Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"93a49076-6800-4c4e-aac1-485a1dbefd8d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Imperial College London tudósai egy olyan drónt fejlesztettek, amellyel könnyebb lesz begyűjteni a vízmintákat.","shortLead":"Az Imperial College London tudósai egy olyan drónt fejlesztettek, amellyel könnyebb lesz begyűjteni a vízmintákat.","id":"20190913_dron_aquamav_vizbol_felszallo_dron","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=93a49076-6800-4c4e-aac1-485a1dbefd8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00075192-c968-42e9-ba75-8aacaac4ff35","keywords":null,"link":"/tudomany/20190913_dron_aquamav_vizbol_felszallo_dron","timestamp":"2019. szeptember. 13. 12:10","title":"Szó szerint kilövi magát a vízből ez az új drón – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2999cd0c-e7fd-4e6e-90fd-a549c49ec639","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az uniós bíróság főtanácsnoka a Google-nek adott igazat a Magyarország ellen a reklámadó miatt indított per legfontosabb pontjaiban.","shortLead":"Az uniós bíróság főtanácsnoka a Google-nek adott igazat a Magyarország ellen a reklámadó miatt indított per...","id":"20190912_Az_EU_Birosaga_mondhatja_ki_az_EUjogot_sertette_Magyarorszag_ahogyan_a_Googlet_buntette","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2999cd0c-e7fd-4e6e-90fd-a549c49ec639&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d61e7fff-0e3a-4ada-a212-c264eb578403","keywords":null,"link":"/kkv/20190912_Az_EU_Birosaga_mondhatja_ki_az_EUjogot_sertette_Magyarorszag_ahogyan_a_Googlet_buntette","timestamp":"2019. szeptember. 12. 13:18","title":"Megnyerheti a Google a magyar adóhivatal ellen indított pert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12e699f4-142a-40f7-a2ef-07e11d3974d3","c_author":"Remifemin Plus","category":"brandchannel","description":"Mind tudjuk, hogy létezik az az ősi női tudás, ami régen szinte szavak nélkül öröklődött generációról generációra. De mi a helyzet most? Felgyorsult világunkban hogyan és mit örökölnek lányaink? Rendhagyó kísérletünkben egy 53 éves anya és 22 éves lánya farkasszemet nézett egymással egy finom kávé mellett, hogy kimondjanak dolgokat, amik régen talán nem hangozhattak volna el. Mi pedig lejegyeztük. ","shortLead":"Mind tudjuk, hogy létezik az az ősi női tudás, ami régen szinte szavak nélkül öröklődött generációról generációra. De...","id":"remifeminplus_20190911_nok_generaciok_tanacs_anyja_lanya","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=12e699f4-142a-40f7-a2ef-07e11d3974d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd202cc2-c607-4fb0-b8df-aa1fe00880c9","keywords":null,"link":"/brandchannel/remifeminplus_20190911_nok_generaciok_tanacs_anyja_lanya","timestamp":"2019. szeptember. 11. 17:30","title":"Ütköztettük a generációkat: mit tanácsol egymásnak anya és lánya?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Remifemin Plus","c_partnerlogo":"cd42846e-a5c8-4d98-bff2-b679f367dab4","c_partnertag":"remifeminplus"},{"available":true,"c_guid":"6990f1da-1496-4f54-afdb-cedfb0ccaea1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádió reggeli műsorában méltatta Trócsányi Lászlót, bár szerinte még lesznek forró pillanatok a meghallgatásán. Kiállt az Európai Unió további bővítése mellett és kicsit kampányolt Tarlós István főpolgármesterért.","shortLead":"Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádió reggeli műsorában méltatta Trócsányi Lászlót, bár szerinte még lesznek...","id":"20190913_Orban_trocsanyi_kossuth_radio_interju","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6990f1da-1496-4f54-afdb-cedfb0ccaea1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c8b83a3-4be3-4516-915a-21c1b837e798","keywords":null,"link":"/itthon/20190913_Orban_trocsanyi_kossuth_radio_interju","timestamp":"2019. szeptember. 13. 07:34","title":"Orbán: A kormánnyal harcolni akaró polgármester alkalmatlan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e672cea7-dfe3-4d73-a69f-98c6b9355fea","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Ausztrál kutatók timelapse-kamerával rögzítették, hogy a szerves anyag bomlása közben mozognak a halott testek. Egy halottkém azt mondja, meglepődött, amikor látta, mennyit.","shortLead":"Ausztrál kutatók timelapse-kamerával rögzítették, hogy a szerves anyag bomlása közben mozognak a halott testek...","id":"20190913_tafonomia_halottak_teste_timelapse_kamera_mozgas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e672cea7-dfe3-4d73-a69f-98c6b9355fea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e4c13ca-b29a-4032-84c6-d8e570ca351e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190913_tafonomia_halottak_teste_timelapse_kamera_mozgas","timestamp":"2019. szeptember. 13. 08:03","title":"Meglepődtek a tudósok, amikor kifigyelték: mozognak a halottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29af1d6a-ac65-4425-b636-d3f15ad308ec","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Krigler Gábor januárban jelentette be, hogy nyolc év után otthagyja az HBO-t.","shortLead":"Krigler Gábor januárban jelentette be, hogy nyolc év után otthagyja az HBO-t.","id":"20190912_Krigler_Gabor_az_Aranyelet_kreativ_producere_elinditotta_sajat_gyartoceget","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=29af1d6a-ac65-4425-b636-d3f15ad308ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"335c2f1b-d00c-421f-a07f-bb91eb4fbe79","keywords":null,"link":"/kultura/20190912_Krigler_Gabor_az_Aranyelet_kreativ_producere_elinditotta_sajat_gyartoceget","timestamp":"2019. szeptember. 12. 16:14","title":"Az Aranyélet kreatív producere elindította saját gyártócégét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e8fd2f9-5863-4d30-8a8d-4a47ba6bd67d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több mint négy órán keresztül tartott a házkutatás Pikó András józsefvárosi polgármester-jelölt kampányközpontjában, személyes adattal való visszaélés miatt. Udvarhelyi Tessza kampányfőnököt hallgatta meg tanúként a rendőrség. Pikó András a helyszínen ártatlanságukat hangoztatta, Karácsony Gergely péntekre tüntetést szervez.","shortLead":"Több mint négy órán keresztül tartott a házkutatás Pikó András józsefvárosi polgármester-jelölt kampányközpontjában...","id":"20190911_Hazkutatast_tart_a_rendorseg_Piko_Andras_kmapanykozpontjaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3e8fd2f9-5863-4d30-8a8d-4a47ba6bd67d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99cce82e-4171-4ac7-9a3d-79c08a06b468","keywords":null,"link":"/itthon/20190911_Hazkutatast_tart_a_rendorseg_Piko_Andras_kmapanykozpontjaban","timestamp":"2019. szeptember. 11. 18:47","title":"Házkutatást tartott a rendőrség Pikó András kampányközpontjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01ecf812-2c91-4c2e-b84d-f1beab46656e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egyelőre még kellemes 20+ fokos hőmérséklet mellett telnek napjaink, de a közelgő fagyos időszakra nem árt időben felkészülniük az autósoknak. ","shortLead":"Egyelőre még kellemes 20+ fokos hőmérséklet mellett telnek napjaink, de a közelgő fagyos időszakra nem árt időben...","id":"20190913_a_tel_kozeledtet_jelzi_az_elso_idei_teligumi_teszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=01ecf812-2c91-4c2e-b84d-f1beab46656e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14d63c4b-396d-4e9e-b6af-a738465497fe","keywords":null,"link":"/cegauto/20190913_a_tel_kozeledtet_jelzi_az_elso_idei_teligumi_teszt","timestamp":"2019. szeptember. 13. 06:41","title":"A tél közeledtét jelzi az első idei téligumiteszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]