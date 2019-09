Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"de08676d-15ca-48f2-8498-25a48faf115a","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A gazdaságkutató előrejelzése szerint lassul a növekedés, és a csökkenés is elkezdődik. ","shortLead":"A gazdaságkutató előrejelzése szerint lassul a növekedés, és a csökkenés is elkezdődik. ","id":"20190902_GKI_Kifulladoban_a_magyar_gazdasagi_novekedes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=de08676d-15ca-48f2-8498-25a48faf115a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e9b3b92-f548-410f-97e0-df3ce4697d91","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190902_GKI_Kifulladoban_a_magyar_gazdasagi_novekedes","timestamp":"2019. szeptember. 02. 05:37","title":"GKI: Kifulladóban a magyar gazdasági növekedés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"840128c6-538b-4a5f-a777-f0ad5e06500b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerinte a nyugdíjasoknak adott 9000 forintos rezsiutalvány nem szavazatvásárlás, az embereket nem lehet megvenni.","shortLead":"Szerinte a nyugdíjasoknak adott 9000 forintos rezsiutalvány nem szavazatvásárlás, az embereket nem lehet megvenni.","id":"20190902_rogan_antal_fopolgarmester_valasztas_2019_tarlos_istvan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=840128c6-538b-4a5f-a777-f0ad5e06500b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86625db9-2eaf-4f77-9903-4a5251ccc3a0","keywords":null,"link":"/itthon/20190902_rogan_antal_fopolgarmester_valasztas_2019_tarlos_istvan","timestamp":"2019. szeptember. 02. 07:53","title":"Rogán: Három bohóc áll szemben egy tapasztalt, kipróbált főpolgármesterrel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe91fb2b-99cf-483b-9864-690ba5f542a3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A visszajelzések alapján elindul a hétfőtől tervezett tiltakozó akció.","shortLead":"A visszajelzések alapján elindul a hétfőtől tervezett tiltakozó akció.","id":"20190901_A_sztrajkra_keszulo_fogorvosok_tobbsege_lesoporte_a_kormany_ajanlatat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe91fb2b-99cf-483b-9864-690ba5f542a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dafced62-e5fb-48dc-9c2b-7d734afbdb02","keywords":null,"link":"/itthon/20190901_A_sztrajkra_keszulo_fogorvosok_tobbsege_lesoporte_a_kormany_ajanlatat","timestamp":"2019. szeptember. 01. 18:55","title":"A sztrájkra készülő fogorvosok többsége lesöpörte a kormány ajánlatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f807bf16-1b01-408e-906b-49edb5f1d9c5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A vihar lassan mozog, de halad tovább Florida felé. ","shortLead":"A vihar lassan mozog, de halad tovább Florida felé. ","id":"20190902_A_Bahamak_legpusztitobb_hurrikanjakent_tombol_Dorian","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f807bf16-1b01-408e-906b-49edb5f1d9c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56f003d9-11a2-4c07-a4eb-39755429c427","keywords":null,"link":"/vilag/20190902_A_Bahamak_legpusztitobb_hurrikanjakent_tombol_Dorian","timestamp":"2019. szeptember. 02. 06:07","title":"A Bahamák legpusztítóbb hurrikánjaként tombol Dorian","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fa43352-a64f-425a-a3ad-9ec78f78fb9f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bár a kávéfőzőket korábban gyártó cég csődbe ment, a kávéfőző további gyártásáról egy tavaly alapított cég gondoskodik, sőt a tovább fejlesztését is tervezik.","shortLead":"Bár a kávéfőzőket korábban gyártó cég csődbe ment, a kávéfőző további gyártásáról egy tavaly alapított cég gondoskodik...","id":"20190902_Szazezer_szarvasi_kavefozot_gyartanak_evente_de_akar_a_kenyerpiritora_is_raallnak_majd","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4fa43352-a64f-425a-a3ad-9ec78f78fb9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc242228-5025-476b-835f-75abfcde5e62","keywords":null,"link":"/kkv/20190902_Szazezer_szarvasi_kavefozot_gyartanak_evente_de_akar_a_kenyerpiritora_is_raallnak_majd","timestamp":"2019. szeptember. 02. 10:43","title":"Így menekül meg a szarvasi kávéfőző: egy új cég évi százezret gyártana belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25654ae8-32a7-4540-a402-f263a386d29c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányfő ismét egy horvát szigetre ment pihenni.","shortLead":"A kormányfő ismét egy horvát szigetre ment pihenni.","id":"20190901_Orban_Viktor_Horvatorszagban_nyaral","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=25654ae8-32a7-4540-a402-f263a386d29c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4163d21-96e4-495a-b334-68514733d8d3","keywords":null,"link":"/itthon/20190901_Orban_Viktor_Horvatorszagban_nyaral","timestamp":"2019. szeptember. 01. 15:07","title":"Orbán Viktor Horvátországban nyaral","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67162899-07bd-4f5d-a9ef-b6171ce45719","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A tévéből kimaradt egyik jelenetet tette fel a YouTube-ra.","shortLead":"A tévéből kimaradt egyik jelenetet tette fel a YouTube-ra.","id":"20190902_Bodocs_Tibor_egyutt_erez_a_diakokkal_kuldott_is_nekik_egy_videot_az_elso_tanitasi_napra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=67162899-07bd-4f5d-a9ef-b6171ce45719&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d3d2e4e-38c3-432d-815e-7481b463df81","keywords":null,"link":"/elet/20190902_Bodocs_Tibor_egyutt_erez_a_diakokkal_kuldott_is_nekik_egy_videot_az_elso_tanitasi_napra","timestamp":"2019. szeptember. 02. 11:30","title":"Bödőcs Tibor együttérez a diákokkal, küldött is nekik egy videót az első tanítási napra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3846dc37-04da-4a9d-9f0b-3c889e354792","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az argentin Mauro Icardi másfél millió eurót követel a milánói klubtól, és azt, hogy vegyék vissza az első csapat keretébe.\r

","shortLead":"Az argentin Mauro Icardi másfél millió eurót követel a milánói klubtól, és azt, hogy vegyék vissza az első csapat...","id":"20190831_mauro_icardi_inter_foci_per","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3846dc37-04da-4a9d-9f0b-3c889e354792&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"884aa883-2658-4ed8-baaa-70c7fe6f79e1","keywords":null,"link":"/sport/20190831_mauro_icardi_inter_foci_per","timestamp":"2019. augusztus. 31. 18:45","title":"Beperelte csapatát az Inter sztárja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]