Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5d123bcc-418a-4e2e-9dfa-fca9ae6a88c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az RTL Klub-nak reagált Kósa Lajos arra, hogy 100 milliárd forintot is visszakérne az OLAF, az unió csalás elleni hivatala.



","shortLead":"Az RTL Klub-nak reagált Kósa Lajos arra, hogy 100 milliárd forintot is visszakérne az OLAF, az unió csalás elleni...","id":"20190908_Kosa_Lajos_az_elcsalt_milliardokrol_Kevesebbet_hibazunk_mint_a_svajci_oragyarak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d123bcc-418a-4e2e-9dfa-fca9ae6a88c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ce088c2-fa5a-457e-b4a1-1dbcb7433e50","keywords":null,"link":"/itthon/20190908_Kosa_Lajos_az_elcsalt_milliardokrol_Kevesebbet_hibazunk_mint_a_svajci_oragyarak","timestamp":"2019. szeptember. 08. 20:30","title":"Kósa Lajos az elcsalt milliárdokról: Kevesebbet hibázunk, mint a svájci óragyárak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38be7afd-41d0-4409-80c8-a7c4cf424f5c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új távlatokat nyitna a televíziók világában a Panasonic, amely az LCD és az OLED technológia előnyeit gyúrná össze egy készülékben.","shortLead":"Új távlatokat nyitna a televíziók világában a Panasonic, amely az LCD és az OLED technológia előnyeit gyúrná össze...","id":"20190907_panasonic_megacon_teve_kettos_lcd_reteg_prototipus_ifa_2019","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=38be7afd-41d0-4409-80c8-a7c4cf424f5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2e767dd-76b0-48d3-bdeb-27a865f41fd9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190907_panasonic_megacon_teve_kettos_lcd_reteg_prototipus_ifa_2019","timestamp":"2019. szeptember. 07. 08:03","title":"A Panasonic üzeni: ez a jövő tévéje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7c694ed-ee4d-4ff6-95eb-7228591d9ee5","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az Amazonas-medence közelmúltban felfedezett legmagasabb, 88 méteres fáját nem fenyegetik a térségben pusztító erdőtüzek – derült ki brazil és brit kutatók tanulmányából.","shortLead":"Az Amazonas-medence közelmúltban felfedezett legmagasabb, 88 méteres fáját nem fenyegetik a térségben pusztító...","id":"20190907_amazonas_medence_legmagasabb_faja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f7c694ed-ee4d-4ff6-95eb-7228591d9ee5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06d128f5-65ce-40f5-b927-c79aabd7c1df","keywords":null,"link":"/tudomany/20190907_amazonas_medence_legmagasabb_faja","timestamp":"2019. szeptember. 07. 10:03","title":"Aprócska, de nagyszerű hír jött a lángoló Amazonasból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28a8858c-57da-4763-9369-fe94a86585c7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egymillió dollár volt a gyári kezelés, a kalózváltozat hétezer.","shortLead":"Egymillió dollár volt a gyári kezelés, a kalózváltozat hétezer.","id":"20190908_Hackerek_masoltak_le_a_vilag_legdragabb_gyogyszeret","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=28a8858c-57da-4763-9369-fe94a86585c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e8272bd-5f8e-41aa-9fde-bb2a5871aa10","keywords":null,"link":"/tudomany/20190908_Hackerek_masoltak_le_a_vilag_legdragabb_gyogyszeret","timestamp":"2019. szeptember. 08. 10:39","title":"Hackerek másolták le a világ egyik legdrágább gyógyszerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb275a2d-785c-4bcf-8511-6fb520153f4e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kalinyini urnazárással fejeződtek be vasárnap a helyi választások Oroszországban, amelynek eredményét Dmitrij Medvegyev miniszterelnök úgy jellemezte, hogy a kormányzó Egységes Oroszország párt megőrizte \"vezetői minőségét\" és az ország első számú politikai ereje maradt.","shortLead":"A kalinyini urnazárással fejeződtek be vasárnap a helyi választások Oroszországban, amelynek eredményét Dmitrij...","id":"20190908_Medvegyev_szerint_ok_nyertek_az_orosz_valasztasokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eb275a2d-785c-4bcf-8511-6fb520153f4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a525dd5-8611-43f5-b26b-5d8555780f76","keywords":null,"link":"/vilag/20190908_Medvegyev_szerint_ok_nyertek_az_orosz_valasztasokat","timestamp":"2019. szeptember. 08. 21:13","title":"Medvegyev szerint ők nyerték az orosz választásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f24df4d-8b4d-4a85-bddc-ed6b1f5facca","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Zene legyen veled!","shortLead":"A Zene legyen veled!","id":"20190908_Star_Wars_LEGO_zenekar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9f24df4d-8b4d-4a85-bddc-ed6b1f5facca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0030fdc6-ec97-448b-accc-b42d7c54d46c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190908_Star_Wars_LEGO_zenekar","timestamp":"2019. szeptember. 08. 14:24","title":"Hallotta már a Star Wars főcímdalát 96 Lego-droid előadásában? (videóval)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a4962c1-5029-40fb-a91f-54d780fde562","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Két éve még kétezerrel több volt a kinti vécé.","shortLead":"Két éve még kétezerrel több volt a kinti vécé.","id":"20190908_300_roman_iskolaban_meg_udvari_budi_varja_az_elsosoket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4a4962c1-5029-40fb-a91f-54d780fde562&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29e5669c-a0ba-4263-89ab-cf2f96e07911","keywords":null,"link":"/elet/20190908_300_roman_iskolaban_meg_udvari_budi_varja_az_elsosoket","timestamp":"2019. szeptember. 08. 15:58","title":"300 román iskolában még udvari budi várja az elsősöket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f7fe876-f1ab-4e74-8cfb-b2962f5d36d7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szó szerint. A Brexit forgatagában is lehet egy kis szünetet tartani.","shortLead":"Szó szerint. A Brexit forgatagában is lehet egy kis szünetet tartani.","id":"20190907_Boris_Johnson_marhakkal_talalkozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1f7fe876-f1ab-4e74-8cfb-b2962f5d36d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"170e0cf6-6080-4287-a733-fa4871b337ab","keywords":null,"link":"/elet/20190907_Boris_Johnson_marhakkal_talalkozott","timestamp":"2019. szeptember. 07. 14:56","title":"Boris Johnson marhákkal találkozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]