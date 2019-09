Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0fa2b358-d419-4d38-8f6f-18fe426a4a59","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"És nem is olyan rossz az a valami.","shortLead":"És nem is olyan rossz az a valami.","id":"20190914_Nem_is_a_mobilunktol_fuggunk_hanem_valami_egeszen_mastol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0fa2b358-d419-4d38-8f6f-18fe426a4a59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"127ac3e0-cd0a-4ddb-8aff-5ebefea775be","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190914_Nem_is_a_mobilunktol_fuggunk_hanem_valami_egeszen_mastol","timestamp":"2019. szeptember. 14. 08:40","title":"Nem is a mobilunktól függünk, hanem valami egészen mástól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fc184b3-4d66-44a8-a33b-c5a854ff2bc7","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Berlint már elárasztották a régi NDK kismotor által ihletett trendi új elektromos robogók. Körbefotóztuk a régi-új Schwalbét.","shortLead":"Berlint már elárasztották a régi NDK kismotor által ihletett trendi új elektromos robogók. Körbefotóztuk a régi-új...","id":"20190914_feltamadt_a_jo_oreg_simson_meg_pedig_meno_villanymotorkent","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7fc184b3-4d66-44a8-a33b-c5a854ff2bc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f55a9047-bb15-44cc-99eb-9a6bf880e304","keywords":null,"link":"/cegauto/20190914_feltamadt_a_jo_oreg_simson_meg_pedig_meno_villanymotorkent","timestamp":"2019. szeptember. 14. 06:41","title":"Feltámadt a jó öreg Simson, még pedig menő villanymotorként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44e35b66-00b9-4bb5-80cc-fa091d9b6f73","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy feltehetőleg a Naprendszerünkön kívülről érkezett üstököst fedezett fel egy amatőr csillagász – jelentette be a Harvard Egyetem Kisbolygó-kutató központja. ","shortLead":"Egy feltehetőleg a Naprendszerünkön kívülről érkezett üstököst fedezett fel egy amatőr csillagász – jelentette be...","id":"20190912_Naprendszeren_kivulrol_erkezett_ustokost_fedezhetett_fel_egy_amator_csillagasz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=44e35b66-00b9-4bb5-80cc-fa091d9b6f73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e74f3ed2-aaba-4739-9e02-056720439b07","keywords":null,"link":"/tudomany/20190912_Naprendszeren_kivulrol_erkezett_ustokost_fedezhetett_fel_egy_amator_csillagasz","timestamp":"2019. szeptember. 12. 21:24","title":"Naprendszeren kívülről érkezett üstököst fedezhetett fel egy amatőr csillagász","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"926768b9-056c-4e2b-aa85-c7ed46cc9940","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"November közepéig tarthat a felújítás most elkezdett része.","shortLead":"November közepéig tarthat a felújítás most elkezdett része.","id":"20190914_Lezarassal_es_terelessel_folytatodik_az_M7es_autopalya_felujitasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=926768b9-056c-4e2b-aa85-c7ed46cc9940&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f0ce966-39dc-4142-87b9-baad4a060422","keywords":null,"link":"/cegauto/20190914_Lezarassal_es_terelessel_folytatodik_az_M7es_autopalya_felujitasa","timestamp":"2019. szeptember. 14. 08:28","title":"Lezárással és tereléssel folytatódik az M7-es autópálya felújítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08ac3241-e30f-42eb-97d2-69f0d145565b","c_author":"Riba István","category":"itthon","description":"A nagyhatalmak előrébb helyezik a gazdasági érdekeiket, mint a demokráciába vetett hitüket - erre utalnak az elmúlt hónapok magyar külpolitikai fejleményei is. Orbán Viktor próbál szövetségeket építeni a fegyverbeszerzések révén és úgy tűnik van erre fogadó készség a világ vezetői részéről. Közben a kritikus skandináv államokkal a gazdasági kapcsolatokat sem fűzi szorosra a magyar diplomácia.","shortLead":"A nagyhatalmak előrébb helyezik a gazdasági érdekeiket, mint a demokráciába vetett hitüket - erre utalnak az elmúlt...","id":"201937__fegyverdiplomacia__haderofejlesztes__jogallamisag__az_illiberalizmus_ara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=08ac3241-e30f-42eb-97d2-69f0d145565b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"527fd3c3-5afb-4929-ade2-52d25b81f903","keywords":null,"link":"/itthon/201937__fegyverdiplomacia__haderofejlesztes__jogallamisag__az_illiberalizmus_ara","timestamp":"2019. szeptember. 14. 14:00","title":"Orbán rájött: fegyvervásárlással elkerülheti, hogy számonkérjék a jogállam lebontása miatt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d9789c9-2fe7-49bf-842f-609b6db7564c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az egyik aszteroida méretét európai kutatók 370 méteresre becsülik, és hagyományos távcsővel is látni lehet majd a Földről. ","shortLead":"Az egyik aszteroida méretét európai kutatók 370 méteresre becsülik, és hagyományos távcsővel is látni lehet majd...","id":"20190913_aszteroida_fold_kutatok_tavcso_nasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d9789c9-2fe7-49bf-842f-609b6db7564c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5480a67c-d4e1-42b8-b482-7530b505fed3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190913_aszteroida_fold_kutatok_tavcso_nasa","timestamp":"2019. szeptember. 13. 16:33","title":"Két aszteroida is megközelíti a Földet szombaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A helyszínre mentők is érkeztek. ","shortLead":"A helyszínre mentők is érkeztek. ","id":"20190913_karambol_baleset_andrassy_ut","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a93fe2fe-3a6a-4ecb-bbee-383123349aa2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190913_karambol_baleset_andrassy_ut","timestamp":"2019. szeptember. 13. 10:13","title":"Karambolozott két autó az Andrássy út egyik kereszteződésében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44fe9b37-63e9-48fb-be07-c3bf5a9bb388","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Épp csak hogy bemutatta a Samsung az évi második csúcstelefon-szériáját, a Galaxy Note10-eket, már a jövő év S családjáról szivárognak az értesülések.","shortLead":"Épp csak hogy bemutatta a Samsung az évi második csúcstelefon-szériáját, a Galaxy Note10-eket, már a jövő év S...","id":"20190913_samsung_galaxy_s11_szinek_tarhely","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=44fe9b37-63e9-48fb-be07-c3bf5a9bb388&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"620d43f9-6555-44a5-aa17-01f71eb6cdcf","keywords":null,"link":"/tudomany/20190913_samsung_galaxy_s11_szinek_tarhely","timestamp":"2019. szeptember. 13. 14:03","title":"Már szivárognak ki az infók a Samsung Galaxy S11-ről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]