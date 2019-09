Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"03c4914f-61b4-4c83-8df0-2a7253b4975b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A közleményben nem említik, hogy két évvel ezelőtt hogyan váltak el útjaik. ","shortLead":"A közleményben nem említik, hogy két évvel ezelőtt hogyan váltak el útjaik. ","id":"20190913_Vigszinhaz_bucsu_Marton_Laszlo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=03c4914f-61b4-4c83-8df0-2a7253b4975b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85c02f0a-ac30-4015-ad46-a9798b686702","keywords":null,"link":"/elet/20190913_Vigszinhaz_bucsu_Marton_Laszlo","timestamp":"2019. szeptember. 13. 15:40","title":"A Vígszínház is búcsúzik Marton Lászlótól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"553e31bc-c0a2-4763-81e9-a9473bda7606","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezzel egyrészt akár életet is menthet, másrészt összehangolt közúti ellenőrzés kezdődik hétfőn egész Magyarországon – közölte a rendőrség.","shortLead":"Ezzel egyrészt akár életet is menthet, másrészt összehangolt közúti ellenőrzés kezdődik hétfőn egész Magyarországon –...","id":"20190914_Egyebkent_is_felejtse_el_a_mobiljat_vezetes_kozben_de_most_kulonosen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=553e31bc-c0a2-4763-81e9-a9473bda7606&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c8ea4b5-b27c-49b7-b2f8-4ee2cec51624","keywords":null,"link":"/itthon/20190914_Egyebkent_is_felejtse_el_a_mobiljat_vezetes_kozben_de_most_kulonosen","timestamp":"2019. szeptember. 14. 17:30","title":"Egyébként is felejtse el a mobilját vezetés közben, de most különösen!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0964aa78-e9ee-4b6d-a295-531daa0356a5","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Több mint ezernégyszázan kísérik el a magyar válogatottat Splitbe.","shortLead":"Több mint ezernégyszázan kísérik el a magyar válogatottat Splitbe.","id":"20190913_eb_selejtezo_magyar_valogatott_horvat_valogatott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0964aa78-e9ee-4b6d-a295-531daa0356a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5eb2c72e-6988-4392-a7cf-19691a2fd112","keywords":null,"link":"/sport/20190913_eb_selejtezo_magyar_valogatott_horvat_valogatott","timestamp":"2019. szeptember. 13. 10:10","title":"Egy nap alatt elkapkodták a vendégjegyeket a válogatott Horvátország elleni meccsére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3290a96d-07b9-4acd-bd8b-c606f04ebbf0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy olyan cégről és településről írt az államtitkár a Budapestet elárasztó trágyaszag kapcsán, ami nem is létezik. Amint kiderült, hogy felült egy hoaxnak, már személyi következményeket emlegetett.","shortLead":"Egy olyan cégről és településről írt az államtitkár a Budapestet elárasztó trágyaszag kapcsán, ami nem is létezik...","id":"20190913_kormanyhivatal_tisztviselo_tragyaszag_hoax_orban_balazs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3290a96d-07b9-4acd-bd8b-c606f04ebbf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e6e4351-2f18-4ce4-85cc-be92417abab8","keywords":null,"link":"/itthon/20190913_kormanyhivatal_tisztviselo_tragyaszag_hoax_orban_balazs","timestamp":"2019. szeptember. 13. 16:31","title":"Kirúgtak egy kormányhivatalnokot, miután Orbán Balázs egy álhírrel magyarázta a trágyaszagot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"607b01b9-7705-4805-93fb-b1d79cb39803","c_author":"Kaufmann Balázs - Windisch Judit","category":"itthon","description":"Bayer Zsolt publicista nem érezte úgy, hogy bocsánatot kellene kérnie Nagy Blanka diáklánytól, amiért leprolizta, így az eljárás folytatódik a bíróság előtt. ","shortLead":"Bayer Zsolt publicista nem érezte úgy, hogy bocsánatot kellene kérnie Nagy Blanka diáklánytól, amiért leprolizta...","id":"20190913_bayer_zsolt_nagy_blanka_bocsanatkeres_birosag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=607b01b9-7705-4805-93fb-b1d79cb39803&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9da0e05b-0293-46e0-8222-bfac0ffb7e2c","keywords":null,"link":"/itthon/20190913_bayer_zsolt_nagy_blanka_bocsanatkeres_birosag","timestamp":"2019. szeptember. 13. 15:21","title":"Bayer nem kért bocsánatot, vádlott lett – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c399c42-4724-4aab-911f-bc6f1e374bef","c_author":"T.S.","category":"elet","description":"A vezető pincészetek közül az idén már többen új címkékkel ruházták fel palackjaikat. Legutóbb az Ostoros Családi Pincészet mutatkozott be új arculattal – Bukta Imre közreműködésével.



","shortLead":"A vezető pincészetek közül az idén már többen új címkékkel ruházták fel palackjaikat. Legutóbb az Ostoros Családi...","id":"20190914_Jo_bornak_is_kell_a_jo_cimke","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c399c42-4724-4aab-911f-bc6f1e374bef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c91a07a7-91bd-4bc6-a41e-a4b129cfe49b","keywords":null,"link":"/elet/20190914_Jo_bornak_is_kell_a_jo_cimke","timestamp":"2019. szeptember. 14. 11:35","title":"Jó bornak is kell a jó címke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a8cc567-3db1-449c-96fa-4ea90b2ede02","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hálózati eszközök szakértőjeként a Cisco azt vizsgálta, milyen hatással lesz a hálózatokra a már terjedőben lévő Wi-Fi 6 technológia.","shortLead":"A hálózati eszközök szakértőjeként a Cisco azt vizsgálta, milyen hatással lesz a hálózatokra a már terjedőben lévő...","id":"20190914_wifi_6_cisco_vallalati_informatika_halozatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1a8cc567-3db1-449c-96fa-4ea90b2ede02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ca50efe-35bc-401f-9731-198bc52acf01","keywords":null,"link":"/tudomany/20190914_wifi_6_cisco_vallalati_informatika_halozatok","timestamp":"2019. szeptember. 14. 08:03","title":"Gyorsabb és stabilabb lesz otthon az internet, he elér a lakásba ez a wifis újítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4c1234e-8cef-4b94-a319-d93f125c307f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egymás után látogatják az új polgármesterjelöltek Orbán Viktort.","shortLead":"Egymás után látogatják az új polgármesterjelöltek Orbán Viktort.","id":"20190914_Szemelyes_fogadassal_tolta_meg_Orban_a_Fidesz_uj_polgarmesterjeloltjeinek_kampanyat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e4c1234e-8cef-4b94-a319-d93f125c307f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15ffd1a4-84ff-42fd-b873-9d3e81cfe6da","keywords":null,"link":"/itthon/20190914_Szemelyes_fogadassal_tolta_meg_Orban_a_Fidesz_uj_polgarmesterjeloltjeinek_kampanyat","timestamp":"2019. szeptember. 14. 10:54","title":"Személyes fogadással tolta meg Orbán a Fidesz új polgármester-jelöltjeinek kampányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]