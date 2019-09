Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f1ebca57-ac4a-44cd-9b55-c9123d04b773","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Senki nem tudja úgy lobogtatni a téma úttörőjének számító, de a szakmai szervezetek szerint alaptalan, hatástalan és káros terápiát kidolgozó Joseph Nicolosi könyvét, mint a népszerű katolikus pap.","shortLead":"Senki nem tudja úgy lobogtatni a téma úttörőjének számító, de a szakmai szervezetek szerint alaptalan, hatástalan és...","id":"20190912_Most_mar_biztos_Hodasz_atya_a_melegek_kigyogyitasanak_az_arca_lett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f1ebca57-ac4a-44cd-9b55-c9123d04b773&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31627417-3273-4189-b096-c166009a5f43","keywords":null,"link":"/elet/20190912_Most_mar_biztos_Hodasz_atya_a_melegek_kigyogyitasanak_az_arca_lett","timestamp":"2019. szeptember. 12. 13:26","title":"Most már biztos: Hodász atya a melegek „kigyógyításának” az arca lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0531ac9d-7a9f-430d-bbc3-9f03ff6341d3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lassan fél éve írtunk arról a Kisvárdára tervezett bentlakásos idősotthonról, amelyre még 2017-ben adott a kormány 2,5 milliárd forintot egy Seszták Miklóshoz köthető vállalkozásnak. A volt fejlesztési miniszter pátriájában azóta sem emelkedett ki a földből hasonló célú épület, és tudni sem tud róla sokkal többet a városban senki. A háttérben Seszták újabb emberének alakja sejlik fel.","shortLead":"Lassan fél éve írtunk arról a Kisvárdára tervezett bentlakásos idősotthonról, amelyre még 2017-ben adott a kormány 2,5...","id":"20190912_Kisvarda_idosotthon_Sesztak_Miklos_leleszi_Tibor_25_milliard","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0531ac9d-7a9f-430d-bbc3-9f03ff6341d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"267aa004-8803-4bbc-975b-37722b4de7a5","keywords":null,"link":"/itthon/20190912_Kisvarda_idosotthon_Sesztak_Miklos_leleszi_Tibor_25_milliard","timestamp":"2019. szeptember. 12. 06:30","title":"Kórházban tengődnek az idősotthon lakói Kisvárdán, pedig a kormány 2,5 milliárdot adott egy újra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2999cd0c-e7fd-4e6e-90fd-a549c49ec639","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az uniós bíróság főtanácsnoka a Google-nek adott igazat a Magyarország ellen a reklámadó miatt indított per legfontosabb pontjaiban.","shortLead":"Az uniós bíróság főtanácsnoka a Google-nek adott igazat a Magyarország ellen a reklámadó miatt indított per...","id":"20190912_Az_EU_Birosaga_mondhatja_ki_az_EUjogot_sertette_Magyarorszag_ahogyan_a_Googlet_buntette","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2999cd0c-e7fd-4e6e-90fd-a549c49ec639&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d61e7fff-0e3a-4ada-a212-c264eb578403","keywords":null,"link":"/kkv/20190912_Az_EU_Birosaga_mondhatja_ki_az_EUjogot_sertette_Magyarorszag_ahogyan_a_Googlet_buntette","timestamp":"2019. szeptember. 12. 13:18","title":"Megnyerheti a Google a magyar adóhivatal ellen indított pert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"311022aa-c91d-4c01-b7da-8840f3109859","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Amióta az USA büntetővámokkal sújtotta őket, a kínaiak nem az amerikai farmerektől veszik a szóját és a gabonát. Nagy csapás ez az amerikai farmereknek, akik ráadásul a rendkívüli időjárással is küszködnek. De ki a hibás?","shortLead":"Amióta az USA büntetővámokkal sújtotta őket, a kínaiak nem az amerikai farmerektől veszik a szóját és a gabonát. Nagy...","id":"20190911_Sajat_lababa_rugott_Trump_de_megvolt_ra_az_oka","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=311022aa-c91d-4c01-b7da-8840f3109859&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcc99677-746d-4b75-8197-35fe94e4fcf3","keywords":null,"link":"/kkv/20190911_Sajat_lababa_rugott_Trump_de_megvolt_ra_az_oka","timestamp":"2019. szeptember. 11. 16:50","title":"Saját lábába rúgott Trump, de megvolt rá az oka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74f45209-f2e9-4fed-becb-28ab12c57e52","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A 77 millió éves maradványokról most derült ki, hogy egy külön fajhoz tartoztak. Ez volt a valaha volt legnagyobb repülő állat. ","shortLead":"A 77 millió éves maradványokról most derült ki, hogy egy külön fajhoz tartoztak. Ez volt a valaha volt legnagyobb...","id":"20190911_10_meteres_szarnyfesztavolsagu_repulo_hullo_elt_az_osidokben_Kanadaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=74f45209-f2e9-4fed-becb-28ab12c57e52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92b3ebe8-22c3-46c5-adcd-04c771a9f370","keywords":null,"link":"/tudomany/20190911_10_meteres_szarnyfesztavolsagu_repulo_hullo_elt_az_osidokben_Kanadaban","timestamp":"2019. szeptember. 11. 16:57","title":"10 méteres szárnyfesztávolságú repülő hüllő élt az ősidőkben Kanadában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b369164-6155-4997-a323-b9a583bd3cc5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A józsefvárosi ellenzéki házkutatás ügye nem politikai ügy, ha bebizonyosodik a törvénysértés, a baloldalnak le kéne vonni a konzekvenciákat - Kormányhivatal vizsgálja az Electrolux jászberényi leépítését - Tarlós István majd eldönti, akar-e vitázni a többi jelölttel - hangzott el a kormányinfón, ahol Gulyás Gergely kancelláriaminiszter egy új hetilapnak is reklámot csinált, és ahol az is elhangzott, nagyon valószínű, hogy nem indul meg a Parlament őszi ülésszaka az önkormányzati választásokig. \r

","shortLead":"A józsefvárosi ellenzéki házkutatás ügye nem politikai ügy, ha bebizonyosodik a törvénysértés, a baloldalnak le kéne...","id":"20190912_Kormanyinfo_Trocsanyi_Piko_Tarlos_es_a_tobbiek__ELO","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3b369164-6155-4997-a323-b9a583bd3cc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c45c6709-0cc8-4b30-9e04-e078bf7bcd51","keywords":null,"link":"/itthon/20190912_Kormanyinfo_Trocsanyi_Piko_Tarlos_es_a_tobbiek__ELO","timestamp":"2019. szeptember. 12. 10:42","title":"Gulyás Gergely a házkutatásról: Mindenkit megillet az ártatlanság vélelme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dabdd670-7cb7-4904-8c39-310e31ff763e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Völgyesi Zsolt Károly munkaviszonya szeptember 30-án szűnik meg, úgy tudjuk, nem függetlenül a MÁV körül a közelmúltban kialakult káosztól.","shortLead":"Völgyesi Zsolt Károly munkaviszonya szeptember 30-án szűnik meg, úgy tudjuk, nem függetlenül a MÁV körül a közelmúltban...","id":"20190910_mav_kozos_megegyezes_munkaviszony_megszunese_vezerigazgato_helyettes_volgyesi_zsolt_karoly","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dabdd670-7cb7-4904-8c39-310e31ff763e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8073f43-3da3-43b3-bf5e-a6dae7bc84ba","keywords":null,"link":"/kkv/20190910_mav_kozos_megegyezes_munkaviszony_megszunese_vezerigazgato_helyettes_volgyesi_zsolt_karoly","timestamp":"2019. szeptember. 10. 16:33","title":"Megválik a MÁV az egyik vezérigazgató-helyettesétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d550239a-d317-402e-933a-3345c84007e1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Sony rögtönzött felmérése szerint a kontrolleren található X gombot szinte mindenki iksznek hívja, pedig a tervezéskor ők nem így gondolták.","shortLead":"A Sony rögtönzött felmérése szerint a kontrolleren található X gombot szinte mindenki iksznek hívja, pedig...","id":"20190912_sony_playstation_kontroller_dualshock_x_gomb_neve","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d550239a-d317-402e-933a-3345c84007e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f41ec3eb-8bbe-440b-96f2-1ad11ddcb0a6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190912_sony_playstation_kontroller_dualshock_x_gomb_neve","timestamp":"2019. szeptember. 12. 11:03","title":"25 év után elárulta a Sony, mit jelent a PlayStation egyik gombja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]