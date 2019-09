Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b05e2813-38da-4980-a6b7-9df751341c69","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A london-heathrow-i repülőtér nem csak forgalmas, üzemeltetését a környezet is megérzi. Klímavédők ezért azt tervezik, drónjaikkal a reptér közelébe mennek, hátha sikerül leállítani a működést.","shortLead":"A london-heathrow-i repülőtér nem csak forgalmas, üzemeltetését a környezet is megérzi. Klímavédők ezért azt tervezik...","id":"20190902_extinction_rebellion_heathrow_repuloter_klimavaltozas_dron","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b05e2813-38da-4980-a6b7-9df751341c69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4363d7d3-5497-4bfd-9bb3-bc73ace6b84d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190902_extinction_rebellion_heathrow_repuloter_klimavaltozas_dron","timestamp":"2019. szeptember. 02. 09:03","title":"Megakasztanák a Heathrow forgalmát, repülőbénító drónfelvonulást hirdettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d7a3d08-fe09-4aec-bd3f-1805c16024c7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Szemben Nyugat-Európával – mondta Semjén a Páli Szent Vince Katolikus Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda tanévnyitó ünnepségén a Szent Anna-plébániatemplomban.","shortLead":"Szemben Nyugat-Európával – mondta Semjén a Páli Szent Vince Katolikus Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda tanévnyitó...","id":"20190902_semjen_templom_oktatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d7a3d08-fe09-4aec-bd3f-1805c16024c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ad79af8-14b1-4e90-9e99-32ba677510a0","keywords":null,"link":"/itthon/20190902_semjen_templom_oktatas","timestamp":"2019. szeptember. 02. 16:36","title":"Semjén: Itt nem zártak be egyetlen templomot sem, nem építették át bevásárlóközponttá vagy mecsetté","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c976a90-6f40-4f64-bedc-c051e0f473bd","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Messi mellett versenyben a Puskás-díjért.","shortLead":"Messi mellett versenyben a Puskás-díjért.","id":"20190902_Dontos_Zsori_Daniel_a_legszebb_golok_FIFAversenyen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0c976a90-6f40-4f64-bedc-c051e0f473bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97f7ff20-2151-41be-bb7d-b3c3790c406a","keywords":null,"link":"/sport/20190902_Dontos_Zsori_Daniel_a_legszebb_golok_FIFAversenyen","timestamp":"2019. szeptember. 02. 13:45","title":"Döntős Zsóri Dániel a legszebb gólok FIFA-versenyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f734b18a-f8dc-453a-8d7d-aede34b275d4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A Kaliforniában kigyulladt kirándulóhajó 34 utasa közül 25-nek a holttestét találták meg mentőbúvárok, kilenc embert még keresnek.","shortLead":"A Kaliforniában kigyulladt kirándulóhajó 34 utasa közül 25-nek a holttestét találták meg mentőbúvárok, kilenc embert...","id":"20190903_25_holttestet_talaltak_meg_a_kirandulohajon_kiutott_tuz_utan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f734b18a-f8dc-453a-8d7d-aede34b275d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"715a0597-debc-403f-8ed9-5993734e9999","keywords":null,"link":"/vilag/20190903_25_holttestet_talaltak_meg_a_kirandulohajon_kiutott_tuz_utan","timestamp":"2019. szeptember. 03. 07:59","title":"25 holttestet találtak meg a kirándulóhajón kiütött tűz után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abfe6f01-8c78-4d4f-ab09-2c9931979b07","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Útnak indult Londonból a Viking Sun, a 930 utas a világ körüli úton intellektuális szórakozásra számíthat. ","shortLead":"Útnak indult Londonból a Viking Sun, a 930 utas a világ körüli úton intellektuális szórakozásra számíthat. ","id":"20190902_Nyolc_honap_egy_luxus_oceanjaron__rekordot_dontene_a_Viking_uj_jarata","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=abfe6f01-8c78-4d4f-ab09-2c9931979b07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c3f00e5-96b0-4d0c-951b-4545d18848ef","keywords":null,"link":"/kkv/20190902_Nyolc_honap_egy_luxus_oceanjaron__rekordot_dontene_a_Viking_uj_jarata","timestamp":"2019. szeptember. 02. 17:58","title":"Nyolc hónap egy luxus-óceánjárón – rekordot döntene a Viking új járata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f582d4ff-0b90-44ba-b3ec-48c34af94960","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy Tennessee állambeli katolikus iskola eltávolította a könyvtárából a Harry Potter regényfolyamot, mert az intézmény vezetői attól tartanak, hogy a könyvek olvasásakor a diákok megidézik a gonoszt. ","shortLead":"Egy Tennessee állambeli katolikus iskola eltávolította a könyvtárából a Harry Potter regényfolyamot, mert az intézmény...","id":"20190902_Felnek_a_Harry_Potterregenyektol_egy_amerikai_katolikus_iskolaban__betiltottak_a_konyveket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f582d4ff-0b90-44ba-b3ec-48c34af94960&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb426b99-8502-42a9-a8ab-f919d145ef86","keywords":null,"link":"/elet/20190902_Felnek_a_Harry_Potterregenyektol_egy_amerikai_katolikus_iskolaban__betiltottak_a_konyveket","timestamp":"2019. szeptember. 02. 11:57","title":"Félnek a Harry Potter-regényektől egy amerikai katolikus iskolában – betiltották a könyveket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45307683-ad0e-4686-9878-ef3c4c004a99","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Baleset miatt kellett leállítani a villamosforgalmat.","shortLead":"Baleset miatt kellett leállítani a villamosforgalmat.","id":"20190903_Nem_jar_az_1es_villamos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=45307683-ad0e-4686-9878-ef3c4c004a99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af1c3330-0f57-4ab8-a386-759dfcb19a3a","keywords":null,"link":"/itthon/20190903_Nem_jar_az_1es_villamos","timestamp":"2019. szeptember. 03. 07:54","title":"Nem járt az 1-es villamos egy szakaszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce02ad85-499b-46d7-927a-afa81e98c758","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az idei időjárás Európa-szerte hatással volt a termésre. ","shortLead":"Az idei időjárás Európa-szerte hatással volt a termésre. ","id":"20190902_Tovabbra_is_marad_a_zoldsegek_magas_ara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce02ad85-499b-46d7-927a-afa81e98c758&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5d3aa03-e4ec-471b-9ab7-57e7c9770092","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190902_Tovabbra_is_marad_a_zoldsegek_magas_ara","timestamp":"2019. szeptember. 02. 10:33","title":"Továbbra is marad a zöldségek magas ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]