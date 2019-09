Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"88ca2d9c-4b50-4ca7-8765-60d94db1184d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Júliusban 687 ezer külföldi töltött legalább egy éjszakát magyar szálláshelyen.","shortLead":"Júliusban 687 ezer külföldi töltött legalább egy éjszakát magyar szálláshelyen.","id":"20190911_A_kevesebb_vendeg_tobb_a_bevetelt_hozott_a_magyar_szallodaknak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88ca2d9c-4b50-4ca7-8765-60d94db1184d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73e7ef8c-dcfe-4a76-b894-0249392c899a","keywords":null,"link":"/kkv/20190911_A_kevesebb_vendeg_tobb_a_bevetelt_hozott_a_magyar_szallodaknak","timestamp":"2019. szeptember. 11. 12:23","title":"A kevesebb vendég több bevételt hozott a magyar szállodáknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d78474c7-90b6-4a76-8c0a-fe4da13fa249","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha Karácsony Gergely lenne a főpolgármester, a 15 pontos megállapodás hatályát veszti.","shortLead":"Ha Karácsony Gergely lenne a főpolgármester, a 15 pontos megállapodás hatályát veszti.","id":"20190909_Gulyas_egyertelmuve_tette_meddig_el_az_OrbanTarlos_paktum","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d78474c7-90b6-4a76-8c0a-fe4da13fa249&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd8e3f0a-fee4-49fc-928f-5f72558e90f1","keywords":null,"link":"/itthon/20190909_Gulyas_egyertelmuve_tette_meddig_el_az_OrbanTarlos_paktum","timestamp":"2019. szeptember. 09. 21:12","title":"Gulyás egyértelművé tette, meddig él az Orbán-Tarlós paktum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6fc759a-5c39-4036-8f6f-b58ea5ee5d24","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elon Musk és Jack Ma szócsatájával kezdődött a sanghaji WAIC-konferencia, amit a mesterséges intelligenciával kapcsolatban rendeztek. A világ két legismertebb üzletembere eltérő véleményen volt, abban viszont egyetértettek, hogy a gépek túl gyorsan fejlődnek. Más tudós úgy látja: éppen ez a jó, így törölhetjük el a halált.","shortLead":"Elon Musk és Jack Ma szócsatájával kezdődött a sanghaji WAIC-konferencia, amit a mesterséges intelligenciával...","id":"20190910_mesterseges_intelligencia_robotok_jack_ma_elon_musk_neuralink","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e6fc759a-5c39-4036-8f6f-b58ea5ee5d24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fa2df94-0714-4e73-b713-3e8b65758e26","keywords":null,"link":"/tudomany/20190910_mesterseges_intelligencia_robotok_jack_ma_elon_musk_neuralink","timestamp":"2019. szeptember. 10. 10:03","title":"Az emberek akár 120 évig is élhetnek – mondta a kínai milliárdos a mesterséges intelligenciáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97a17421-2e4a-4c4c-91c0-b02e43d209c0","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A szurkolók már este 7 körül füstfáklyákat gyújtottak a Népliget megállónál. ","shortLead":"A szurkolók már este 7 körül füstfáklyákat gyújtottak a Népliget megállónál. ","id":"20190909_nepliget_magyar_szlovak_meccs_elott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=97a17421-2e4a-4c4c-91c0-b02e43d209c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91efce75-7d4a-4233-b414-2b4fc13c9b26","keywords":null,"link":"/sport/20190909_nepliget_magyar_szlovak_meccs_elott","timestamp":"2019. szeptember. 09. 19:38","title":"Már füstben úszik a Népliget a magyar–szlovák meccs előtt – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d01d37c-0976-4712-9db4-66a3e5799362","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A sikert Instagram-oldalán jelentette be, amit a Ripost vett észre. ","shortLead":"A sikert Instagram-oldalán jelentette be, amit a Ripost vett észre. ","id":"20190909_Berki_Krisztian_is_osszegyujtott_tobb_mint_5_ezer_alairast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8d01d37c-0976-4712-9db4-66a3e5799362&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59534b3b-2aec-4b73-9846-6863231c82ed","keywords":null,"link":"/itthon/20190909_Berki_Krisztian_is_osszegyujtott_tobb_mint_5_ezer_alairast","timestamp":"2019. szeptember. 09. 20:18","title":"Majdnem 10 ezer aláírást gyűjtött össze Berki Krisztián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0821cced-311c-49c9-8ec1-86091ad68ba1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mentők kiérkezéséig négyen is segítették a rosszul lett férfi újraélesztését. ","shortLead":"A mentők kiérkezéséig négyen is segítették a rosszul lett férfi újraélesztését. ","id":"20190909_Jarokelok_mentettek_meg_egy_ferfi_eletet_egy_budapesti_parkoloban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0821cced-311c-49c9-8ec1-86091ad68ba1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7b68779-0770-4999-9962-c513b5368c60","keywords":null,"link":"/itthon/20190909_Jarokelok_mentettek_meg_egy_ferfi_eletet_egy_budapesti_parkoloban","timestamp":"2019. szeptember. 09. 17:56","title":"Járókelők mentették meg egy férfi életét egy budapesti parkolóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78c54449-b4d7-4b45-9461-e87f6aa0f724","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"A 2019-es Velencei Biennálét már a májusi megnyitó előtt is számos kritika érte. Amikor 2018-ban a főkurátor, Ralph Rugoff nyilvánosságra hozta a biennálé címét és koncepcióját, sokan támadták a nyugati kulturális kisajátítás újabb példáját látva a furcsán kétértelmű, ám mégis konkrét, aktualizált jelentéssel felruházható mondat miatt (May You Live in Interesting Times / Élj érdekes időkben).","shortLead":"A 2019-es Velencei Biennálét már a májusi megnyitó előtt is számos kritika érte. Amikor 2018-ban a főkurátor, Ralph...","id":"20190910_","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=78c54449-b4d7-4b45-9461-e87f6aa0f724&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9aee12f-6380-4199-afc1-d637e701479b","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20190910_","timestamp":"2019. szeptember. 10. 14:20","title":"Megfordított kisajátítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dcb48db-32b4-4a8f-9549-7e9ec87c26c8","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Meccset játszana Franciaország Algériával, a két csapat eddig egyszer játszott 2001-ben, de az is félbeszakadt. A 60 évvel ezelőtt véget ért francia gyarmatosítás miatt még mindig feszült a két ország szurkolói közötti viszony.\r

\r

","shortLead":"Meccset játszana Franciaország Algériával, a két csapat eddig egyszer játszott 2001-ben, de az is félbeszakadt. A 60...","id":"20190910_Franciaorszag_megkockaztatna_egy_focimeccset_Algeriaval","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9dcb48db-32b4-4a8f-9549-7e9ec87c26c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a88c9ed3-1ab5-4b52-9787-22f33c9e7a32","keywords":null,"link":"/sport/20190910_Franciaorszag_megkockaztatna_egy_focimeccset_Algeriaval","timestamp":"2019. szeptember. 10. 12:30","title":"Franciaország megkockáztatna egy focimeccset Algériával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]