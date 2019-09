Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d0337b6b-8cf8-46a4-b8e9-3e81af29a32e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két évvel ezelőtt kormányhatározatot hoztak arról, hogy uniós forrásból épüljön Szegeden egy vegyes forgalmú híd. Most a Fidesz, egy közúti híd látványtervével kampányol, amelynek megépítésére szerintük a garanciát a kormánypárt polgármesterjelöltje jelenti, aki szerint viszont még egyeztetés folyik a programjáról.","shortLead":"Két évvel ezelőtt kormányhatározatot hoztak arról, hogy uniós forrásból épüljön Szegeden egy vegyes forgalmú híd. Most...","id":"20190912_szeged_hid_kampany_botka_nemesi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d0337b6b-8cf8-46a4-b8e9-3e81af29a32e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7723bc66-d548-41a0-91ea-cd9b3c0964e3","keywords":null,"link":"/itthon/20190912_szeged_hid_kampany_botka_nemesi","timestamp":"2019. szeptember. 12. 11:15","title":"Olyan hidat ígér a Fidesz Szegeden, amelyről még a polgármesterjelöltjük sem tudja, hogy milyen lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05b5b741-d3a1-4af5-8a42-00ffb26f8834","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Tao nélkül indult meg a színházi évad, az új helyzetben van, aki a pénzénél maradt, és van, aki egy fillért sem kapott.","shortLead":"Tao nélkül indult meg a színházi évad, az új helyzetben van, aki a pénzénél maradt, és van, aki egy fillért sem kapott.","id":"20190913_A_politika_jatekszereve_valt_a_szinhaztamogatasi_rendszer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=05b5b741-d3a1-4af5-8a42-00ffb26f8834&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55699e0e-2a5b-4cf5-80a6-f60bbccd986b","keywords":null,"link":"/kultura/20190913_A_politika_jatekszereve_valt_a_szinhaztamogatasi_rendszer","timestamp":"2019. szeptember. 13. 13:47","title":"A politika játékszerévé vált a színháztámogatási rendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73cf49a4-7f62-4070-927b-deec188fb04f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Csanádpalotánál vitték volna ki az országból.","shortLead":"Csanádpalotánál vitték volna ki az országból.","id":"20190913_lopott_porsche_hatat_csanadpalota","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=73cf49a4-7f62-4070-927b-deec188fb04f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92e82161-bcfd-4bc4-a07b-8257b02ffca7","keywords":null,"link":"/cegauto/20190913_lopott_porsche_hatat_csanadpalota","timestamp":"2019. szeptember. 13. 12:16","title":"Lopott Porsche akadt fenn a határellenőrzésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"922c5129-d436-4f42-ade0-8b9f56730c21","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Holnap lesz a publicista és a gimnazista lány bírósági tárgyalása.","shortLead":"Holnap lesz a publicista és a gimnazista lány bírósági tárgyalása.","id":"20190912_Bayer_Zsolt_nem_ker_bocsanatot_Nagy_Blankatol_de_eltopreng_rajta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=922c5129-d436-4f42-ade0-8b9f56730c21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b299091-dbb6-4cde-96eb-2c74f180a424","keywords":null,"link":"/itthon/20190912_Bayer_Zsolt_nem_ker_bocsanatot_Nagy_Blankatol_de_eltopreng_rajta","timestamp":"2019. szeptember. 12. 19:13","title":"Bayer Zsolt nem kér bocsánatot Nagy Blankától, de „eltöpreng” rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d27437a7-3301-49e6-bbed-e976513cc476","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A helyszínen vizsgálják az eset körülményeit, egy ideig nem jártak a vonatok. ","shortLead":"A helyszínen vizsgálják az eset körülményeit, egy ideig nem jártak a vonatok. ","id":"20190913_szemben_halado_vonat_pecel_mav","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d27437a7-3301-49e6-bbed-e976513cc476&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"953b0422-4ba2-41a4-91f8-2f55fdaac966","keywords":null,"link":"/itthon/20190913_szemben_halado_vonat_pecel_mav","timestamp":"2019. szeptember. 13. 09:44","title":"Egymástól 700 méterre állítottak meg két szemben haladó vonatot Pécelnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e254dea9-d3e0-4569-b78e-1590d0afb47d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Frankfurti Autószalonon leleplezett Hyundai-modell egyrészt visszatekint a múltba, másrészt a jövőt is felvázolja számunkra.","shortLead":"A Frankfurti Autószalonon leleplezett Hyundai-modell egyrészt visszatekint a múltba, másrészt a jövőt is felvázolja...","id":"20190912_a_hyundai_sziklat_dobott_az_unalmas_kulseju_autok_tengerebe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e254dea9-d3e0-4569-b78e-1590d0afb47d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00eeae3c-29df-4456-9d7f-d71bf8e2145d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190912_a_hyundai_sziklat_dobott_az_unalmas_kulseju_autok_tengerebe","timestamp":"2019. szeptember. 12. 11:21","title":"A Hyundai sziklát dobott az unalmas külsejű autók tengerébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"580c9c90-a9be-4d3a-a1a6-4bfde940fb0c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy amerikai iskola diákjai megtehetik, a fotóik pedig zseniálisak. ","shortLead":"Egy amerikai iskola diákjai megtehetik, a fotóik pedig zseniálisak. ","id":"20190913_North_Farmington_kozepiskola_diakok_igazolvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=580c9c90-a9be-4d3a-a1a6-4bfde940fb0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9367e7b-454c-4d88-b32c-73a259880b2f","keywords":null,"link":"/elet/20190913_North_Farmington_kozepiskola_diakok_igazolvany","timestamp":"2019. szeptember. 13. 11:17","title":"Ön beöltözne az igazolványképén, ha tehetné? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5454c8c2-0684-4e15-9522-2e22e5e7d936","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei vezérigazgatója, Zsen Cseng-fej kész továbbadni a vállalat által fejlesztett 5G-technológiát egy nyugati cégnek, hogy bizonyítsa ártatlanságát.","shortLead":"A Huawei vezérigazgatója, Zsen Cseng-fej kész továbbadni a vállalat által fejlesztett 5G-technológiát egy nyugati...","id":"20190912_huawei_5g_licensz_szabadalom_zsen_cseng_fej_kemvad","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5454c8c2-0684-4e15-9522-2e22e5e7d936&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a84bfe85-bdd7-4bb3-a1f4-c0f9bb5b7629","keywords":null,"link":"/tudomany/20190912_huawei_5g_licensz_szabadalom_zsen_cseng_fej_kemvad","timestamp":"2019. szeptember. 12. 20:03","title":"Meglepő lépésre szánta el magát a Huawei, terítenék a paklit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]