008-4a11-a628-94d8f3bd928b","keywords":null,"link":"/sport/20190830_ferencvaros_fradi_espanyol_europa_liga","timestamp":"2019. augusztus. 30. 18:10","title":"Barcelonában kezd a Ferencváros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"573c8f02-32a4-4c3e-8424-dbc441ebc496","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az éghajlatváltozás elleni küzdelem jegyében különadót vetne ki az 50 eurónál (16 500 forint) olcsóbb, európai útvonalakra szóló repülőjegyekre a bajor Keresztényszociális Unió (CSU).","shortLead":"Az éghajlatváltozás elleni küzdelem jegyében különadót vetne ki az 50 eurónál (16 500 forint) olcsóbb, európai...","id":"20190830_csu_kulonado_olcso_repulojegy_klimavedelem_nemetorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=573c8f02-32a4-4c3e-8424-dbc441ebc496&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9114bb42-a079-4d5b-8a45-54245957c045","keywords":null,"link":"/vilag/20190830_csu_kulonado_olcso_repulojegy_klimavedelem_nemetorszag","timestamp":"2019. augusztus. 30. 12:13","title":"Megadóztatnák a túl olcsó repülőjegyeket Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce04b1de-6155-453f-83c9-6ed5d802e911","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A rendőrös vígjátéksorozat szeptember elsején indul. ","shortLead":"A rendőrös vígjátéksorozat szeptember elsején indul. ","id":"20190829_Jofiuk_sorozat_focim_RTL_Klub","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce04b1de-6155-453f-83c9-6ed5d802e911&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"051ad54d-c9e9-454f-9b65-b4f1abef2f06","keywords":null,"link":"/kultura/20190829_Jofiuk_sorozat_focim_RTL_Klub","timestamp":"2019. augusztus. 29. 19:26","title":"Szolgálnak és vétenek az RTL Klub rendőrei: megjött a Jófiúk főcíme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11b8334a-7fa4-495e-890c-05feedc26193","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Hibázott egy kanyarban, többször megcsúszott, majd nekiment a falnak az F1-es címvédő Lewis Hamilton a Belga Nagydíj harmadik szabadedzésén.","shortLead":"Hibázott egy kanyarban, többször megcsúszott, majd nekiment a falnak az F1-es címvédő Lewis Hamilton a Belga Nagydíj...","id":"20190831_Hamilton_Belgiumban_osszetorte_a_Mercedeset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=11b8334a-7fa4-495e-890c-05feedc26193&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b498d87-3069-41aa-ab4b-a2c8f574c1b2","keywords":null,"link":"/sport/20190831_Hamilton_Belgiumban_osszetorte_a_Mercedeset","timestamp":"2019. augusztus. 31. 13:32","title":"Hamilton Belgiumban összetörte a Mercedesét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]