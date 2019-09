Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5dbcf0bb-194a-4d7c-b099-68bf3c8c9ab6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A szexuális zaklatással megvádolt színész néhány utcazenész produkciójához csatlakozott.","shortLead":"A szexuális zaklatással megvádolt színész néhány utcazenész produkciójához csatlakozott.","id":"20190906_Kevin_Spacey_ejjel_kettokor_fakadt_dalra_Sevilla_utcain","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5dbcf0bb-194a-4d7c-b099-68bf3c8c9ab6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e03893fe-888a-41af-a0ad-d78ae6bcf127","keywords":null,"link":"/kultura/20190906_Kevin_Spacey_ejjel_kettokor_fakadt_dalra_Sevilla_utcain","timestamp":"2019. szeptember. 06. 09:52","title":"Kevin Spacey éjjel kettőkor dalra fakadt Sevilla utcáin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87447315-97a2-4056-9e1a-2e7a893575bd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A mozgássérültek életét jelentősen megkönnyítő kis kétütemű autó ezen példányával eddig alig pár ezer kilométert tettek meg.","shortLead":"A mozgássérültek életét jelentősen megkönnyítő kis kétütemű autó ezen példányával eddig alig pár ezer kilométert tettek...","id":"20190907_vilagoskek_trabant_hycomatot_kinalnak_eladasra_budakalaszon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=87447315-97a2-4056-9e1a-2e7a893575bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c4e842b-72d9-4fda-90c4-ae86e5a7a9cd","keywords":null,"link":"/cegauto/20190907_vilagoskek_trabant_hycomatot_kinalnak_eladasra_budakalaszon","timestamp":"2019. szeptember. 07. 06:41","title":"Világoskék Trabant Hycomatot kínálnak eladásra Budakalászon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56dba5fa-27c0-470b-a226-0cf1dfe3c735","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szerelvény balesetveszélyes volt a szakértők szerint. A veszprémi rendőrség nem látott problémát.\r

\r

","shortLead":"A szerelvény balesetveszélyes volt a szakértők szerint. A veszprémi rendőrség nem látott problémát.\r

\r

","id":"20190905_Vontatasi_matrjoska_babat_lattak_Veszpremnel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=56dba5fa-27c0-470b-a226-0cf1dfe3c735&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be2397a8-3aa3-4e65-a513-e1dad9d62469","keywords":null,"link":"/cegauto/20190905_Vontatasi_matrjoska_babat_lattak_Veszpremnel","timestamp":"2019. szeptember. 05. 20:56","title":"Vontatási \"matrjoska babát\" láttak Veszprémnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a9b1181-71d3-45e0-a8c1-dcfde84d625e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csütörtökön működésbe lépett az EU tagállamai közötti igazságügyi együttműködésért felelős uniós ügynökség, az Eurojust új terrorizmusellenes nyilvántartása.","shortLead":"Csütörtökön működésbe lépett az EU tagállamai közötti igazságügyi együttműködésért felelős uniós ügynökség, az Eurojust...","id":"20190905_eu_terrorellenes_nyilvantartas_ctr_indulas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0a9b1181-71d3-45e0-a8c1-dcfde84d625e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2273981a-da63-42a2-9ba7-8db6fa1dbcef","keywords":null,"link":"/tudomany/20190905_eu_terrorellenes_nyilvantartas_ctr_indulas","timestamp":"2019. szeptember. 05. 20:03","title":"Ma bekapcsolták az EU nagy terrornyilvántartását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"028e526d-da65-4aca-9cb9-6d09dee664d3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NAV tisztázta, hogy egy kattintással nem lehet adót visszaigényelni, mert arra ott a jó öreg 1917-es nyomtatvány.","shortLead":"A NAV tisztázta, hogy egy kattintással nem lehet adót visszaigényelni, mert arra ott a jó öreg 1917-es nyomtatvány.","id":"20190905_nav_adathalasz_adovisszaigenyles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=028e526d-da65-4aca-9cb9-6d09dee664d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fde16d8-3707-41a6-bd36-b97a261ccf75","keywords":null,"link":"/tudomany/20190905_nav_adathalasz_adovisszaigenyles","timestamp":"2019. szeptember. 05. 15:25","title":"Riadót fújt a NAV: a nevében ígérnek adóvisszaigénylést adathalászok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0091d94-042d-4e41-bb00-029246ab75ba","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Jo Johnson nemcsak államtitkári posztjáról, hanem képviselői mandátumáról is lemondott.","shortLead":"Jo Johnson nemcsak államtitkári posztjáról, hanem képviselői mandátumáról is lemondott.","id":"20190905_boris_johnson_jo_johnson_allamtitkar_brit_kormany_kilepes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d0091d94-042d-4e41-bb00-029246ab75ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59829f3f-a062-4f17-b8d4-7957ffcd6bac","keywords":null,"link":"/vilag/20190905_boris_johnson_jo_johnson_allamtitkar_brit_kormany_kilepes","timestamp":"2019. szeptember. 05. 15:17","title":"Kilépett a brit kormányból Boris Johnson öccse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7a3a125-8ea2-4779-9d1a-9863fbbe658e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Néhány fát addigra már kivágtak, hogy megépülhessen az oda tervezett \"családi szabadidőpark\".","shortLead":"Néhány fát addigra már kivágtak, hogy megépülhessen az oda tervezett \"családi szabadidőpark\".","id":"20190906_tarlos_istvan_fopolgarmester_fakivagas_hajogyari_sziget_taban_csaladi_szabadidopark","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f7a3a125-8ea2-4779-9d1a-9863fbbe658e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e849a07e-13fe-47fc-9fe8-68ef84aacf25","keywords":null,"link":"/itthon/20190906_tarlos_istvan_fopolgarmester_fakivagas_hajogyari_sziget_taban_csaladi_szabadidopark","timestamp":"2019. szeptember. 06. 16:26","title":"Leállíttatta a fakivágásokat Tarlós a Hajógyári-szigeten is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7df61006-df39-46bf-97c8-a8be1e5fbb1e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Három magyarnak is ismerős lehet Mateu Lahoz.","shortLead":"Három magyarnak is ismerős lehet Mateu Lahoz.","id":"20190906_Rossz_emlekeket_ebreszt_a_magyarszlovak_Ebselejtezo_jatekvezetoje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7df61006-df39-46bf-97c8-a8be1e5fbb1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"911ecd05-637a-47f8-8d3f-f43f120ff452","keywords":null,"link":"/sport/20190906_Rossz_emlekeket_ebreszt_a_magyarszlovak_Ebselejtezo_jatekvezetoje","timestamp":"2019. szeptember. 06. 15:39","title":"Rossz emlékeket ébreszt a magyar-szlovák Eb-selejtező játékvezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]