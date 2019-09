Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"148f18d3-1c4d-4baf-921d-c41420a9d001","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Az olajár egyelőre nem változott a támadás ellenére sem.","shortLead":"Az olajár egyelőre nem változott a támadás ellenére sem.","id":"20190914_Dronnal_tamadtak_meg_a_vilag_legnagyobb_olajfinomitojat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=148f18d3-1c4d-4baf-921d-c41420a9d001&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ab84dec-1b54-47b6-854b-ac1d11ada764","keywords":null,"link":"/kkv/20190914_Dronnal_tamadtak_meg_a_vilag_legnagyobb_olajfinomitojat","timestamp":"2019. szeptember. 14. 13:18","title":"Drónnal támadták meg a világ legnagyobb olajfinomítóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a4b1fc0-3d2d-43b3-8768-8bc5970403a0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gasztronómiai kísérletezésre hívjuk az olvasónkat. Grúziától Kínáig, Argentínától Olaszországig térképezzük fel a különböző konyhák emblematikus receptjeit. A videós útmutató egyszerű, nagyszerű, csak ki kell próbálni.","shortLead":"Gasztronómiai kísérletezésre hívjuk az olvasónkat. Grúziától Kínáig, Argentínától Olaszországig térképezzük fel...","id":"20190913_Fozzon_velunk__kinai_daralt_marhahusos_teszta","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2a4b1fc0-3d2d-43b3-8768-8bc5970403a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2617fa9f-cf50-419a-b238-543526514637","keywords":null,"link":"/elet/20190913_Fozzon_velunk__kinai_daralt_marhahusos_teszta","timestamp":"2019. szeptember. 13. 13:51","title":"Főzzön velünk! – kínai darált marhahúsos tészta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b159405-7066-4e9b-9499-c4a198a51c5c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három esetről van tudomása, amikor nem tudni, ki látta el a betegeket.","shortLead":"Három esetről van tudomása, amikor nem tudni, ki látta el a betegeket.","id":"20190913_Budafok_polgarmesterjelolt_orvos_ugyelet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7b159405-7066-4e9b-9499-c4a198a51c5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4372d8dd-c183-4390-bead-5eb513878ae9","keywords":null,"link":"/itthon/20190913_Budafok_polgarmesterjelolt_orvos_ugyelet","timestamp":"2019. szeptember. 13. 20:30","title":"Budafoki polgármesterjelölt: Több esetben nem volt orvos az ügyeleten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c399c42-4724-4aab-911f-bc6f1e374bef","c_author":"T.S.","category":"elet","description":"A vezető pincészetek közül az idén már többen új címkékkel ruházták fel palackjaikat. Legutóbb az Ostoros Családi Pincészet mutatkozott be új arculattal – Bukta Imre közreműködésével.



","shortLead":"A vezető pincészetek közül az idén már többen új címkékkel ruházták fel palackjaikat. Legutóbb az Ostoros Családi...","id":"20190914_Jo_bornak_is_kell_a_jo_cimke","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9c399c42-4724-4aab-911f-bc6f1e374bef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c91a07a7-91bd-4bc6-a41e-a4b129cfe49b","keywords":null,"link":"/elet/20190914_Jo_bornak_is_kell_a_jo_cimke","timestamp":"2019. szeptember. 14. 11:35","title":"Jó bornak is kell a jó címke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"632f4132-f8dd-4671-a514-e8a95e1bbe1b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kecskeméti sofőr ellen eljárás indult. ","shortLead":"A kecskeméti sofőr ellen eljárás indult. ","id":"20190913_gyalogatkelo_zebra_rendori_iranyitas_gyalogosok_kecskemet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=632f4132-f8dd-4671-a514-e8a95e1bbe1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d538201-bfe9-4377-8e70-e675bc985e1f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190913_gyalogatkelo_zebra_rendori_iranyitas_gyalogosok_kecskemet","timestamp":"2019. szeptember. 13. 16:28","title":"Előtte állt a rendőr, mégis majdnem elgázolt két gyalogost a zebrán – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"997ed60c-309f-4806-99bd-637f8b9725b3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A legtöbben Hermánszeget szeretnék vezetni. ","shortLead":"A legtöbben Hermánszeget szeretnék vezetni. ","id":"20190913_92_eves_polgarmesterjelolt_is_indulna_az_oszi_valasztasokon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=997ed60c-309f-4806-99bd-637f8b9725b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f080ebb-bd9e-41c3-8d10-ca4a29991f7b","keywords":null,"link":"/itthon/20190913_92_eves_polgarmesterjelolt_is_indulna_az_oszi_valasztasokon","timestamp":"2019. szeptember. 13. 12:38","title":"92 éves polgármesterjelölt is indulhat az önkormányzati választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3b670e3-4d09-4ed4-9f7c-8339d966a5d5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megtartották az ítélethirdetés előtti utolsó tárgyalást abban a perben, amelyet öt ellenzéki országgyűlési képviselő indított a tavaly decemberben, az MTVA székházánál történtek miatt.","shortLead":"Megtartották az ítélethirdetés előtti utolsó tárgyalást abban a perben, amelyet öt ellenzéki országgyűlési képviselő...","id":"20190912_mtva_szekhaz_ellenzeki_kepviselok_elsofoku_itelet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c3b670e3-4d09-4ed4-9f7c-8339d966a5d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f927d6fd-00c7-4638-aafc-86ac7048c3c0","keywords":null,"link":"/itthon/20190912_mtva_szekhaz_ellenzeki_kepviselok_elsofoku_itelet","timestamp":"2019. szeptember. 12. 22:07","title":"Szeptember végén hirdetnek ítéletet az MTVA-székházban akciózó képviselők ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc430b3e-6c42-44a6-ac80-158e09bc5f33","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Erőss Gábor párbeszédes politikus azt mondta, sokáig volt a rendőrségen, csak egy fotóról faggatták.","shortLead":"Erőss Gábor párbeszédes politikus azt mondta, sokáig volt a rendőrségen, csak egy fotóról faggatták.","id":"20190913_jozsefvarosi_kepviselojelolt_kihallgatas_eross_gabor_piko_andras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc430b3e-6c42-44a6-ac80-158e09bc5f33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c62277d-4531-4e2d-b129-3ccf230c99bf","keywords":null,"link":"/itthon/20190913_jozsefvarosi_kepviselojelolt_kihallgatas_eross_gabor_piko_andras","timestamp":"2019. szeptember. 13. 15:19","title":"Kihallgatta a rendőrség az egyik józsefvárosi képviselőjelöltet is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]