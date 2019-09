Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c23f86ed-f5ea-4de0-bd10-c9d1598f24e2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elnök szerint „egy háborús bűnösök által vezetett államnak” semmi keresnivalója sincs a demokratikus országok között.","shortLead":"Az elnök szerint „egy háborús bűnösök által vezetett államnak” semmi keresnivalója sincs a demokratikus országok között.","id":"20190911_Csehorszag_megsem_ismerne_el_Koszovo_fuggetlenseget","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c23f86ed-f5ea-4de0-bd10-c9d1598f24e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"064fcd3a-483c-4c2c-9720-3c58a7c38ab9","keywords":null,"link":"/vilag/20190911_Csehorszag_megsem_ismerne_el_Koszovo_fuggetlenseget","timestamp":"2019. szeptember. 11. 15:48","title":"Csehország mégsem ismerné el Koszovó függetlenségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2c14249-db38-406f-983b-1e9e632898a6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mindeközben az M2-es autóúton egy kisteherautót ért baleset.","shortLead":"Mindeközben az M2-es autóúton egy kisteherautót ért baleset.","id":"20190912_Harmas_karambol_tortent_az_M1es_autopalyan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e2c14249-db38-406f-983b-1e9e632898a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05342f5d-6100-4a69-9f80-827c0966089a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190912_Harmas_karambol_tortent_az_M1es_autopalyan","timestamp":"2019. szeptember. 12. 07:21","title":"Hármas karambol történt az M1-es autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2d9c148-1899-44ca-b1b9-0f3bef8e9fd2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem is árt egy kicsit közelebb ülni az aszfalthoz, amikor a 782 lóerőt kell valahogy kézben tartani.","shortLead":"Nem is árt egy kicsit közelebb ülni az aszfalthoz, amikor a 782 lóerőt kell valahogy kézben tartani.","id":"20190911_A_Lamborghini_emelt_autonak_csinalta_a_Novitec_meg_leultette_a_Lamborghini_Urust","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d2d9c148-1899-44ca-b1b9-0f3bef8e9fd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a7408d5-ae0e-401f-89c4-1b8850e8c9da","keywords":null,"link":"/cegauto/20190911_A_Lamborghini_emelt_autonak_csinalta_a_Novitec_meg_leultette_a_Lamborghini_Urust","timestamp":"2019. szeptember. 11. 16:32","title":"A Lamborghini emelt autónak csinálta, a Novitec meg leültette az Urust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa4a659b-4c58-4575-844c-856b08d0e57a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Tíz petesejtből végül két életképes embriót sikerült létrehoznia egy nemzetközi tudóscsoportnak, amely azon dolgozik, hogy megmentsék a kihalás szélére jutott északi szélesszájú orrszarvúkat.","shortLead":"Tíz petesejtből végül két életképes embriót sikerült létrehoznia egy nemzetközi tudóscsoportnak, amely azon dolgozik...","id":"20190911_eletkepes_eszaki_szelesszaju_orrszarvu_embriok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fa4a659b-4c58-4575-844c-856b08d0e57a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3566ac75-cee2-4c05-9f99-d88be07f144a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190911_eletkepes_eszaki_szelesszaju_orrszarvu_embriok","timestamp":"2019. szeptember. 11. 18:03","title":"Talán megmenekülhetnek: két életképes északi szélesszájú orrszarvú-embriót is sikerült létrehozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ff19676-33bd-4463-8a3a-6982657c9ea8","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Beigazolódott az, amitől féltünk, amikor kiderült, film lesz a Downton Abbey-ből: teljesen felesleges volt nagyvászonra álmodni a Crawley család életét. A tét nélküli nosztalgiázás helyett folytathatták volna inkább a sorozatot. Ha már. ","shortLead":"Beigazolódott az, amitől féltünk, amikor kiderült, film lesz a Downton Abbey-ből: teljesen felesleges volt nagyvászonra...","id":"20190911_A_Downton_Abbey_a_bizonyitek_ra_hogy_miert_nem_szabad_szappanoperabol_filmet_csinalni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1ff19676-33bd-4463-8a3a-6982657c9ea8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb6ef62c-1e41-4923-98ea-753c1170d4bd","keywords":null,"link":"/elet/20190911_A_Downton_Abbey_a_bizonyitek_ra_hogy_miert_nem_szabad_szappanoperabol_filmet_csinalni","timestamp":"2019. szeptember. 11. 20:30","title":"Downton Abbey-t igazán lerohanhatta volna a történelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aebb84e9-ecfd-4262-a758-8960eb8a554d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Nemzeti Választási Iroda elnöke szerint azokban a szavazókörökben, ahol sok lesz a nemzetiségi szavazó, lassabban mehet a szavazás, és sok időt vehet el a szavazólapok szétválogatása.","shortLead":"A Nemzeti Választási Iroda elnöke szerint azokban a szavazókörökben, ahol sok lesz a nemzetiségi szavazó, lassabban...","id":"20190911_onkormanyzati_valasztas_nemzeti_valasztasi_iroda_palffy_ilona","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aebb84e9-ecfd-4262-a758-8960eb8a554d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90ffc18e-8d21-4b50-901e-43e83bb57869","keywords":null,"link":"/itthon/20190911_onkormanyzati_valasztas_nemzeti_valasztasi_iroda_palffy_ilona","timestamp":"2019. szeptember. 11. 10:44","title":"A szokásosnál később közölhetik az önkormányzati választás eredményét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdeaf95c-4e89-461c-b77a-b071be849799","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy német rádióállomás az autógyártó belső dokumentumaira hivatkozva azt állította, hogy még mindig manipulálják a Volkswagenek dízelmotorjainak működését. ","shortLead":"Egy német rádióállomás az autógyártó belső dokumentumaira hivatkozva azt állította, hogy még mindig manipulálják...","id":"20190912_A_nemet_hatosag_is_a_VW_melle_allt_nincs_megint_csaloszoftver_az_autoikban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fdeaf95c-4e89-461c-b77a-b071be849799&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6415885-66a4-4fd4-aa7c-74890b77bf81","keywords":null,"link":"/cegauto/20190912_A_nemet_hatosag_is_a_VW_melle_allt_nincs_megint_csaloszoftver_az_autoikban","timestamp":"2019. szeptember. 12. 18:55","title":"A német hatóság is a VW mellé állt: nincs csalószoftver az autóikban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98de8fe9-db7c-4a83-b109-c6c332147496","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gasztronómiai kísérletezésre hívjuk az olvasónkat. Grúziától Kínáig, Argentínától Olaszországig térképezzük fel a különböző konyhák emblematikus receptjeit. A videós útmutató egyszerű, nagyszerű, csak ki kell próbálni.","shortLead":"Gasztronómiai kísérletezésre hívjuk az olvasónkat. Grúziától Kínáig, Argentínától Olaszországig térképezzük fel...","id":"20190911_Fozzon_velunk_Ormenyorszag_Lule_Kebab","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98de8fe9-db7c-4a83-b109-c6c332147496&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7845ae35-453d-43da-960e-c519056ee27d","keywords":null,"link":"/elet/20190911_Fozzon_velunk_Ormenyorszag_Lule_Kebab","timestamp":"2019. szeptember. 11. 12:40","title":"Főzzön velünk! – örmény kebab","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]