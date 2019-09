Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e0df4349-5d0e-473d-b636-8fd8538ca4d2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A döntő részben Bécsbe száműzött egyetem Budapesten maradt campusán, a Nádor utcában jövő szombaton tartanak izgalmas programokkal felturbósított fesztivált.","shortLead":"A döntő részben Bécsbe száműzött egyetem Budapesten maradt campusán, a Nádor utcában jövő szombaton tartanak izgalmas...","id":"20190906_Fesztivalozik_a_CEU","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e0df4349-5d0e-473d-b636-8fd8538ca4d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cb51e13-e78a-43eb-bd24-ef23b62f2c73","keywords":null,"link":"/elet/20190906_Fesztivalozik_a_CEU","timestamp":"2019. szeptember. 06. 11:38","title":"Fesztiválozik a CEU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"647e5967-d037-4734-b13c-6f1b6fd923f5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"2020 elejétől szigorúan kell jelenteni több tízezer szállásadónak a vendégei adatait. A HVG cikke annak ment utána, kik járnak jól, és mire lehet jó még az új rendszer, amely a feketegazdaság és adóelkerülés elleni harc része hivatalosan.","shortLead":"2020 elejétől szigorúan kell jelenteni több tízezer szállásadónak a vendégei adatait. A HVG cikke annak ment utána, kik...","id":"20190905_Ezzel_revolverezheti_a_kormany_az_airbnbzoket_januar_1jetol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=647e5967-d037-4734-b13c-6f1b6fd923f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6daf3cd3-c4e0-46ad-90e8-e07dbc40d80b","keywords":null,"link":"/itthon/20190905_Ezzel_revolverezheti_a_kormany_az_airbnbzoket_januar_1jetol","timestamp":"2019. szeptember. 05. 16:48","title":"Ezzel revolverezheti a kormány az airbnb-zőket januártól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7a3a125-8ea2-4779-9d1a-9863fbbe658e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Néhány fát addigra már kivágtak, hogy megépülhessen az oda tervezett \"családi szabadidőpark\".","shortLead":"Néhány fát addigra már kivágtak, hogy megépülhessen az oda tervezett \"családi szabadidőpark\".","id":"20190906_tarlos_istvan_fopolgarmester_fakivagas_hajogyari_sziget_taban_csaladi_szabadidopark","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f7a3a125-8ea2-4779-9d1a-9863fbbe658e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e849a07e-13fe-47fc-9fe8-68ef84aacf25","keywords":null,"link":"/itthon/20190906_tarlos_istvan_fopolgarmester_fakivagas_hajogyari_sziget_taban_csaladi_szabadidopark","timestamp":"2019. szeptember. 06. 16:26","title":"Leállíttatta a fakivágásokat Tarlós a Hajógyári-szigeten is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc0b787f-5076-4ef7-a12f-3c50ef0411da","c_author":"Windisch Judit - Csányi Nikolett","category":"itthon","description":"Két kormányhivatal is vizsgálódott az augusztusi trágyabűz miatt, majd Orbán Balázs államtitkár egy olyan, nem létező cégre mutogatott bűnösként, amelyről már korábban szóltak nekik, hogy nem létezik. De hogy lett abból hivatalos államtitkári válasz? Próbáltuk rekonstruálni a történteket.","shortLead":"Két kormányhivatal is vizsgálódott az augusztusi trágyabűz miatt, majd Orbán Balázs államtitkár egy olyan, nem létező...","id":"20190905_Az_obaroki_polgarmester_szolt_hogy_ilyen_ceg_nem_letezik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dc0b787f-5076-4ef7-a12f-3c50ef0411da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19c82138-245c-47ce-ab88-d5ac20840d30","keywords":null,"link":"/itthon/20190905_Az_obaroki_polgarmester_szolt_hogy_ilyen_ceg_nem_letezik","timestamp":"2019. szeptember. 05. 15:46","title":"Az óbaroki polgármester már rég szólt, hogy nem is létezik a trágyabűzös ügybe kevert cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64052593-e0b3-4508-9239-4bda27ae2ad3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hónapok óta erre vár a tech világ: végre a piacon is megméretteti magát a Samsung immár kijavított összehajtható telefonja.","shortLead":"Hónapok óta erre vár a tech világ: végre a piacon is megméretteti magát a Samsung immár kijavított összehajtható...","id":"20190905_samsung_galaxy_fold_megjelenes_szeptember_6","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=64052593-e0b3-4508-9239-4bda27ae2ad3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96c29fa5-c413-4413-8483-859129828030","keywords":null,"link":"/tudomany/20190905_samsung_galaxy_fold_megjelenes_szeptember_6","timestamp":"2019. szeptember. 05. 15:03","title":"Ez már hivatalos: holnaptól árulják a Samsung sokat megélt összehajtható telefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfd1bf92-6745-42e7-a480-eeeece5f8fc0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"\"Azt mondtam Donaldnak: akarod, hogy eladjuk őket neked?\" – mondta az orosz elnök.","shortLead":"\"Azt mondtam Donaldnak: akarod, hogy eladjuk őket neked?\" – mondta az orosz elnök.","id":"20190905_Putyin_g20_usa_fegyverkezes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bfd1bf92-6745-42e7-a480-eeeece5f8fc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f858f48d-d841-4956-88ce-f9f4f7ae5dc5","keywords":null,"link":"/vilag/20190905_Putyin_g20_usa_fegyverkezes","timestamp":"2019. szeptember. 05. 16:34","title":"Putyin hiperszonikus fegyvereket adna el az USA-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a404661-9d00-4010-b8f8-34c4fdb0b566","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A kétszeres olimpiai bajnokot a dél-afrikai félprofi Sasol Ligában játszik majd.","shortLead":"A kétszeres olimpiai bajnokot a dél-afrikai félprofi Sasol Ligában játszik majd.","id":"20190906_Focistakent_folytatja_a_vitatott_nemu_olimpiai_bajnok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5a404661-9d00-4010-b8f8-34c4fdb0b566&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94a1b43a-e051-4884-9898-1fbd384186c7","keywords":null,"link":"/sport/20190906_Focistakent_folytatja_a_vitatott_nemu_olimpiai_bajnok","timestamp":"2019. szeptember. 06. 14:05","title":"Focistaként folytatja a férfiassága miatt támadott dél-afrikai futónő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac29e5e5-8015-401b-b8fe-0a0b225c5888","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A két 19 éves férfit gyorsított eljárásban, három nap alatt állították bíróság elé. ","shortLead":"A két 19 éves férfit gyorsított eljárásban, három nap alatt állították bíróság elé. ","id":"20190906_Felfuggesztett_bortont_kaptak_a_hatarkeritest_atvago_koszovoiak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ac29e5e5-8015-401b-b8fe-0a0b225c5888&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9aa31b8-ae00-4374-aef5-bf234a8a98ce","keywords":null,"link":"/itthon/20190906_Felfuggesztett_bortont_kaptak_a_hatarkeritest_atvago_koszovoiak","timestamp":"2019. szeptember. 06. 12:51","title":"Felfüggesztett börtönt kaptak a határkerítést átvágó koszovóiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]