[{"available":true,"c_guid":"7ab678af-882d-44b1-a632-8a2595bf4d07","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20190914_Marabu_FekNyuz_Kis_magyar_kozgazdasagtan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7ab678af-882d-44b1-a632-8a2595bf4d07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e785db37-294f-4670-afc0-a5fa2a4b2442","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190914_Marabu_FekNyuz_Kis_magyar_kozgazdasagtan","timestamp":"2019. szeptember. 14. 09:00","title":"Marabu FékNyúz: Kis magyar közgazdaságtan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52e8ff6a-9a7b-4c38-8a43-694ffefa009a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"\"Bocs haver, összetörtem, az én hibám, de nincs pénzem kifizetni.\"","shortLead":"\"Bocs haver, összetörtem, az én hibám, de nincs pénzem kifizetni.\"","id":"20190913_nhl_ferrari_cetli","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52e8ff6a-9a7b-4c38-8a43-694ffefa009a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2f255d7-c2a6-4b39-8d55-bdf9fbd43c14","keywords":null,"link":"/cegauto/20190913_nhl_ferrari_cetli","timestamp":"2019. szeptember. 13. 11:45","title":"Cetlit hagyott az NHL-sztár autóján a sofőr, aki összetörte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50f4f165-3eaf-45bf-b265-3d6813bbeb99","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók készítettek tanulmányt arról, milyen események történtek a dinoszauruszok kihalását eredményező, 66 millió évvel ezelőtti aszteroida-becsapódást követő órákban több ezer kilométeres körzetben.","shortLead":"Amerikai kutatók készítettek tanulmányt arról, milyen események történtek a dinoszauruszok kihalását eredményező, 66...","id":"20190914_dinoszauruszok_kihalasa_aszteroida_becsapodas_esemenyei","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=50f4f165-3eaf-45bf-b265-3d6813bbeb99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f88aec6-fbb2-4a69-b12e-e4fd40c4e1f7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190914_dinoszauruszok_kihalasa_aszteroida_becsapodas_esemenyei","timestamp":"2019. szeptember. 14. 12:03","title":"15 percen belül végzett az összes dinoszaurusszal az aszteroida-becsapódás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"901b6a75-e5d8-482c-80f1-a299015fee0b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A múltról nem, csak az újrakezdésről emlékezett meg a Veszprémi Petőfi Színház. ","shortLead":"A múltról nem, csak az újrakezdésről emlékezett meg a Veszprémi Petőfi Színház. ","id":"20190913_Marton_Laszlo_bucsu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=901b6a75-e5d8-482c-80f1-a299015fee0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9d0bb15-3ffa-406f-8826-6552a018af64","keywords":null,"link":"/elet/20190913_Marton_Laszlo_bucsu","timestamp":"2019. szeptember. 13. 12:07","title":"Oberfrank Pál búcsúzik Marton Lászlótól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9cb63d0-d3c7-4859-b47b-516e245f1d6f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendező a szabadság elleni támadást lát az ellenzéki jelölt kampányközpontjában tartott házkutatásban.","shortLead":"A rendező a szabadság elleni támadást lát az ellenzéki jelölt kampányközpontjában tartott házkutatásban.","id":"20190913_Alfoldi_Robert_is_Piko_melle_allt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b9cb63d0-d3c7-4859-b47b-516e245f1d6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54384cf5-f311-4a0d-937f-305de070fef5","keywords":null,"link":"/itthon/20190913_Alfoldi_Robert_is_Piko_melle_allt","timestamp":"2019. szeptember. 13. 08:50","title":"Alföldi Róbert is Pikó András mellé állt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b39b852e-daa9-4699-afd9-806e13a6a7bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Alkalmatlan még arra is, hogy \"egyéni vagyonosodás célját szolgáló tevékenységet végezzen\".","shortLead":"Alkalmatlan még arra is, hogy \"egyéni vagyonosodás célját szolgáló tevékenységet végezzen\".","id":"20190913_Zugloi_fideszes_Karacsony_meg_lopni_se_tud_maganak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b39b852e-daa9-4699-afd9-806e13a6a7bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18ec03e6-0849-4b7c-9b01-bdff3d283bcc","keywords":null,"link":"/itthon/20190913_Zugloi_fideszes_Karacsony_meg_lopni_se_tud_maganak","timestamp":"2019. szeptember. 13. 07:22","title":"Zuglói fideszes szerint Karácsony még lopni se tud magának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f4c789a-9bff-40ec-956b-7014c6f11254","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A legjobb ajánlatot négy körben választották ki, végül a Market Építő Zrt. lett a befutó.","shortLead":"A legjobb ajánlatot négy körben választották ki, végül a Market Építő Zrt. lett a befutó.","id":"20190912_Garancsiek_epithetik_a_Mol_szekhazat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2f4c789a-9bff-40ec-956b-7014c6f11254&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a855e1f-d503-4da5-bf4f-cb952284db70","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190912_Garancsiek_epithetik_a_Mol_szekhazat","timestamp":"2019. szeptember. 12. 18:01","title":"Garancsiék építhetik a Mol-székházat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdeaf95c-4e89-461c-b77a-b071be849799","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy német rádióállomás az autógyártó belső dokumentumaira hivatkozva azt állította, hogy még mindig manipulálják a Volkswagenek dízelmotorjainak működését. ","shortLead":"Egy német rádióállomás az autógyártó belső dokumentumaira hivatkozva azt állította, hogy még mindig manipulálják...","id":"20190912_A_nemet_hatosag_is_a_VW_melle_allt_nincs_megint_csaloszoftver_az_autoikban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fdeaf95c-4e89-461c-b77a-b071be849799&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6415885-66a4-4fd4-aa7c-74890b77bf81","keywords":null,"link":"/cegauto/20190912_A_nemet_hatosag_is_a_VW_melle_allt_nincs_megint_csaloszoftver_az_autoikban","timestamp":"2019. szeptember. 12. 18:55","title":"A német hatóság is a VW mellé állt: nincs csalószoftver az autóikban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]