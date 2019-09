Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7ccc022c-8701-4a5a-8824-723d16f757bb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az örökösöket felkavarta a rendezés formabontó megközelítése.","shortLead":"Az örökösöket felkavarta a rendezés formabontó megközelítése.","id":"20190907_Orakkal_a_bemutato_elott_tiltottak_le_a_Molnardarabot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7ccc022c-8701-4a5a-8824-723d16f757bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f4b6011-e3a9-4a3e-ab3b-bdfa7885356b","keywords":null,"link":"/kultura/20190907_Orakkal_a_bemutato_elott_tiltottak_le_a_Molnardarabot","timestamp":"2019. szeptember. 07. 15:35","title":"Órákkal a bemutató előtt tiltották le a Molnár-darabot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55cd1b6b-8e88-4b76-ba20-527ff48ef378","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Változékony idő várható a jövő héten. Ködre, esőre, napsütésre is készülni kell, lehűlés viszont nem várható, néhol még 28 fokos meleg is lehet - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből.","shortLead":"Változékony idő várható a jövő héten. Ködre, esőre, napsütésre is készülni kell, lehűlés viszont nem várható, néhol még...","id":"20190908_Itt_a_friss_jovo_heti_idojaraselorejelzes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=55cd1b6b-8e88-4b76-ba20-527ff48ef378&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00e49683-6f76-4fa9-983e-0e9884575582","keywords":null,"link":"/itthon/20190908_Itt_a_friss_jovo_heti_idojaraselorejelzes","timestamp":"2019. szeptember. 08. 16:59","title":"Itt a friss, jövő heti időjárás-előrejelzés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e2a6a35-05f4-447d-b831-1f19a33f1d7f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Pozitívan értékelte Vlagyimir Putyin orosz és Emmanuel Macron francia elnök a szombaton lebonyolított orosz-ukrán fogolycserét, mint fontos humanitárius akciót - közölte vasárnap a Kreml sajtószolgálata.","shortLead":"Pozitívan értékelte Vlagyimir Putyin orosz és Emmanuel Macron francia elnök a szombaton lebonyolított orosz-ukrán...","id":"20190908_macron_putyin_orosz_ukran_fogolycsere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e2a6a35-05f4-447d-b831-1f19a33f1d7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc69e385-778f-422a-8452-444171da4538","keywords":null,"link":"/vilag/20190908_macron_putyin_orosz_ukran_fogolycsere","timestamp":"2019. szeptember. 08. 20:52","title":"Macron és Putyin is boldog az ukrán-orosz fogolycserétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c30163c-c09b-4596-8059-0baa24245653","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kiújulhat a vita a géntechnológia alkalmazásáról a globális felmelegedés miatt, miután genetikai módosításokkal gyorsabban lehet javítani a növények stressztűrő képességét, mint a növénynemesítés hagyományos eszközeivel.","shortLead":"Kiújulhat a vita a géntechnológia alkalmazásáról a globális felmelegedés miatt, miután genetikai módosításokkal...","id":"201936__klimavaltozas__novenynemesites__genmodositas__viragporhintes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0c30163c-c09b-4596-8059-0baa24245653&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2553fc41-0d84-4e6c-ae1e-d4819457de9a","keywords":null,"link":"/tudomany/201936__klimavaltozas__novenynemesites__genmodositas__viragporhintes","timestamp":"2019. szeptember. 07. 20:00","title":"A rettegett génmódosítás lehet a kulcs, ha a klímaváltozás után is enni akarunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58a0b43e-1221-4225-8866-dbd79ee91a52","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az atomalku halott, de az ügynökség kitart.","shortLead":"Az atomalku halott, de az ügynökség kitart.","id":"20190908_NAU_tovabbra_is_egyuttmukodnek_Irannal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=58a0b43e-1221-4225-8866-dbd79ee91a52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a2f900e-d6c6-4fe6-b90d-61f320e8435b","keywords":null,"link":"/vilag/20190908_NAU_tovabbra_is_egyuttmukodnek_Irannal","timestamp":"2019. szeptember. 08. 14:10","title":"NAÜ: továbbra is együttműködnek Iránnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bd24f4e-2344-4f3b-b6c1-9ddba158e17e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A stroke nagyobb kockázatával nézhetnek szembe a vegetáriánus és a vegán étrend követői egy nagyszabású új kutatás szerint. A tudósok szerint elképzelhető, hogy a vegánságra épült ipar elkényelmesítő hatása áll a háttérben.","shortLead":"A stroke nagyobb kockázatával nézhetnek szembe a vegetáriánus és a vegán étrend követői egy nagyszabású új kutatás...","id":"20190907_vegan_vegetarianus_etrend_stroke_kockazata_feldolgozott_elelmiszerek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3bd24f4e-2344-4f3b-b6c1-9ddba158e17e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"399038c8-4076-40c3-9f19-43bfa444f05b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190907_vegan_vegetarianus_etrend_stroke_kockazata_feldolgozott_elelmiszerek","timestamp":"2019. szeptember. 07. 12:03","title":"Az is veszélyes lehet, ha valaki vegán – ha nem válogatja meg az ételt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38be7afd-41d0-4409-80c8-a7c4cf424f5c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új távlatokat nyitna a televíziók világában a Panasonic, amely az LCD és az OLED technológia előnyeit gyúrná össze egy készülékben.","shortLead":"Új távlatokat nyitna a televíziók világában a Panasonic, amely az LCD és az OLED technológia előnyeit gyúrná össze...","id":"20190907_panasonic_megacon_teve_kettos_lcd_reteg_prototipus_ifa_2019","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=38be7afd-41d0-4409-80c8-a7c4cf424f5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2e767dd-76b0-48d3-bdeb-27a865f41fd9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190907_panasonic_megacon_teve_kettos_lcd_reteg_prototipus_ifa_2019","timestamp":"2019. szeptember. 07. 08:03","title":"A Panasonic üzeni: ez a jövő tévéje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cf15362-2811-4289-a85e-8ff66381c4e4","c_author":"Domány András","category":"velemeny.nyuzsog","description":"","shortLead":"","id":"20190908_Orban_Viktor_hulyenek_nezi_az_olasz_miniszterelnokot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3cf15362-2811-4289-a85e-8ff66381c4e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c80a45f1-c848-4a48-bb5e-ae5162b2c214","keywords":null,"link":"/velemeny.nyuzsog/20190908_Orban_Viktor_hulyenek_nezi_az_olasz_miniszterelnokot","timestamp":"2019. szeptember. 08. 00:10","title":"Orbán Viktor hülyének nézi az olasz miniszterelnököt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]