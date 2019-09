Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6cacb2a0-712a-42be-848b-f5dd29b84a58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Akár 20 perces sorban állásra is számíthat, aki ebben az időszakban a Nyugati jegyautomatáinál tervez jegyet venni.","shortLead":"Akár 20 perces sorban állásra is számíthat, aki ebben az időszakban a Nyugati jegyautomatáinál tervez jegyet venni.","id":"20190901_Estetol_reggelig_bezarjak_a_belfoldi_penztarakat_a_Nyugati_palyaudvaron","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6cacb2a0-712a-42be-848b-f5dd29b84a58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"119cb67c-adb1-4aa2-8ade-4b0d31d7223f","keywords":null,"link":"/itthon/20190901_Estetol_reggelig_bezarjak_a_belfoldi_penztarakat_a_Nyugati_palyaudvaron","timestamp":"2019. szeptember. 01. 08:49","title":"Estétől reggelig bezárják a belföldi pénztárakat a Nyugati pályaudvaron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85e80e47-2b9f-40a1-8987-7c9f159e38f6","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Mainz 6-1-re kapott ki a címvédő Bayern München otthonában a német labdarúgó-bajnokság harmadik fordulójában. ","shortLead":"A Mainz 6-1-re kapott ki a címvédő Bayern München otthonában a német labdarúgó-bajnokság harmadik fordulójában. ","id":"20190831_szalai_adam_foci_bundesliga_mainz_bayern_munchen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=85e80e47-2b9f-40a1-8987-7c9f159e38f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8f22e07-b135-4766-bdca-73f6c9766fe1","keywords":null,"link":"/sport/20190831_szalai_adam_foci_bundesliga_mainz_bayern_munchen","timestamp":"2019. augusztus. 31. 18:36","title":"Nagyon megverték Szalai régi-új csapatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"886c7afb-dd6c-4b48-8e6f-d2526b1f2782","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kockás plédbe bugyolálta a kamerát.","shortLead":"Kockás plédbe bugyolálta a kamerát.","id":"20190901_Kukkolot_fogtak_Balatonfoldvaron_az_oltozokabinban_vetkozo_noket_kamerazta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=886c7afb-dd6c-4b48-8e6f-d2526b1f2782&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbc2e59a-f214-44be-a12e-c15716253936","keywords":null,"link":"/itthon/20190901_Kukkolot_fogtak_Balatonfoldvaron_az_oltozokabinban_vetkozo_noket_kamerazta","timestamp":"2019. szeptember. 01. 11:34","title":"Kukkolót fogtak Balatonföldváron: az öltőzőkabinban vetkőző nőket kamerázta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dfc6e19-51eb-40b8-be3c-d4c589f9b0d2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Charles Leclerc, a Ferrari monacói versenyzője nyerte a Formula-1-es Belga Nagydíj szombati időmérő edzését, így a vasárnapi futamon ő rajtolhat majd az első helyről.\r

","shortLead":"Charles Leclerc, a Ferrari monacói versenyzője nyerte a Formula-1-es Belga Nagydíj szombati időmérő edzését...","id":"20190831_f1_belga_nagydij_idomero_leclerc_vettel_hamilton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1dfc6e19-51eb-40b8-be3c-d4c589f9b0d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92c2c130-1ab6-45ec-9aa2-23a73e3d913a","keywords":null,"link":"/sport/20190831_f1_belga_nagydij_idomero_leclerc_vettel_hamilton","timestamp":"2019. augusztus. 31. 17:11","title":"Ferrari-fölény, Mercedes-nyűgök a spái időmérőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc67988b-f2c6-4c8e-9764-a798adb218ae","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A magyarországi bemutató 40. évfordulója alkalmából a Bálnában nyílik nagyszabású kiállítás.","shortLead":"A magyarországi bemutató 40. évfordulója alkalmából a Bálnában nyílik nagyszabású kiállítás.","id":"20190902_A_csillagrombolo_kapitanyi_hidjan_is_korulnezhetunk__Star_Wars_kiallitas_nyilik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc67988b-f2c6-4c8e-9764-a798adb218ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d9049f8-c508-4df9-af23-05866dddf2a9","keywords":null,"link":"/elet/20190902_A_csillagrombolo_kapitanyi_hidjan_is_korulnezhetunk__Star_Wars_kiallitas_nyilik","timestamp":"2019. szeptember. 02. 10:44","title":"A csillagromboló kapitányi hídján is körülnézhetünk – Star Wars-kiállítás nyílik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c573044-ffa5-4453-b6c3-057849e67efb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kell némi bátorság ahhoz, hogy valaki így garázdálkodjon a Sárkányok Anyjánál.","shortLead":"Kell némi bátorság ahhoz, hogy valaki így garázdálkodjon a Sárkányok Anyjánál.","id":"20190902_Majmok_raboltak_ki_a_Tronok_harca_szinesznoit_Indiaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c573044-ffa5-4453-b6c3-057849e67efb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"032c0c6a-1a8f-481a-a165-b0be7def0a5b","keywords":null,"link":"/elet/20190902_Majmok_raboltak_ki_a_Tronok_harca_szinesznoit_Indiaban","timestamp":"2019. szeptember. 02. 10:57","title":"Majmok rabolták ki a Trónok harca színésznőit Indiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiú vasárnap tűnt el. ","shortLead":"A fiú vasárnap tűnt el. ","id":"20190902_Eltunt_egy_12_eves_kisfiu_Budapesten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9037ac61-31e5-477c-aa9f-b3eec9859cdd","keywords":null,"link":"/itthon/20190902_Eltunt_egy_12_eves_kisfiu_Budapesten","timestamp":"2019. szeptember. 02. 12:08","title":"Eltűnt egy 12 éves kisfiú Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A helyszínre mentőhelikopter érkezett.","shortLead":"A helyszínre mentőhelikopter érkezett.","id":"20190831_Fanak_csapodott_es_kiegett_egy_auto_Kiskunfelegyhazan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a25baa44-9400-47a5-aa53-345319bc77fa","keywords":null,"link":"/itthon/20190831_Fanak_csapodott_es_kiegett_egy_auto_Kiskunfelegyhazan","timestamp":"2019. augusztus. 31. 15:30","title":"Fának csapódott és kiégett egy autó Kiskunfélegyházán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]