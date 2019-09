Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"087b715e-333c-4080-8b4c-8db47c4b1154","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az M19-es autóutat és a 21-es főutat érintik a korlátozások.","shortLead":"Az M19-es autóutat és a 21-es főutat érintik a korlátozások.","id":"20190907_Tobb_utat_is_lezartak_balesetek_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=087b715e-333c-4080-8b4c-8db47c4b1154&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5595afa-1684-47cd-8377-b3570df10568","keywords":null,"link":"/cegauto/20190907_Tobb_utat_is_lezartak_balesetek_miatt","timestamp":"2019. szeptember. 07. 12:15","title":"Több utat is lezártak balesetek miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"495efe51-d5c0-4a33-8f8b-a722e9147503","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Legalábbis minisztere úgy tudja, erről beszél majd az összegyűlteknek a miniszterelnök a kötcsei pikniken. ","shortLead":"Legalábbis minisztere úgy tudja, erről beszél majd az összegyűlteknek a miniszterelnök a kötcsei pikniken. ","id":"20190907_Orban_szerint_most_kovetkezik_a_nemzeti_fuggetlenseg_megerositese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=495efe51-d5c0-4a33-8f8b-a722e9147503&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d11dccd-aa08-470e-a95e-c210c742cbc0","keywords":null,"link":"/itthon/20190907_Orban_szerint_most_kovetkezik_a_nemzeti_fuggetlenseg_megerositese","timestamp":"2019. szeptember. 07. 18:21","title":"Orbán szerint még csak most következik a nemzeti függetlenség megerősítése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"026705a0-c2a6-4ad2-a12a-6333e611c09f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Nem szereztek kvótát a magyar férfi versenyzők a Lonatóban zajló olimpiai kvalifikációs koronglövő Európa-bajnokságon.","shortLead":"Nem szereztek kvótát a magyar férfi versenyzők a Lonatóban zajló olimpiai kvalifikációs koronglövő Európa-bajnokságon.","id":"20190907_Mar_csak_egy_lehetoseguk_maradt_az_olimpiara_a_magyar_koronglovoknek_magyar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=026705a0-c2a6-4ad2-a12a-6333e611c09f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6087ad4c-9d8f-41eb-a1ba-ce958a950f06","keywords":null,"link":"/sport/20190907_Mar_csak_egy_lehetoseguk_maradt_az_olimpiara_a_magyar_koronglovoknek_magyar","timestamp":"2019. szeptember. 07. 20:09","title":"Már csak egy lehetőségük maradt az olimpiára a magyar koronglövőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"303c27d0-7d6a-4e09-8ae9-224531d9ba23","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Békéscsabai Jókai Színház egykori színművésze hosszan tartó, súlyos betegsége után, kórházban hunyt el pénteken.","shortLead":"A Békéscsabai Jókai Színház egykori színművésze hosszan tartó, súlyos betegsége után, kórházban hunyt el pénteken.","id":"20190908_Elhunyt_Kara_Tunde_szineszno","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=303c27d0-7d6a-4e09-8ae9-224531d9ba23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd6717b1-444b-4ff6-a092-5fad37185dfa","keywords":null,"link":"/kultura/20190908_Elhunyt_Kara_Tunde_szineszno","timestamp":"2019. szeptember. 08. 17:19","title":"Elhunyt Kara Tünde Jászai Mari-díjas színésznő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f24df4d-8b4d-4a85-bddc-ed6b1f5facca","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Zene legyen veled!","shortLead":"A Zene legyen veled!","id":"20190908_Star_Wars_LEGO_zenekar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9f24df4d-8b4d-4a85-bddc-ed6b1f5facca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0030fdc6-ec97-448b-accc-b42d7c54d46c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190908_Star_Wars_LEGO_zenekar","timestamp":"2019. szeptember. 08. 14:24","title":"Hallotta már a Star Wars főcímdalát 96 Lego-droid előadásában? (videóval)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a8a9d0f-3b68-4dfc-a92f-45b410472532","c_author":"","category":"itthon","description":"Zápor, zivatar, jég, felhőszakadás – lesz minden a következő napokban.","shortLead":"Zápor, zivatar, jég, felhőszakadás – lesz minden a következő napokban.","id":"20190907_Rank_tort_az_osz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1a8a9d0f-3b68-4dfc-a92f-45b410472532&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4047ff4-fdf0-48fd-a0a5-22db920379a2","keywords":null,"link":"/itthon/20190907_Rank_tort_az_osz","timestamp":"2019. szeptember. 07. 14:10","title":"Ránk tört az ősz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a82a5da4-4382-42f2-b00a-5fe37f3144e8","c_author":"Vértessy Péter","category":"kultura","description":"A külföldnek szóló náci német propagandára válaszul, a brit külpolitikai érdekek kiszolgálására a BBC keretein belül indították be az idegen nyelvű adásokat, köztük a magyart. ","shortLead":"A külföldnek szóló náci német propagandára válaszul, a brit külpolitikai érdekek kiszolgálására a BBC keretein belül...","id":"201936__bbc_magyar_adas__80_ev__radiohullamok__hangtavolsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a82a5da4-4382-42f2-b00a-5fe37f3144e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91e878ab-00ad-486d-953e-a97ad605fe33","keywords":null,"link":"/kultura/201936__bbc_magyar_adas__80_ev__radiohullamok__hangtavolsag","timestamp":"2019. szeptember. 07. 10:00","title":"A BBC az elején még udvarias volt a magyar kormánnyal, de aztán változott a hangnem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e2eb0a1-361d-4298-94db-b8e219ff99dc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mark Sanford személyében újabb republikánus jelentkezett be az amerikai elnökválasztásra. Ő volt az, aki egyszer egy hétre teljesen eltűnt, mert csalta a feleségét.

","shortLead":"Mark Sanford személyében újabb republikánus jelentkezett be az amerikai elnökválasztásra. Ő volt az, aki egyszer...","id":"20190908_Amerikai_elnokvalasztas_Mark_Sanford_elnokjelolt_Donald_Trump_Twitter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3e2eb0a1-361d-4298-94db-b8e219ff99dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"330800e8-0327-4487-ac61-d16ec1133826","keywords":null,"link":"/vilag/20190908_Amerikai_elnokvalasztas_Mark_Sanford_elnokjelolt_Donald_Trump_Twitter","timestamp":"2019. szeptember. 08. 18:10","title":"\"A Twitteren nem lehet megoldani a problémákat\" - Trumpnak is beszólt a hűtlen republikánus elnökjelölt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]