[{"available":true,"c_guid":"cd20d58e-65bc-4b3d-bd56-12bd6c89543f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt mondta, hogy terrorista, és azt is kiáltotta, hogy \"Allahu Akbar\".","shortLead":"Azt mondta, hogy terrorista, és azt is kiáltotta, hogy \"Allahu Akbar\".","id":"20190913_keleti_palyaudvar_vonat_terrorista_vadirat_ugyeszseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd20d58e-65bc-4b3d-bd56-12bd6c89543f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7adb0f3f-747e-48ed-9b15-6929fb96b603","keywords":null,"link":"/itthon/20190913_keleti_palyaudvar_vonat_terrorista_vadirat_ugyeszseg","timestamp":"2019. szeptember. 13. 09:01","title":"A Keletiben már rendőrök várták a részeg férfit, aki kiakadt az IC-n, és azt mondta, felrobbantja a Parlamentet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2104cd3c-e62c-416f-914c-4599f18e3f66","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A volt brit kormányfő most szólalt meg először a népszavazás körüli időkről. ","shortLead":"A volt brit kormányfő most szólalt meg először a népszavazás körüli időkről. ","id":"20190913_David_Cameronnak_nyomorusagos_erzes_volt_lemondani_a_Brexitnepszavazas_utan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2104cd3c-e62c-416f-914c-4599f18e3f66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be2715b7-5b25-4a04-8433-f47f23187364","keywords":null,"link":"/vilag/20190913_David_Cameronnak_nyomorusagos_erzes_volt_lemondani_a_Brexitnepszavazas_utan","timestamp":"2019. szeptember. 13. 21:49","title":"David Cameronnak nyomorúságos érzés volt lemondani a Brexit-népszavazás után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a7152be-e496-4867-aea0-eff1fa1614bf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A játszási jog lejártával szeptember 22-én különleges előadással búcsúzik Elton John és Lee Hall zenés darabja, a Magyar Állami Operaház botrányokat kavart Billy Elliot – a Musical című előadása. ","shortLead":"A játszási jog lejártával szeptember 22-én különleges előadással búcsúzik Elton John és Lee Hall zenés darabja...","id":"20190913_Temeti_az_Opera_a_Billy_Elliotot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5a7152be-e496-4867-aea0-eff1fa1614bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca2f247b-b8e1-4a89-ac73-f6f30f332d58","keywords":null,"link":"/elet/20190913_Temeti_az_Opera_a_Billy_Elliotot","timestamp":"2019. szeptember. 13. 10:03","title":"Temeti az Opera a Billy Elliotot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b2e2541-2afc-4f00-8d17-9af041d255c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még közös vállalkozást is akart indítani F. László és a kokain helyett lisztet vásárló áldozata.","shortLead":"Még közös vállalkozást is akart indítani F. László és a kokain helyett lisztet vásárló áldozata.","id":"20190913_tokaji_drogugylet_kokain_vallalkozo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0b2e2541-2afc-4f00-8d17-9af041d255c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24cc239e-1200-4941-ae52-ef0eabf1ea8b","keywords":null,"link":"/itthon/20190913_tokaji_drogugylet_kokain_vallalkozo","timestamp":"2019. szeptember. 13. 11:35","title":"Régi ismerőse verte át a tokaji „drogbárót\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d27437a7-3301-49e6-bbed-e976513cc476","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A helyszínen vizsgálják az eset körülményeit, egy ideig nem jártak a vonatok. ","shortLead":"A helyszínen vizsgálják az eset körülményeit, egy ideig nem jártak a vonatok. ","id":"20190913_szemben_halado_vonat_pecel_mav","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d27437a7-3301-49e6-bbed-e976513cc476&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"953b0422-4ba2-41a4-91f8-2f55fdaac966","keywords":null,"link":"/itthon/20190913_szemben_halado_vonat_pecel_mav","timestamp":"2019. szeptember. 13. 09:44","title":"Egymástól 700 méterre állítottak meg két szemben haladó vonatot Pécelnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab5b9587-0682-4dd7-b423-5d5749622257","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pető Tiboron a magyar szurkolók viselkedését kérik számon. ","shortLead":"Pető Tiboron a magyar szurkolók viselkedését kérik számon. ","id":"20190912_szlovak_kulugyminiszterium_nagykovet_magyar_szlovak_valogatott_meccs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ab5b9587-0682-4dd7-b423-5d5749622257&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b696f3bf-bcd5-4183-9b63-59fbd5889e0c","keywords":null,"link":"/itthon/20190912_szlovak_kulugyminiszterium_nagykovet_magyar_szlovak_valogatott_meccs","timestamp":"2019. szeptember. 12. 20:40","title":"Behívatta a szlovák külügy a magyar nagykövetet a magyar-szlovák meccs miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8481666e-1961-43c7-84bf-7f178f2363d6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Diákok követelik a köznevelési törvény visszavonását, egyelőre szolid akcióval. ","shortLead":"Diákok követelik a köznevelési törvény visszavonását, egyelőre szolid akcióval. ","id":"20190913_koznevelesi_torveny_tiltakozas_diaksztrajk_iskolabojkott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8481666e-1961-43c7-84bf-7f178f2363d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0d8549b-c9ae-4579-a51b-9085576b2692","keywords":null,"link":"/itthon/20190913_koznevelesi_torveny_tiltakozas_diaksztrajk_iskolabojkott","timestamp":"2019. szeptember. 13. 11:57","title":"Ez a diáksztrájk nem rengeti meg az országot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"157527c1-17e0-45a9-8135-2affc480417e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ezért Las Vegasba költöztették az eseményt. Azt mondják, szupertitkos lesz.","shortLead":"Ezért Las Vegasba költöztették az eseményt. Azt mondják, szupertitkos lesz.","id":"20190912_Fesztivallal_unnepelnek_az_51es_korzet_idegenjeit_de_megijedtek_egy_lehetseges_humanitarius_katasztrofatol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=157527c1-17e0-45a9-8135-2affc480417e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e81b1e6b-4110-4391-ba3e-375a5ea0cdb1","keywords":null,"link":"/elet/20190912_Fesztivallal_unnepelnek_az_51es_korzet_idegenjeit_de_megijedtek_egy_lehetseges_humanitarius_katasztrofatol","timestamp":"2019. szeptember. 12. 14:20","title":"Le akarták rohanni az 51-es körzetet, de megijedtek a humanitárius katasztrófától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]