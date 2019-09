Arról is beszélt, hogy a reformáció megújította a magyarságot.

Magyarország 2010 óta elvégzett munkájával visszaszerezte jövőjét, és ennek nyilvánvaló jele, hogy "mi magyarok nem bezárjuk a templomokat és az iskolákat", hanem újakat építünk - mondta Kövér László, az Országgyűlés elnöke vasárnap Budapesten, a Fasori Református Egyházközség hálaadó napján.

A fasori gyülekezet új óvodaépületének átadásán Kövér azt mondta, "egyetlen politika sem mondhatja meg az embereknek, hogyan éljenek, ugyanakkor minden felelős politika kötelessége, hogy megteremtse a tartalmas élet lehetőséget az emberek számára".

Úgy fogalmazott:

az oktatási rendszeren belül az egyházi oktatás választása minden állampolgár szabad értékválasztása, amelyet a felelős politikának nemcsak tiszteletben kell tartania, hanem támogatnia is kell.

Szerinte az új református óvodaépület is ennek a támogatásnak az eredménye, és azt "példázza, hogy a szülők, az egyház és az állam összefogása közösséget teremt".

Arról is beszélt, hogy az elmúlt kilenc évben a Kárpát-medencében 120 új templom épült és 3000-et újítottak fel, szerinte a magyar egyházak életében "ilyen rövid idő alatt ilyen mértékű gyarapodásra és megújulásra az elmúlt száz esztendőben nem volt példa".

Azt is kijelentette, hogy a reformáció nemcsak a hitet újította meg, hanem általa a magyarságot is. "Teret nyitott anyanyelvi oktatásunknak, megerősítette és ma is erősíti nemzeti önazonosságunkat" - mondta. Szavai szerint ez a "nagyszerű teljesítmény és az alapjául szolgáló mindig megújulásra képes értékrend adja a magyar reformáció közösségépítő és nemzetmegtartó erejét". Mindennek a megismertetése és a "megtartóerő" átruházása pedig a legértékesebb útravaló, amit a református nevelés és oktatás biztosít.

Azt is elmondta, hogy a Magyarországi Református Egyház az óvodaprogramjára 30 milliárd forintot fordíthat, ebből több mint 40 óvoda épül, 25 pedig megújul.

Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára arról beszélt: a református egyház - akárcsak a többi egyház - számíthat a kormány segítségére a jövőben is.

Azt is mondta, hogy a jövőben a fasori református templomot is felújítják, ehhez a napokban megkapják a kormány 300 millió forintos támogatását, és az Országgyűlés júliusban döntött újabb 300 millió forint támogatásról is.