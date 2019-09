Most Nyíregyházán építenek atlétikai centrumot állami pénzből

Letették a mintegy 7,1 milliárd forintból, kormányzati támogatás segítségével megépülő új atlétikai központ alapkövét hétfőn Nyíregyházán.

A 12 ezer négyzetméteren megépítendő centrumban egy szabadtéri atlétikai pálya és egy fedett atlétikacsarnok is lesz. Kovács Ferenc fideszes polgármester azt mondta, az önkormányzat 10 éve szerezte meg az egykori NYVSC-pálya területét, itt fog felépülni az atlétikai központ a Modern Városok Program százszázalékos támogatásával.

Azt is mondta, a központ nemcsak Magyarország, hanem Közép-Európa egyik legkülönlegesebb sportkomplexuma lesz, amelyben rangos nemzetközi versenyeket is rendezhetnek, és a szintén megépítendő 48 férőhelyes sportszállóval külföldi csapatok edzőtáboroztatására is alkalmas lesz.

Kovács közölte, a városban a tavaly megnyitott jégpálya és a hamarosan megnyíló belvárosi uszoda után ez lesz a következő jelentős sportcélú beruházás.

Az új, hét sportág befogadására alkalmas atlétikai centrumban megépül egy nyolcsávos, rekortán borítású, IAAF-minősítésű szabadtéri atlétikai pálya és egy élőfüves edzőpálya a hozzá tartozó fedett lelátóval. A fedett atlétikacsarnokban egy kétszáz méter hosszú futópályát, közvetítőhelyeket, hatszáz férőhelyes lelátót, számos kiszolgálóhelyiséget, illetve több, az edzések és a versenyek lebonyolítására is alkalmas edzőtermet hoznak létre. A komplexumban kialakítanak egy orvosi és rehabilitációs részleget is, a sportszálló mellett pedig egy 64 férőhelyes parkoló kapcsolódik majd hozzá.

A beruházás a tervek szerint 2021 tavaszára készül el.