Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cb946b22-a83a-401c-b3e2-ab34f72520d0","c_author":"Kovács Gellért","category":"kultura","description":"Az 1986-ban megjelent kétkötetes mestermű, az Az stúdiófilmes moziadaptációjának első fele akkorát szólt 2017-ben, hogy minden idők legjövedelmezőbb horrorfilmje lett belőle. Derry sokat szenvedett gyermekei, azaz a Vesztesek klubja tagjai most felnőttként néznek szembe Pennywise-zal, a démonbohóccal, az alkotók mégis elbújtatják őket a gyerekszínészek mögé. A casting tökéletes, a látvány nagyzoló – az érzelmi hatás meg sem közelíti az előzményét. Kritika.","shortLead":"Az 1986-ban megjelent kétkötetes mestermű, az Az stúdiófilmes moziadaptációjának első fele akkorát szólt 2017-ben...","id":"20190905_Masodik_fujasra_kipukkadt_Stephen_King_lufija","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cb946b22-a83a-401c-b3e2-ab34f72520d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ad2120d-57bf-49b1-bb73-d7df3d35a436","keywords":null,"link":"/kultura/20190905_Masodik_fujasra_kipukkadt_Stephen_King_lufija","timestamp":"2019. szeptember. 05. 20:00","title":"Második fújásra kipukkadt Stephen King lufija","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"516f7d70-8db5-4055-b6cc-44a4cd7dc8fc","c_author":"Tamás Gáspár Miklós","category":"gazdasag","description":"A bírálatnak nemcsak a tartalma, hanem a címzettje is fontos. Ha nem akarunk igazságtalanságot elkövetni.","shortLead":"A bírálatnak nemcsak a tartalma, hanem a címzettje is fontos. Ha nem akarunk igazságtalanságot elkövetni.","id":"20190904_TGM_Nem_a_MAV_a_hibas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=516f7d70-8db5-4055-b6cc-44a4cd7dc8fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca559bd7-d6d2-4555-9dd3-275164c9ddb2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190904_TGM_Nem_a_MAV_a_hibas","timestamp":"2019. szeptember. 04. 16:45","title":"TGM: Nem a MÁV a hibás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5e8ae69-b877-4816-88be-d00453875815","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Láng Zsolt felszólította a jelöltet állító pártokat és szervezeteket, hogy tegyenek meg mindent, hogy a lakosságot hitelesen tájékoztassák.","shortLead":"Láng Zsolt felszólította a jelöltet állító pártokat és szervezeteket, hogy tegyenek meg mindent, hogy a lakosságot...","id":"20190904_Kesobb_lesz_a_lomtalanitas_alhirterjesztesert_tett_feljelentest_a_polgarmester","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d5e8ae69-b877-4816-88be-d00453875815&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a322f5d9-d092-4906-9111-15553ad6150e","keywords":null,"link":"/itthon/20190904_Kesobb_lesz_a_lomtalanitas_alhirterjesztesert_tett_feljelentest_a_polgarmester","timestamp":"2019. szeptember. 04. 15:41","title":"Láng Zsolt direkt elhalasztotta a kerületi lomtalanítást, erre valaki mégis azt terjeszti, hogy ki lehet pakolni az utcára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c375a5c-dc3e-4bbc-a8c4-8dab14909856","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy művészeti projekt keretében kerültek élő fák a futballpályára. Az újraértelmezett stadion nagyon izgalmasan néz ki. ","shortLead":"Egy művészeti projekt keretében kerültek élő fák a futballpályára. Az újraértelmezett stadion nagyon izgalmasan néz ki. ","id":"20190905_Erdot_ultettek_egy_stadion_kozepebe_Ausztriaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7c375a5c-dc3e-4bbc-a8c4-8dab14909856&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13980d6e-953c-4803-af37-2e623aafcb43","keywords":null,"link":"/elet/20190905_Erdot_ultettek_egy_stadion_kozepebe_Ausztriaban","timestamp":"2019. szeptember. 05. 14:32","title":"Stadionba erdőt? Ausztriában megcsinálták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9639c109-f374-4a3e-86ae-a83a828e1cfc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy jókora kenderültetvény is bekerült a Vuelta élő közvetítésébe.","shortLead":"Egy jókora kenderültetvény is bekerült a Vuelta élő közvetítésébe.","id":"20190904_kender_marihuana_helikopter_kozvetites_vuelta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9639c109-f374-4a3e-86ae-a83a828e1cfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3faabb6-4244-454b-8303-4cb53c541467","keywords":null,"link":"/elet/20190904_kender_marihuana_helikopter_kozvetites_vuelta","timestamp":"2019. szeptember. 04. 13:30","title":"Nem jó ötlet a teraszon termeszteni a kendert, amikor a tévé élőben közvetít helikopterről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81cab884-e18a-4e22-b203-809eb86651d3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Horvát lapok meg nem erősített információi szerint Orbán Viktor miniszterelnök a Smokvica nevű szigeten járt, ami a horvát lapok szerint Csányi Sándor tulajdona lehet. Az Indexnek az OTP kommunikációs főosztálya azt írta, a sziget hasznosításának jogát 30 évre az OTP ingatlankezelő alap horvátországi érdekeltsége nyerte el. Az viszont nem derült ki, valóban járt-e ott Orbán.","shortLead":"Horvát lapok meg nem erősített információi szerint Orbán Viktor miniszterelnök a Smokvica nevű szigeten járt, ami...","id":"20190904_orban_viktor_csanyi_sandor_horvatorszag_sziget","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=81cab884-e18a-4e22-b203-809eb86651d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24e11fef-db94-4ce7-b9ca-8213ebd57098","keywords":null,"link":"/itthon/20190904_orban_viktor_csanyi_sandor_horvatorszag_sziget","timestamp":"2019. szeptember. 04. 20:44","title":"Horvát lapok szerint Orbán Csányiék szigetén is járhatott augusztusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5824686f-cf15-44b6-9b55-cd9b46d4e34a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Addig jár a kutya a kútra, amíg bele nem esik. ","shortLead":"Addig jár a kutya a kútra, amíg bele nem esik. ","id":"20190904_Kergetes_macska_kutya_kut_tuzoltok_mentes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5824686f-cf15-44b6-9b55-cd9b46d4e34a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d48c965b-bd66-4fdf-b446-25d3f3af41d9","keywords":null,"link":"/elet/20190904_Kergetes_macska_kutya_kut_tuzoltok_mentes","timestamp":"2019. szeptember. 04. 15:35","title":"Macskakergetés közben kútba esett egy kutya, a tűzoltók mentették ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0418d6d7-de01-46c5-b79b-c17a54eadd05","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Index két munkatársa bemutatta a budapesti elektromos rollerezést, mire feljelentették őket, és rendőrségi figyelmeztetésben részesültek.","shortLead":"Az Index két munkatársa bemutatta a budapesti elektromos rollerezést, mire feljelentették őket, és rendőrségi...","id":"20190904_Sajat_olvasoja_jelentette_fel_az_Index_ket_ujsagirojat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0418d6d7-de01-46c5-b79b-c17a54eadd05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3ee718d-6475-4e43-9717-a0821fa761de","keywords":null,"link":"/cegauto/20190904_Sajat_olvasoja_jelentette_fel_az_Index_ket_ujsagirojat","timestamp":"2019. szeptember. 04. 19:45","title":"Rollerezés miatt jelentette fel egy olvasó az Index újságíróit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]