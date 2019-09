Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bd12f84f-ff92-4707-8d27-86b8d9f6f588","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Új angolnafajra bukkantak a kutatók az Amazonas folyóban. A tudósok eddig úgy tudták, hogy a legmagasabb feszültség, amit egy elektromos angolna produkálni tud, az 650 volt, ez a hal azonban 860 voltos feszültséget is képes előállítani. ","shortLead":"Új angolnafajra bukkantak a kutatók az Amazonas folyóban. A tudósok eddig úgy tudták, hogy a legmagasabb feszültség...","id":"20190911_Brutalisan_eros_uj_elektromos_angolnafajt_fedeztek_fel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bd12f84f-ff92-4707-8d27-86b8d9f6f588&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a9dc9d4-8b1e-4a30-8022-8d227a9abce8","keywords":null,"link":"/elet/20190911_Brutalisan_eros_uj_elektromos_angolnafajt_fedeztek_fel","timestamp":"2019. szeptember. 11. 09:50","title":"Brutálisan erős, új elektromosangolna-fajt fedeztek fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eeea4e59-39de-43b5-bd44-9de5509e3109","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Soros a The Wall Street Journal napilapnak mondta el, mi a véleménye Donald Trump Kínát, azon belül a Huaweit korlátozó lépéseiről.","shortLead":"Soros a The Wall Street Journal napilapnak mondta el, mi a véleménye Donald Trump Kínát, azon belül a Huaweit korlátozó...","id":"20190910_soros_gyors_donald_trump_huawei_szankcio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eeea4e59-39de-43b5-bd44-9de5509e3109&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42ce2af2-7a07-4ca2-96db-32ced11433df","keywords":null,"link":"/tudomany/20190910_soros_gyors_donald_trump_huawei_szankcio","timestamp":"2019. szeptember. 10. 16:03","title":"Megszólalt Soros György, aki szerint Trump legjobb döntése a Huawei elleni fellépés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d17c816-8722-430f-9f3d-56085dc439a0","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A Kebnekaise-hegy déli csúcsát borító gleccser egyharmada elolvadt.","shortLead":"A Kebnekaise-hegy déli csúcsát borító gleccser egyharmada elolvadt.","id":"20190910_Elolvasztotta_Svedorszag_legmagasabb_pontjat_az_egyre_emelkedo_homerseklet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d17c816-8722-430f-9f3d-56085dc439a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c60179a-d628-4f34-a0a5-eab9b9fa07c1","keywords":null,"link":"/elet/20190910_Elolvasztotta_Svedorszag_legmagasabb_pontjat_az_egyre_emelkedo_homerseklet","timestamp":"2019. szeptember. 10. 12:02","title":"Elolvasztotta Svédország legmagasabb pontját az egyre emelkedő hőmérséklet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f209f137-59ff-4402-b94b-1eb30d431fea","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem kell már sokat várni arra, hogy a Huawei leleplezze a Mate 30 és a Mate 30 Pro készülékeket, a bemutató előtt pedig egy kis mézesmadzaggal készült a cég a rajongóknak.","shortLead":"Nem kell már sokat várni arra, hogy a Huawei leleplezze a Mate 30 és a Mate 30 Pro készülékeket, a bemutató előtt pedig...","id":"20190909_huawei_mate_30_okostelefon_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f209f137-59ff-4402-b94b-1eb30d431fea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"410e6a37-852a-44ee-bedc-479e037505db","keywords":null,"link":"/tudomany/20190909_huawei_mate_30_okostelefon_video","timestamp":"2019. szeptember. 09. 18:03","title":"Két videót tett közzé a Huawei az érkező idei legerősebb telefonjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"863d7433-6fcc-444f-9a85-f61ab93e2e40","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple titánból készítette el hitelkártyáját, aminek van egy \"nem várt funkciója\" is.","shortLead":"Az Apple titánból készítette el hitelkártyáját, aminek van egy \"nem várt funkciója\" is.","id":"20190909_apple_card_hitelkartya_kes_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=863d7433-6fcc-444f-9a85-f61ab93e2e40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1338cab9-8386-41c6-9d69-b81f9510955e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190909_apple_card_hitelkartya_kes_video","timestamp":"2019. szeptember. 09. 19:03","title":"Egy kis reszeléssel éles késsé alakítható az Apple hitelkártyája – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83c8f25d-5884-4871-9459-085af7c307a0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szexuális visszaélések hatására nem tér ki a HM közleménye.","shortLead":"A szexuális visszaélések hatására nem tér ki a HM közleménye.","id":"20190910_A_HM_szerint_egyre_nepszerubbek_a_honvedelmi_taborok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=83c8f25d-5884-4871-9459-085af7c307a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7bc42c4-12b8-4156-bb13-5384fd41347c","keywords":null,"link":"/itthon/20190910_A_HM_szerint_egyre_nepszerubbek_a_honvedelmi_taborok","timestamp":"2019. szeptember. 10. 06:25","title":"A HM szerint egyre népszerűbbek a honvédelmi táborok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f","c_author":"HVG Extra A Nő","category":"brandchannel","description":"A városi problémák tudatosulásával felébredt az igény a várossal kapcsolatos pszichológiai problémák megértésére és megoldására is. Az esztétikai érték, a komfort, az emberi lépték egyre hangsúlyosabbak, a várossal kapcsolatos negatív vélekedés eltűnőben van.","shortLead":"A városi problémák tudatosulásával felébredt az igény a várossal kapcsolatos pszichológiai problémák megértésére és...","id":"20190911_Big_City_Life_A_varosban_eles_biztonsaganak_oromenek_visszanyerese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73f8e78d-a3f0-4b65-8c90-81e867f00234","keywords":null,"link":"/brandchannel/20190911_Big_City_Life_A_varosban_eles_biztonsaganak_oromenek_visszanyerese","timestamp":"2019. szeptember. 11. 09:30","title":"Big City Life: A városban élés biztonságának, örömének visszanyerése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"HVG Extra A Nő","c_partnerlogo":"7d7b7363-e571-4fe7-99c3-a7225075db95","c_partnertag":"hvgextrano"},{"available":true,"c_guid":"a4b309d2-3674-4e54-ad4f-9ad1729bb790","c_author":"Oroszi Babett - Windisch Judit","category":"itthon","description":"Hetek óta levelezünk a Miniszterelnöki Kabinetirodával, hogy mondják meg, 2018-ban és 2019-ben kikkel kötöttek szerződést és mire, illetve mennyiért. A tárca húzta az időt, majd válasz helyett feltette a kormány oldalára az adatokat.","shortLead":"Hetek óta levelezünk a Miniszterelnöki Kabinetirodával, hogy mondják meg, 2018-ban és 2019-ben kikkel kötöttek...","id":"20190910_miniszterelnoki_kabinetiroda_rogan_balasy_new_land_media","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a4b309d2-3674-4e54-ad4f-9ad1729bb790&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52d6bd6a-f637-41eb-bc4e-6dabc913c8ee","keywords":null,"link":"/itthon/20190910_miniszterelnoki_kabinetiroda_rogan_balasy_new_land_media","timestamp":"2019. szeptember. 10. 16:05","title":"Itt a lista: Két év alatt 40,5 milliárd forintra szerződött Rogán minisztériuma Balásy Gyula cégeivel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]