[{"available":true,"c_guid":"4b2f108f-6c5a-4813-ac65-88b8f8ba231b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Április óta nem nőtt akkorát a kiskereskedelmi forgalom, mint most.","shortLead":"Április óta nem nőtt akkorát a kiskereskedelmi forgalom, mint most.","id":"20190904_kereskedelem_ksh_vasarlas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4b2f108f-6c5a-4813-ac65-88b8f8ba231b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af0e4a87-0ec7-4d0e-922d-a3e92d6cbd83","keywords":null,"link":"/kkv/20190904_kereskedelem_ksh_vasarlas","timestamp":"2019. szeptember. 04. 10:24","title":"Egyre többet költenek a magyarok a boltokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1e05fca-e9ca-449e-b7f6-f1d9bc707cac","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hamarosan kezdődik Berlinben az IFA, a legnagyobb európai technológiai szakkiállítás. A Sharp itt mutatja be világrekorder televízióját.","shortLead":"Hamarosan kezdődik Berlinben az IFA, a legnagyobb európai technológiai szakkiállítás. A Sharp itt mutatja be...","id":"20190903_sharp_a_vilag_legnagyobb_8k_lcd_televizioja_ifa_2019","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a1e05fca-e9ca-449e-b7f6-f1d9bc707cac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f56fe7b1-e507-4758-8e3e-22ca36f7aa95","keywords":null,"link":"/tudomany/20190903_sharp_a_vilag_legnagyobb_8k_lcd_televizioja_ifa_2019","timestamp":"2019. szeptember. 03. 16:03","title":"Sosem látott méretű LCD televíziót mutat be a Sharp","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4430a663-5052-4457-af62-1b4f4414d417","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A hatóságok egyelőre nem állapították meg, hogy embercsempészetről van-e szó. ","shortLead":"A hatóságok egyelőre nem állapították meg, hogy embercsempészetről van-e szó. ","id":"20190904_csecsemo_fulop_szigetek_csempeszet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4430a663-5052-4457-af62-1b4f4414d417&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8846d7d-c196-4335-bb5e-590c2b9420ff","keywords":null,"link":"/elet/20190904_csecsemo_fulop_szigetek_csempeszet","timestamp":"2019. szeptember. 04. 14:55","title":"Táskában próbált repülőre csempészni egy csecsemőt egy amerikai nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0459313c-468f-4efa-b56d-693282056b1e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szervezők arra kérik a tanulók szüleit, hogy igazoljanak egy napot a gyereküknek, ha részt venne a bojkottban.","shortLead":"A szervezők arra kérik a tanulók szüleit, hogy igazoljanak egy napot a gyereküknek, ha részt venne a bojkottban.","id":"20190904_Nem_sztrajkot_iskolabojkottot_hirdetnek_a_diakok_jovo_pentekre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0459313c-468f-4efa-b56d-693282056b1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2673692-369d-4f14-ba1e-1c3efd00da18","keywords":null,"link":"/itthon/20190904_Nem_sztrajkot_iskolabojkottot_hirdetnek_a_diakok_jovo_pentekre","timestamp":"2019. szeptember. 04. 05:45","title":"Nem sztrájkot, iskolabojkottot hirdetnek a diákok jövő péntekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Emberölés bűntettének kísérletében is bűnösnek találták a halásztelki nőt, aki csecsemő kislányát súlyosan bántalmazta, mert az felsírt éjszaka.","shortLead":"Emberölés bűntettének kísérletében is bűnösnek találták a halásztelki nőt, aki csecsemő kislányát súlyosan bántalmazta...","id":"20190903_Maradando_fogyatekossagot_okozott_gyermekenek_ket_ev_felfuggesztettet_kapott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"755fb8e3-0d55-431d-839e-ca1555bda2a6","keywords":null,"link":"/itthon/20190903_Maradando_fogyatekossagot_okozott_gyermekenek_ket_ev_felfuggesztettet_kapott","timestamp":"2019. szeptember. 03. 14:19","title":"Jogerősen elítélték a nőt, aki maradandó fogyatékosságot okozott gyerekének ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7504314-0fc8-41c7-8f3f-a04b218a6595","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Gyál közelében történt a baleset. ","shortLead":"Gyál közelében történt a baleset. ","id":"20190904_karambol_m0_baleset_dugo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a7504314-0fc8-41c7-8f3f-a04b218a6595&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07a23bce-01b2-4233-9a8d-4bd8e65b3fcc","keywords":null,"link":"/cegauto/20190904_karambol_m0_baleset_dugo","timestamp":"2019. szeptember. 04. 19:01","title":"Négyes karambol, dugó az M0-son","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f8e6385-09f2-4d21-a82e-98af210b2040","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"40,2 százalékra nőtt a főrészvényes Jászai tulajdona.","shortLead":"40,2 százalékra nőtt a főrészvényes Jászai tulajdona.","id":"20190903_jaszai_gellert_4ig_nyrt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2f8e6385-09f2-4d21-a82e-98af210b2040&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e96db8d1-782b-4854-a7e2-808a1b94c293","keywords":null,"link":"/kkv/20190903_jaszai_gellert_4ig_nyrt","timestamp":"2019. szeptember. 03. 05:20","title":"Jászai Gellért növelte tulajdonát a 4iG-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ff03790-0302-4424-80f7-b3e2d68962d0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Október végéig nyomozhatnak, hogy ki a felelős a dunai hajóbalesetért, utána még három hónapra lehet szükség a vádemeléshez.","shortLead":"Október végéig nyomozhatnak, hogy ki a felelős a dunai hajóbalesetért, utána még három hónapra lehet szükség...","id":"20190903_Hableany_baleset_hajo_vademeles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2ff03790-0302-4424-80f7-b3e2d68962d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6b48215-ee71-4577-b8d3-7ef55a9e1c86","keywords":null,"link":"/itthon/20190903_Hableany_baleset_hajo_vademeles","timestamp":"2019. szeptember. 03. 09:55","title":"Januárban emelhetnek vádat a Hableány-baleset ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]