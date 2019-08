Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c88dabf8-41b8-47f2-a2b7-ed1b3928b46d","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A magyar versenyző saját maga és saját tulajdonú versenycsapata idei bajnoki esélyeiről, valamint a közeljövőt illető elektromos terveiről is megosztotta velünk gondolatait. ","shortLead":"A magyar versenyző saját maga és saját tulajdonú versenycsapata idei bajnoki esélyeiről, valamint a közeljövőt illető...","id":"20190829_villanyautoval_is_versenyznek__michelisz_norbival_beszelgettunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c88dabf8-41b8-47f2-a2b7-ed1b3928b46d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2f32c70-1e8d-4249-b809-b3256ce8bb83","keywords":null,"link":"/cegauto/20190829_villanyautoval_is_versenyznek__michelisz_norbival_beszelgettunk","timestamp":"2019. augusztus. 29. 15:38","title":"\"Villanyautóval is versenyeznék!\" – Michelisz Norbival beszélgettünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c65b656-8362-416e-be11-ddf95691d1d4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Az UEFA meghatározta a vendégjegyek árának felső határát.","shortLead":"Az UEFA meghatározta a vendégjegyek árának felső határát.","id":"20190830_Europaliga_Megnezne_a_Fradit_idegenben_Maximum_ennyit_kell_fizetnie","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2c65b656-8362-416e-be11-ddf95691d1d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ab65c26-5d26-4686-930d-41d1c66fdbca","keywords":null,"link":"/sport/20190830_Europaliga_Megnezne_a_Fradit_idegenben_Maximum_ennyit_kell_fizetnie","timestamp":"2019. augusztus. 30. 20:56","title":"Európa-liga: Megnézné a Fradit idegenben? Maximum ennyit kell fizetnie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4d5b769-c203-49ef-82c0-076ecf010862","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Laki Eszter vezetésével működő grafikai műhely, a Studio Nur idén elnyerte a világ legrangosabb designdíjaként számontartott Red Dot elismerést Brands & Communication kategóriában a Costes étteremnek tervezett speciális étlappal.\r

\r

","shortLead":"A Laki Eszter vezetésével működő grafikai műhely, a Studio Nur idén elnyerte a világ legrangosabb designdíjaként...","id":"20190829_Grafikai_Michelincsillagot_kapott_a_Costes_kartyaetlapja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b4d5b769-c203-49ef-82c0-076ecf010862&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abdeb1f3-f275-436c-afdc-8b0b0c503de2","keywords":null,"link":"/elet/20190829_Grafikai_Michelincsillagot_kapott_a_Costes_kartyaetlapja","timestamp":"2019. augusztus. 29. 15:10","title":"Grafikai Michelin-csillagot kapott a Costes kártya-étlapja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9251766-2226-4d15-b987-bfc2ba545105","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A fogyasztók több mint harmada azonnal elpártol egy márkától, ha rossz élmény éri - közölte az Oracle új felmérése alapján. A felmérés szerint a vásárlók 88 százaléka megosztja a negatív élményeket másokkal, a vállalatok egyre kevésbé képesek befolyásolni a vásárlói szokásokat, miközben a fogyasztók egyre kevésbé hisznek az influenszereknek, a celebeknek, a politikusoknak vagy a technológiai forrásoknak, így a közösségi médiának, a mobil hirdetéseknek és a hangalapú szolgáltatásoknak.","shortLead":"A fogyasztók több mint harmada azonnal elpártol egy márkától, ha rossz élmény éri - közölte az Oracle új felmérése...","id":"20190831_Egyre_gyorsabban_parolog_el_a_vasarlok_bizalma","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a9251766-2226-4d15-b987-bfc2ba545105&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ede9261-641f-4d13-a304-183a5e9fe8bb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190831_Egyre_gyorsabban_parolog_el_a_vasarlok_bizalma","timestamp":"2019. augusztus. 31. 07:48","title":"Egyre gyorsabban párolog el a vásárlók bizalma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd8a930c-4cae-4610-a97b-501fd207aa39","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De a kerületi lap szerint várhatóak még tévedések, Nagy Károly hiába szembesítette állításával a kerületi újság munkatársát.","shortLead":"De a kerületi lap szerint várhatóak még tévedések, Nagy Károly hiába szembesítette állításával a kerületi újság...","id":"20190830_A_Momentum_politikusa_felhivta_az_ujsagirot_aki_nem_irt_rola_igazat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fd8a930c-4cae-4610-a97b-501fd207aa39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30cf951d-f81e-46f5-a3fd-507d74a15e7d","keywords":null,"link":"/itthon/20190830_A_Momentum_politikusa_felhivta_az_ujsagirot_aki_nem_irt_rola_igazat","timestamp":"2019. augusztus. 30. 15:59","title":"A Momentum politikusa felhívta az újságírót, aki nem írt róla igazat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dc5cc92-98ff-4038-9c33-473a47cc3eab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fásy Ádámot is bevetették a vasalt heréjű főpolgármester-jelölt mellett. Valamiért komolyabban veszik, mint Karácsony Gergelyt.","shortLead":"Fásy Ádámot is bevetették a vasalt heréjű főpolgármester-jelölt mellett. Valamiért komolyabban veszik, mint Karácsony...","id":"20190830_Berki_Krisztian_a_mai_fidesznyiksajto_hose","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6dc5cc92-98ff-4038-9c33-473a47cc3eab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3eea9160-245d-4ba9-89fe-6fb0339f0d66","keywords":null,"link":"/itthon/20190830_Berki_Krisztian_a_mai_fidesznyiksajto_hose","timestamp":"2019. augusztus. 30. 09:24","title":"Berki Krisztián a mai fidesznyiksajtó hőse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cc85e08-5065-400b-a429-44d808c0ad45","c_author":"Bauer Tamás ","category":"itthon","description":"Kár volt föltalálni a pénzt. A Fidesz tud jobbat! Vélemény. ","shortLead":"Kár volt föltalálni a pénzt. A Fidesz tud jobbat! Vélemény. ","id":"20190829_bauer_oseink_tevedese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9cc85e08-5065-400b-a429-44d808c0ad45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e34f8e00-b7fe-45d9-91b6-fcfef08da7f2","keywords":null,"link":"/itthon/20190829_bauer_oseink_tevedese","timestamp":"2019. augusztus. 29. 17:11","title":"Bauer: Őseink tévedése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90901f8b-2109-4b90-aff7-a32a2cef51b4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar külügyminiszter ismét kifejezte örömét, hogy nemsokára véget ér a bizottság mandátuma, és ismét olyan törekvéseket tulajdonított neki, amelyek nem jönnek össze a statisztikákkal.","shortLead":"A magyar külügyminiszter ismét kifejezte örömét, hogy nemsokára véget ér a bizottság mandátuma, és ismét olyan...","id":"20190829_Szijjarto_Ebben_az_Europai_Bizottsagban_az_a_legjobb_hogy_hamarosan_lecserelodik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=90901f8b-2109-4b90-aff7-a32a2cef51b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38ed42ad-40fe-40bd-8441-7eec889486a6","keywords":null,"link":"/itthon/20190829_Szijjarto_Ebben_az_Europai_Bizottsagban_az_a_legjobb_hogy_hamarosan_lecserelodik","timestamp":"2019. augusztus. 29. 15:33","title":"Szijjártó: Ebben az Európai Bizottságban az a legjobb, hogy hamarosan lecserélődik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]