[{"available":true,"c_guid":"f0ff787b-fba6-4145-b49c-33a9d14601a7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Sajtóinformációk szerint a tulajdonosok nem látják biztosítottnak a szükséges munkaerőt.\r

","shortLead":"Sajtóinformációk szerint a tulajdonosok nem látják biztosítottnak a szükséges munkaerőt.\r

","id":"20190913_racalmas_hankook_gyar_bovites_nemzeti_befektetesi_ugynokseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f0ff787b-fba6-4145-b49c-33a9d14601a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05e6a866-7d31-4614-989f-41d3f57ce369","keywords":null,"link":"/kkv/20190913_racalmas_hankook_gyar_bovites_nemzeti_befektetesi_ugynokseg","timestamp":"2019. szeptember. 13. 15:14","title":"Elhalasztotta a Hankook rácalmási gyárának bővítését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e1b1947-74b2-4673-8ee2-9af98b752536","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Az eredetileg kijelölt, 3 fős bírói tanács 2 tagja „egyéb ok”-ra hivatkozva kiszállt a Czeglédy Csaba és társai elleni büntetőügyből, de már meg is van, kik ugranak be az elfogultság miatt távozó kétharmad helyére – erősítette meg a hvg.hu értesülését a Szegedi Törvényszék. Lapunk hónapokkal ezelőtt megírta, hogy kizárási ok merült fel azokkal a bírókkal szemben, akik most állítólag maguktól hátraléptek. Czeglédy Csaba szerint viszont a helyükbe lépő, új bírók sem felelnek meg a törvényi feltételeknek.","shortLead":"Az eredetileg kijelölt, 3 fős bírói tanács 2 tagja „egyéb ok”-ra hivatkozva kiszállt a Czeglédy Csaba és társai elleni...","id":"20190913_Maguktol_visszaleptek_a_Czegledyugy_biroi_csuszik_a_targyalas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2e1b1947-74b2-4673-8ee2-9af98b752536&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec4593ab-0733-4c44-b753-c08633a4bd22","keywords":null,"link":"/itthon/20190913_Maguktol_visszaleptek_a_Czegledyugy_biroi_csuszik_a_targyalas","timestamp":"2019. szeptember. 13. 06:43","title":"Elfogultság miatt visszaléptek a Czeglédy-ügy bírói, csúszik a tárgyalás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52e8ff6a-9a7b-4c38-8a43-694ffefa009a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"\"Bocs haver, összetörtem, az én hibám, de nincs pénzem kifizetni.\"","shortLead":"\"Bocs haver, összetörtem, az én hibám, de nincs pénzem kifizetni.\"","id":"20190913_nhl_ferrari_cetli","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52e8ff6a-9a7b-4c38-8a43-694ffefa009a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2f255d7-c2a6-4b39-8d55-bdf9fbd43c14","keywords":null,"link":"/cegauto/20190913_nhl_ferrari_cetli","timestamp":"2019. szeptember. 13. 11:45","title":"Cetlit hagyott az NHL-sztár autóján a sofőr, aki összetörte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93a49076-6800-4c4e-aac1-485a1dbefd8d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Imperial College London tudósai egy olyan drónt fejlesztettek, amellyel könnyebb lesz begyűjteni a vízmintákat.","shortLead":"Az Imperial College London tudósai egy olyan drónt fejlesztettek, amellyel könnyebb lesz begyűjteni a vízmintákat.","id":"20190913_dron_aquamav_vizbol_felszallo_dron","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=93a49076-6800-4c4e-aac1-485a1dbefd8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00075192-c968-42e9-ba75-8aacaac4ff35","keywords":null,"link":"/tudomany/20190913_dron_aquamav_vizbol_felszallo_dron","timestamp":"2019. szeptember. 13. 12:10","title":"Szó szerint kilövi magát a vízből ez az új drón – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A helyszínre mentők is érkeztek. ","shortLead":"A helyszínre mentők is érkeztek. ","id":"20190913_karambol_baleset_andrassy_ut","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a93fe2fe-3a6a-4ecb-bbee-383123349aa2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190913_karambol_baleset_andrassy_ut","timestamp":"2019. szeptember. 13. 10:13","title":"Karambolozott két autó az Andrássy út egyik kereszteződésében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dd9ddad-7e4d-4902-9753-692511ac188b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az orosz helyhatósági választások után egyből akcióba léptek a hatóságok, és 39 városban kezdtek házkutatásokba ellenzékieknél.","shortLead":"Az orosz helyhatósági választások után egyből akcióba léptek a hatóságok, és 39 városban kezdtek házkutatásokba...","id":"20190912_Tomeges_hazkutatasokkal_vegzaljak_az_ellenzekieket_Oroszorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6dd9ddad-7e4d-4902-9753-692511ac188b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5749312-eaae-4088-b4d7-73ca22c383b9","keywords":null,"link":"/vilag/20190912_Tomeges_hazkutatasokkal_vegzaljak_az_ellenzekieket_Oroszorszagban","timestamp":"2019. szeptember. 12. 13:49","title":"Tömeges házkutatásokkal vegzálják az ellenzékieket Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a785b432-556b-44c3-9c5f-c59deb1594fd","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Szeptember 1-jén indult a kísérlet.","shortLead":"Szeptember 1-jén indult a kísérlet.","id":"20190913_guinness_rekord_rekordkiserlet_polgar_judit_sakk_gyerekek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a785b432-556b-44c3-9c5f-c59deb1594fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"174dd145-2d89-4e75-8d58-cb299c461ca3","keywords":null,"link":"/elet/20190913_guinness_rekord_rekordkiserlet_polgar_judit_sakk_gyerekek","timestamp":"2019. szeptember. 13. 13:59","title":"Húszezer gyerekkel készül Guinness-rekordra Polgár Judit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"747fa725-a31b-40af-8565-d452237d3be1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Beszámítható volt, részben elismerte a bűncselekményt.","shortLead":"Beszámítható volt, részben elismerte a bűncselekményt.","id":"20190913_Zart_targyalassal_kezdodott_a_szekszardi_gyermekgyilkos_pere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=747fa725-a31b-40af-8565-d452237d3be1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1bd23c5-68ce-439a-bbae-99100041a81d","keywords":null,"link":"/itthon/20190913_Zart_targyalassal_kezdodott_a_szekszardi_gyermekgyilkos_pere","timestamp":"2019. szeptember. 13. 11:25","title":"Zárt tárgyalással kezdődött a szekszárdi gyermekgyilkos pere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]