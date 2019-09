Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fc8c4d6f-5a5f-405f-8fe1-f89a73fe04ab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Külső és belső támadás alatt áll a kereszténydemokrácia Menczer Tamás szerint, a külső a migráció, a belső a liberális felfogás kizárólagossága. A liberális demokrácia mindent kiszorított az elmúlt évtizedekben. Az államtitkár beszélt a média feladatáról is. Mindez terítékre kerül egy, a keresztény újságíróknak szervezett konferencián.\r

\r

","shortLead":"Külső és belső támadás alatt áll a kereszténydemokrácia Menczer Tamás szerint, a külső a migráció, a belső a liberális...","id":"20190902_A_kulugy_allamtitkara_a_liberalis_demokraciat_karhoztatta_a_kozteven","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fc8c4d6f-5a5f-405f-8fe1-f89a73fe04ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6ace401-674f-477d-bd7d-0d9cf562b9f3","keywords":null,"link":"/itthon/20190902_A_kulugy_allamtitkara_a_liberalis_demokraciat_karhoztatta_a_kozteven","timestamp":"2019. szeptember. 02. 10:59","title":"Konferenciát szervez a kormány keresztény újságíróknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c976a90-6f40-4f64-bedc-c051e0f473bd","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Messi mellett versenyben a Puskás-díjért.","shortLead":"Messi mellett versenyben a Puskás-díjért.","id":"20190902_Dontos_Zsori_Daniel_a_legszebb_golok_FIFAversenyen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c976a90-6f40-4f64-bedc-c051e0f473bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97f7ff20-2151-41be-bb7d-b3c3790c406a","keywords":null,"link":"/sport/20190902_Dontos_Zsori_Daniel_a_legszebb_golok_FIFAversenyen","timestamp":"2019. szeptember. 02. 13:45","title":"Döntős Zsóri Dániel a legszebb gólok FIFA-versenyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14e7252d-0b4a-4f23-baee-57a71d3258f5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Counterpoint új kutatása szerint a nagyobb gyártók közül a Nokia frissíti leggyorsabban eszközeit a legújabb Androidra.","shortLead":"A Counterpoint új kutatása szerint a nagyobb gyártók közül a Nokia frissíti leggyorsabban eszközeit a legújabb...","id":"20190902_counterpoint_android_nokia_frissites_oprendszer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=14e7252d-0b4a-4f23-baee-57a71d3258f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"923c6e83-6e20-44c1-8b43-481f269fc088","keywords":null,"link":"/tudomany/20190902_counterpoint_android_nokia_frissites_oprendszer","timestamp":"2019. szeptember. 02. 15:03","title":"Gondolná? A Nokiák kapják meg leghamarabb a frissítéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d66cf97-45ab-4a56-a07a-f89a9e01830e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A Ferrari monacói pilótájának sikerült maga mögött tartania Lewis Hamiltont, és megnyerte a Formula–1-es Belga Nagydíjat. Anthoine Hubert emlékének ajánlotta a sikerét.","shortLead":"A Ferrari monacói pilótájának sikerült maga mögött tartania Lewis Hamiltont, és megnyerte a Formula–1-es Belga...","id":"20190901_charles_leclerc_f1_belga_nagydij_gyozelem_lewis_hamilton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d66cf97-45ab-4a56-a07a-f89a9e01830e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30635ca9-ce3b-41c3-b8c0-c1cf8b91b621","keywords":null,"link":"/sport/20190901_charles_leclerc_f1_belga_nagydij_gyozelem_lewis_hamilton","timestamp":"2019. szeptember. 01. 17:52","title":"Leclerc behúzta élete első F1-es győzelmét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"625ee300-fe0b-4368-9beb-2d006f33d308","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A legkeményebb terepen is bevethetőek a páncélozott gépek.","shortLead":"A legkeményebb terepen is bevethetőek a páncélozott gépek.","id":"20190902_torokorszag_harci_jarmu_magyar_kormany_nurol_markina_ejder_yalcin","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=625ee300-fe0b-4368-9beb-2d006f33d308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e02b88f6-c026-4297-9169-78cfbb97b766","keywords":null,"link":"/kkv/20190902_torokorszag_harci_jarmu_magyar_kormany_nurol_markina_ejder_yalcin","timestamp":"2019. szeptember. 02. 08:21","title":"Törökországtól vehet harci terepjárókat Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2fdb4f6-eb7b-458f-b6fa-6b2f1d5529e7","c_author":"Simon Andrea","category":"sport","description":"Minden idők egyik legeredményesebb kajakosától hitelesen hangzik, milyen elszántnak kell lenni ahhoz, hogy valaki nagy bajnok legyen. Például az, hogy párosban egy hajóban evezzen legnagyobb ellenfelével. HVG-portré.","shortLead":"Minden idők egyik legeredményesebb kajakosától hitelesen hangzik, milyen elszántnak kell lenni ahhoz, hogy valaki nagy...","id":"20190901_Portre_Kovacs_Katalin","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c2fdb4f6-eb7b-458f-b6fa-6b2f1d5529e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b718cf0a-5800-41f8-a8f2-9db8a3dd072f","keywords":null,"link":"/sport/20190901_Portre_Kovacs_Katalin","timestamp":"2019. szeptember. 01. 20:00","title":"Kovács Katalin: Te akard a legjobban, te bírd a legjobban, és ne gyengülj el fejben!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"237b0ec4-eb5f-4897-a324-37714ab472de","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök most is zárt körben mond beszédet. ","shortLead":"A miniszterelnök most is zárt körben mond beszédet. ","id":"20190902_Jon_az_ujabb_kotcsei_pinik_Orban_ismet_iranyt_mutat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=237b0ec4-eb5f-4897-a324-37714ab472de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22f678dd-d124-48c0-a25d-55e4428039d1","keywords":null,"link":"/itthon/20190902_Jon_az_ujabb_kotcsei_pinik_Orban_ismet_iranyt_mutat","timestamp":"2019. szeptember. 02. 12:58","title":"Jön az újabb kötcsei piknik, Orbán ismét irányt mutat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95d982f4-70c9-4844-8e67-67c25da52151","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kisfiú 3 éves volt. ","shortLead":"A kisfiú 3 éves volt. ","id":"20190831_Blikk_LL_Junior_kisfiat_gazoltak_halalra_Zugloban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=95d982f4-70c9-4844-8e67-67c25da52151&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c77be44-d9a7-472d-8e76-3d325f5a4b7e","keywords":null,"link":"/itthon/20190831_Blikk_LL_Junior_kisfiat_gazoltak_halalra_Zugloban","timestamp":"2019. augusztus. 31. 20:43","title":"L.L Junior kisfiát gázolták halálra Zuglóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]