Palkovics elvitte az egyetemeket, de vezetőt még nem kaptak

[{"available":true,"c_guid":"aebd1d64-e7e9-4e26-b5b4-d1febdd10261","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei soron következő telefonjai már támogathatják a különféle célból készült vezeték nélküli tokokat, így a készülékek új képességekre tehetnek szert. Búvárkamera, vérnyomásmérő, de hangszóró is válhat belőlük.","shortLead":"A Huawei soron következő telefonjai már támogathatják a különféle célból készült vezeték nélküli tokokat...","id":"20190902_huawei_vezeteknelkuli_okostelefon_kiegeszitok_intelligens_tok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aebd1d64-e7e9-4e26-b5b4-d1febdd10261&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e724fb8b-95dd-4f85-a245-778ec75ba570","keywords":null,"link":"/tudomany/20190902_huawei_vezeteknelkuli_okostelefon_kiegeszitok_intelligens_tok","timestamp":"2019. szeptember. 02. 12:03","title":"Különleges új funkciók jöhetnek a Huawei telefonjaihoz, csak rájuk kell tenni egy-egy spéci tokot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f294e0e3-c196-4bdd-8bbe-1605b704b8bc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Abrea Hensleynek poszttraumás stressz szindrómája van, és bárhová is megy, magával viszi Flirtyt. ","shortLead":"Abrea Hensleynek poszttraumás stressz szindrómája van, és bárhová is megy, magával viszi Flirtyt. ","id":"20190903_Repulogep_minilo_terapias_segito_allat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f294e0e3-c196-4bdd-8bbe-1605b704b8bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5577b0e9-d896-4932-95e2-12d98523601f","keywords":null,"link":"/elet/20190903_Repulogep_minilo_terapias_segito_allat","timestamp":"2019. szeptember. 03. 12:31","title":"Egy amerikai nő egyszer csak felszállt a repülőgépre egy lóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf99712e-525c-4a59-84b0-d61cd4d07f61","c_author":"OTP Bank Nyrt.","category":"brandcontent","description":"Az idei évben nem kevesebb mint 112 034 jelentkező próbált bekerülni valamilyen felsőoktatási intézménybe. Habár 78 900-an a következő hetekben megkezdhetik felsőfokú tanulmányaikat, a leendő önköltséges hallgatók száma így is megdöbbentően magas: 16 661. \r

A 16 661 egyetemista családjai lesznek azok, akiknek biztosan szembe kell nézniük a következő években a plusz anyagi kihívásokkal. \r

Az OTP Bank Öngondoskodási Index felmérése szerint a szülők 85 százalékának szívügye, hogy a gyermek jövőjét anyagilag támogassa, ebből 62 százaléknak pedig egyenesen ez a legfontosabb céljai közé tartozik. Ellentmondásosnak hathat a tény, hogy mégis csak ötödük gyűjt előre gyermeke jövőjének támogatására.\r

Az idei Pont Ott Partin jártunk, és továbbtanulásról, anyagi kihívásokról, pénzügyi tudatosságról kérdeztük az újdonsült hallgatókat és szüleiket. ","shortLead":"Az idei évben nem kevesebb mint 112 034 jelentkező próbált bekerülni valamilyen felsőoktatási intézménybe. Habár 78...","id":"20190902_Kis_lepesekkel_a_nagy_jovo_fele__tervek_es_kilatasok_a_Pont_Ott_Partin__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf99712e-525c-4a59-84b0-d61cd4d07f61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3602a2d0-2482-4870-9dc8-97487eb29f61","keywords":null,"link":"/brandcontent/20190902_Kis_lepesekkel_a_nagy_jovo_fele__tervek_es_kilatasok_a_Pont_Ott_Partin__video","timestamp":"2019. szeptember. 02. 11:30","title":"Kis lépésekkel a nagy jövő felé – tervek és kilátások iskolakezdésre – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f734b18a-f8dc-453a-8d7d-aede34b275d4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A hajón 39-en tartózkodtak, egyelőre nem tudni, hányan vesztették életüket.","shortLead":"A hajón 39-en tartózkodtak, egyelőre nem tudni, hányan vesztették életüket.","id":"20190902_Langol_egy_hajo_Kalifornia_partjainal_tobb_mint_30_ember_kellett_evakualni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f734b18a-f8dc-453a-8d7d-aede34b275d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2757d910-f6ed-47cc-99b2-a239de5d36be","keywords":null,"link":"/vilag/20190902_Langol_egy_hajo_Kalifornia_partjainal_tobb_mint_30_ember_kellett_evakualni","timestamp":"2019. szeptember. 02. 16:10","title":"Leégett és elsüllyedt egy hajó, többen meghalhattak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35437489-f515-4212-a96a-17dafdbe9be4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A légi kutató-mentő szolgálat munkatársai a 41 éves férfit csörlős mentéssel, alpin eljárással emelték ki. ","shortLead":"A légi kutató-mentő szolgálat munkatársai a 41 éves férfit csörlős mentéssel, alpin eljárással emelték ki. ","id":"20190902_Katonai_helikopterrel_mentettek_ki_egy_sikloernyost","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=35437489-f515-4212-a96a-17dafdbe9be4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1aa78fb-c057-4239-8061-0c5b4c37809b","keywords":null,"link":"/itthon/20190902_Katonai_helikopterrel_mentettek_ki_egy_sikloernyost","timestamp":"2019. szeptember. 02. 22:23","title":"Katonai helikopterrel mentettek ki egy siklóernyőst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7b51eca-b485-4f25-9552-6e620896955d","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A hétvégén Lada Nivák, Jeep Wranglerek és Toyota Land Cruiserek randevúztak egymással a fővárostól nem messze.","shortLead":"A hétvégén Lada Nivák, Jeep Wranglerek és Toyota Land Cruiserek randevúztak egymással a fővárostól nem messze.","id":"20190903_terepjarok_arasztottak_el_a_pilisi_dombokat__fotogaleria","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c7b51eca-b485-4f25-9552-6e620896955d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3e3f068-407c-432a-8c8a-c80f990393dd","keywords":null,"link":"/cegauto/20190903_terepjarok_arasztottak_el_a_pilisi_dombokat__fotogaleria","timestamp":"2019. szeptember. 03. 06:41","title":"Terepjárók árasztották el a pilisi dombokat – fotógaléria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb3a5a6f-a7a3-4935-8826-bcf64e0dc4d2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Bosch olyan villanybabakocsit dob piacra, ami szenzorokkal is rendelkezik, hogy felismerje az előtte lévő akadályokat.","shortLead":"A Bosch olyan villanybabakocsit dob piacra, ami szenzorokkal is rendelkezik, hogy felismerje az előtte lévő akadályokat.","id":"20190903_bosch_elektromos_babakocsi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fb3a5a6f-a7a3-4935-8826-bcf64e0dc4d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a73313a-177f-4900-9845-e87626fcf920","keywords":null,"link":"/tudomany/20190903_bosch_elektromos_babakocsi","timestamp":"2019. szeptember. 03. 15:03","title":"Megjött a segítség kimerült szülők számára: elektromos babakocsit ad ki a Bosch","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a9a673b-2ca7-4ecf-ad85-2037b797d3c7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Lamborghini bemutatta legelső alternatív hajtást is alkalmazó autóját, a Siant.","shortLead":"A Lamborghini bemutatta legelső alternatív hajtást is alkalmazó autóját, a Siant.","id":"20190903_Lamborghini_Sian_hibrid","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4a9a673b-2ca7-4ecf-ad85-2037b797d3c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86aee905-9a45-43a9-b891-dcc1b8502bae","keywords":null,"link":"/cegauto/20190903_Lamborghini_Sian_hibrid","timestamp":"2019. szeptember. 03. 17:20","title":"Egymilliárd forintba kerül és 819 lóerős a Lamborghini első hibridje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]