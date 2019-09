Az eredetileg kijelölt, 3 fős bírói tanács 2 tagja „egyéb ok”-ra hivatkozva kiszállt a Czeglédy Csaba és társai elleni büntetőügyből, de már meg is van, kik ugranak be az elfogultság miatt távozó kétharmad helyére – erősítette meg a hvg.hu értesülését a Szegedi Törvényszék. Lapunk hónapokkal ezelőtt megírta, hogy kizárási ok merült fel azokkal a bírókkal szemben, akik most állítólag maguktól hátra léptek. Czeglédy Csaba szerint viszont a helyükbe lépő, új bírók sem felelnek meg a törvényi feltételeknek.