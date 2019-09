Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e7bd22a2-4d64-4d45-98a5-c69bcab9558d","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Többen lettek öngyilkosok tavaly, mint az azt megelőző években, de amellett, hogy az ellátórendszernek is van még dolga bőven, mindenkinek fontos lenne törődni a saját és mások lelki egészségével. Ma van az öngyilkosság megelőzésének világnapja.","shortLead":"Többen lettek öngyilkosok tavaly, mint az azt megelőző években, de amellett, hogy az ellátórendszernek is van még dolga...","id":"20190910_Ongyilkossag_megelozesenek_vilagnapja_depresszio_stigmak_egeszsegtudatossag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e7bd22a2-4d64-4d45-98a5-c69bcab9558d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34f39c5e-17fa-42b4-86d4-a25f46361ad7","keywords":null,"link":"/elet/20190910_Ongyilkossag_megelozesenek_vilagnapja_depresszio_stigmak_egeszsegtudatossag","timestamp":"2019. szeptember. 10. 14:30","title":"Merjünk rákérdezni a másiknál, hogy megfordult-e a fejében az öngyilkosság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6f999ef-0194-466c-9c92-92e064fd1469","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A kutatók szerint még a nagy 1982-es algásodást is felülmúlta az idei.","shortLead":"A kutatók szerint még a nagy 1982-es algásodást is felülmúlta az idei.","id":"20190911_Kutatok_A_felszabadulo_foszfor_miatt_algasodott_el_a_Balaton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b6f999ef-0194-466c-9c92-92e064fd1469&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46f12eed-cecb-435e-a39d-9dc0213862e2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190911_Kutatok_A_felszabadulo_foszfor_miatt_algasodott_el_a_Balaton","timestamp":"2019. szeptember. 11. 07:34","title":"Kutatók: A felszabaduló foszfor miatt algásodott el a Balaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3df46414-7d7f-4200-af42-185396e8da41","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jövő héten tervezett karbantartást végez ügyfélkiszolgáló rendszerein a Telenor. Az érintett, kétnapos időszakban semmilyen formában nem lehet majd zökkenőmentesen ügyeket intézni.","shortLead":"Jövő héten tervezett karbantartást végez ügyfélkiszolgáló rendszerein a Telenor. Az érintett, kétnapos időszakban...","id":"20190910_telenor_ugyfelszolgalat_nem_mukodik_karbantartas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3df46414-7d7f-4200-af42-185396e8da41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb9d3158-46ef-4aff-9e5b-9a4252f8999f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190910_telenor_ugyfelszolgalat_nem_mukodik_karbantartas","timestamp":"2019. szeptember. 10. 12:03","title":"Ha telenoros, készüljön: két napon át rengeteg funkció elérhetetlen lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1786cdaa-96c3-4cb1-9889-970e88bf3a6c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor gyártó sportos kupéja szemrevaló vonalvezetéssel büszkélkedhet, de az eleje enyhén megosztóra sikeredett.","shortLead":"A bajor gyártó sportos kupéja szemrevaló vonalvezetéssel büszkélkedhet, de az eleje enyhén megosztóra sikeredett.","id":"20190911_a_4es_bmw_is_oriasi_veseket_kapott_hogy_tetszik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1786cdaa-96c3-4cb1-9889-970e88bf3a6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b28f47d-34e4-4fa1-b767-40d69c08e59f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190911_a_4es_bmw_is_oriasi_veseket_kapott_hogy_tetszik","timestamp":"2019. szeptember. 11. 06:41","title":"A 4-es BMW is óriási veséket kapott, hogy tetszik?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66acf0c7-c87f-4fb9-9c3e-730fcde6c06c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tovább gyengül a forint.","shortLead":"Tovább gyengül a forint.","id":"20190911_Mar_332_forint_egy_euro","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66acf0c7-c87f-4fb9-9c3e-730fcde6c06c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a23be86-a511-4357-b864-14fe8a6514de","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190911_Mar_332_forint_egy_euro","timestamp":"2019. szeptember. 11. 11:23","title":"Már 332 forint egy euró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59926853-f13c-4354-b749-80c8e593fae9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Silent Arrow a jelenlegi költség kevesebb mint feléért képes ellátmányt juttatni az alakulatoknak.","shortLead":"A Silent Arrow a jelenlegi költség kevesebb mint feléért képes ellátmányt juttatni az alakulatoknak.","id":"20190911_dron_hadiipar_silent_arrow","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=59926853-f13c-4354-b749-80c8e593fae9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5edac35-edc8-4c57-9ef2-a99882b3655c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190911_dron_hadiipar_silent_arrow","timestamp":"2019. szeptember. 11. 09:03","title":"Különleges drónnal segíthetik a katonákat a harctéren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70f8a9b3-6a27-4f24-993b-2fe396bac14f","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Több mint félmillió menekült várakozik Líbiában arra, hogy átkeljen a Földközi-tengeren. Az Európai Unió szeretné ezt megakadályozni, mert egyre kisebb a fogadókészség a tagállamokban, ahol a populista pártok a migránsveszély eltúlzásával szereznek szavazatokat. ","shortLead":"Több mint félmillió menekült várakozik Líbiában arra, hogy átkeljen a Földközi-tengeren. Az Európai Unió szeretné ezt...","id":"20190911_Europa_Ruandaba_exportalna_a_libiai_migransokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=70f8a9b3-6a27-4f24-993b-2fe396bac14f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6529f4a-41b3-4e90-a014-f40b924b8164","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190911_Europa_Ruandaba_exportalna_a_libiai_migransokat","timestamp":"2019. szeptember. 11. 10:27","title":"Európa Ruandát kérné meg, hogy vegyen át 500 menekültet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71924829-e261-45ba-8de5-8bd2deadc6b3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az újfajta technológia segítségével úgy hajtható végre egy ultrahangos vizsgálat egy mentőben, hogy a vizsgálatot végző orvos egy távoli kórházból egy 5G-vel üzemelő kesztyűvel vezeti a mentős kezét.","shortLead":"Az újfajta technológia segítségével úgy hajtható végre egy ultrahangos vizsgálat egy mentőben, hogy a vizsgálatot végző...","id":"20190909_5G_teszthalozatot_mutat_be_az_Ericsson_es_a_Magyar_Telekom_a_budapesti_ITU_konferencian","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=71924829-e261-45ba-8de5-8bd2deadc6b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c47f054-a927-4c99-9105-c77b2cd41ff7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190909_5G_teszthalozatot_mutat_be_az_Ericsson_es_a_Magyar_Telekom_a_budapesti_ITU_konferencian","timestamp":"2019. szeptember. 09. 16:42","title":"5G-teszthálózatot mutat be az Ericsson és a Magyar Telekom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]