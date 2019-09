Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Egy kis faluban vett ki magának egy házat, onnan ment Pécsre, de hogy miért rabolt, azt nem tudta megmondani. Nem tudott magyarázatot adni a rablásra a brit férfi, aki betört egy pécsi ékszerboltba
Egy nemzetközi hadgyakorlatra érkeznek a konvojok. Megint katonai konvojok járnak majd az M7-esen
A következő lépésben a módosító javaslatokat is sorra veszik. Brexit: jóváhagyta a brit alsóház a Munkáspárt tervezetét
Szombat hajnaltól lép életbe az intézkedés.
Ha ebben a négy megyében él, fél évig fokozott rendőri ellenőrzésre számíthat
A karibi szigeten döbbenetes pusztítást végzett a hurrikán, amely most már az Egyesült Államok felett tombol. A karibi szigeten döbbenetes pusztítást végzett a hurrikán, amely most már az Egyesült Államok felett tombol. Letarolta a Bahamákat, majd egyes fokozatúra szelídült Dorian
Tökéletesen működik az a fényképezőgép, amit az iráni Alireza Rostami az 1999-ben megvásárolt számítógépéből épített meg.
Fogta a 20 éves számítógépét, fényképezőgépet csinált belőle a fotós
A bírálatnak nemcsak a tartalma, hanem a címzettje is fontos. A bírálatnak nemcsak a tartalma, hanem a címzettje is fontos. Ha nem akarunk igazságtalanságot elkövetni. TGM: Nem a MÁV a hibás
A UX designer napjaink egyik hiányszakmája, legalább annyira keresett egy-egy jó szakember ezen a területen, mint a programozók között, akikkel egyébként gyakran együtt dolgoznak. Azonban míg az utóbbiakról mindenki el tudja képzelni, nagyjából mit is csinálnak, a UX designer megnevezés nem sok mindent juttat a laikusok eszébe. Az világos, hogy az igény egyre nagyobb irántuk – de mit is csinálnak pontosan? Hiányszakma, amiről sokan nem tudnak – Mi az a felhasználói élmény, és miért kell megtervezni?