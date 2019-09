Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9e2f6dcd-2e6b-4dd4-acab-279d6c7cf60c","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A balesettel összefüggésben egy másik kocsi sofőrjével szemben is intézkedtek a rendőrök. ","shortLead":"A balesettel összefüggésben egy másik kocsi sofőrjével szemben is intézkedtek a rendőrök. ","id":"20190907_Meghalt_egy_autos_hajnalban_a_XXIII_keruletben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9e2f6dcd-2e6b-4dd4-acab-279d6c7cf60c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7055e0ed-c2ab-413d-8d5c-75b00114d43f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190907_Meghalt_egy_autos_hajnalban_a_XXIII_keruletben","timestamp":"2019. szeptember. 07. 15:34","title":"Meghalt egy autós hajnalban a XXIII. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c301cafb-5090-48be-8b3e-4fde2eefbe1a","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A katolikus egyházfő az erdőpusztítás globális veszélyeire figyelmeztetett Ferenc pápa.","shortLead":"A katolikus egyházfő az erdőpusztítás globális veszélyeire figyelmeztetett Ferenc pápa.","id":"20190907_Mar_Ferenc_papa_is_aggodik_a_bolygoert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c301cafb-5090-48be-8b3e-4fde2eefbe1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fc1cae2-a7cf-406d-9aab-15ffceadbad4","keywords":null,"link":"/elet/20190907_Mar_Ferenc_papa_is_aggodik_a_bolygoert","timestamp":"2019. szeptember. 07. 13:55","title":"Már Ferenc pápa is aggódik a bolygóért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ceabe2e-b12b-4119-9056-486ebb2cb9fd","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Kötcsén szombaton újra felvonul \"a jobboldal teljes szellemi ereje\" - ahogy korábban Orbán Viktor miniszterelnök meghatározta a hallgatóságát. Mindenki más az eseménynek helyt adó Dobozy-kúrián kívül várakozik, de ott sem eredménytelenül. Felidézzük a legerősebb kötcsei pillanatokat, kapun kívülről és belülről, az előbbivel kezdve. ","shortLead":"Kötcsén szombaton újra felvonul \"a jobboldal teljes szellemi ereje\" - ahogy korábban Orbán Viktor miniszterelnök...","id":"20190907_orban_kotcse_2019","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9ceabe2e-b12b-4119-9056-486ebb2cb9fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"124c0a6f-621e-478a-9728-bd96904eec73","keywords":null,"link":"/itthon/20190907_orban_kotcse_2019","timestamp":"2019. szeptember. 07. 07:00","title":"Felülmúlhatja-e Orbán a mindent meghatározó tíz évvel ezelőtti beszédét?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"734c4de5-46e9-49cf-9a94-9ca9d19f57b8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Eredménytelenül zárult a zalaegerszegi járműipari tesztpálya irányítóközpontjának kivitelezésére kiírt közbeszerzési eljárás.","shortLead":"Eredménytelenül zárult a zalaegerszegi járműipari tesztpálya irányítóközpontjának kivitelezésére kiírt közbeszerzési...","id":"20190906_tender_kozbeszerzes_zalaegerszeg_tesztpalya_zalazone_iranyitokozpont","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=734c4de5-46e9-49cf-9a94-9ca9d19f57b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd962831-443a-4814-8e9d-6865b38f9854","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190906_tender_kozbeszerzes_zalaegerszeg_tesztpalya_zalazone_iranyitokozpont","timestamp":"2019. szeptember. 06. 19:05","title":"Túl drágák voltak az ajánlatok, egyelőre nem épül irányítóközpont a zalaegerszegi tesztpályához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de38716a-5adb-45f8-89bf-9d9785eae067","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vagy gyorsan rendbe hozta a gazdaságot, vagy csak az örökbecsű mondókára gondolt Kádár Jánosról. ","shortLead":"Vagy gyorsan rendbe hozta a gazdaságot, vagy csak az örökbecsű mondókára gondolt Kádár Jánosról. ","id":"20190907_Orban_Viktornak_ket_forint_a_forro_langos_Kotcsen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=de38716a-5adb-45f8-89bf-9d9785eae067&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6028a7a-5a67-423f-bdab-6a58cc3155ef","keywords":null,"link":"/itthon/20190907_Orban_Viktornak_ket_forint_a_forro_langos_Kotcsen","timestamp":"2019. szeptember. 07. 20:59","title":"Orbán Viktornak két forint a forró lángos Kötcsén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc299c7d-8032-42e1-bcc0-824e7aa2fc3c","c_author":"Ligeti Nagy Tamás","category":"kultura","description":"Bizonyíték erre egy negyven éve született klasszikus film felújítása.","shortLead":"Bizonyíték erre egy negyven éve született klasszikus film felújítása.","id":"201936__apokalipszis_most__vegso_valtozat__coppola_serege__romokra_teremtette","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dc299c7d-8032-42e1-bcc0-824e7aa2fc3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"187a35da-0d67-4c7b-b97f-459b7ffc72bd","keywords":null,"link":"/kultura/201936__apokalipszis_most__vegso_valtozat__coppola_serege__romokra_teremtette","timestamp":"2019. szeptember. 07. 17:30","title":"Minden háborúnak van még tragikusabb és még hangosabb változata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2be98412-12d5-43fc-b929-707a342a9087","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Brexitet véghez kell vinni mindenáron.","shortLead":"A Brexitet véghez kell vinni mindenáron.","id":"20190906_Boris_Johnson_nem_mond_le","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2be98412-12d5-43fc-b929-707a342a9087&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f13a958-d9b0-44da-9fa3-020e84d75262","keywords":null,"link":"/vilag/20190906_Boris_Johnson_nem_mond_le","timestamp":"2019. szeptember. 06. 14:28","title":"Boris Johnson nem mond le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62a5e042-7dfc-484f-b3f0-cadbc231ac42","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Stílszerűen egy Porsche 918 Spyderrel és egy Ferrari 488-cal versenyeztek egymás ellen a német Autobahnon.","shortLead":"Stílszerűen egy Porsche 918 Spyderrel és egy Ferrari 488-cal versenyeztek egymás ellen a német Autobahnon.","id":"20190906_Ket_nappal_halala_elott_illegalis_versenyzesen_kaptak_az_elhunyt_Porsche_vezer_fiat_es_unokajat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=62a5e042-7dfc-484f-b3f0-cadbc231ac42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c96d6f9-0bc3-4cf7-8e97-1241a49fe44e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190906_Ket_nappal_halala_elott_illegalis_versenyzesen_kaptak_az_elhunyt_Porsche_vezer_fiat_es_unokajat","timestamp":"2019. szeptember. 06. 11:23","title":"Illegális versenyzésen kapták az elhunyt Porsche vezér fiát és unokáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]