[{"available":true,"c_guid":"320a9807-27b7-470d-a9dd-821e7e4e4de1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"David Cameron volt konzervatív párti brit miniszterelnök szerint Boris Johnson jelenlegi kormányfő nem hitt a Brexitben, és csak saját politikai karrierje érdekében támogatta az Egyesült Királyság kilépését az Európai Unióból.","shortLead":"David Cameron volt konzervatív párti brit miniszterelnök szerint Boris Johnson jelenlegi kormányfő nem hitt...","id":"20190915_Cameron_szerint_Johnson_nem_hitt_a_Brexitben_csak_karrierje_erdekeben_tamogatta","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=320a9807-27b7-470d-a9dd-821e7e4e4de1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fabe41ab-0fd1-4daa-9c41-1bc32c4319cd","keywords":null,"link":"/vilag/20190915_Cameron_szerint_Johnson_nem_hitt_a_Brexitben_csak_karrierje_erdekeben_tamogatta","timestamp":"2019. szeptember. 15. 14:00","title":"Cameron szerint Johnson nem hitt a Brexitben, csak karrierje érdekében támogatta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5ba443d-be2c-4f2f-98f2-33d868298da2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190914_Igy_bucsuzott_Alfoldi_Robert_Marton_Laszlotol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d5ba443d-be2c-4f2f-98f2-33d868298da2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3061af9a-4e9f-4bc4-986a-8288332437f4","keywords":null,"link":"/elet/20190914_Igy_bucsuzott_Alfoldi_Robert_Marton_Laszlotol","timestamp":"2019. szeptember. 14. 08:45","title":"Így búcsúzott Alföldi Róbert Marton Lászlótól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6addbf24-3318-41c0-b3ea-e441bddef5d2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kétszázötven éve ezen a napon, 1769. szeptember 14-én született Alexander von Humboldt német felfedező, botanikus, geográfus, meteorológus, csillagász, esszéíró...","shortLead":"Kétszázötven éve ezen a napon, 1769. szeptember 14-én született Alexander von Humboldt német felfedező, botanikus...","id":"20190914_alexander_von_humboldt_250_eve_szuletett_felfedezo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6addbf24-3318-41c0-b3ea-e441bddef5d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b27f5e5-7bfa-410b-9c54-b59c9f5b48ed","keywords":null,"link":"/tudomany/20190914_alexander_von_humboldt_250_eve_szuletett_felfedezo","timestamp":"2019. szeptember. 14. 14:03","title":"250 éve született az ember, akinél meg sem lehet számlálni, mi mindenhez értett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"752ecd25-d25e-4885-8791-e62ccfb04185","c_author":"Földvári Zsuzsa / Bécs","category":"vilag","description":"Az előrehozott választás közeledtével továbbra is a Sebastian Kurz vezette Osztrák Néppárt az esélyes a győzelemre, ám nem biztos, hogy egyszerű dolog lesz koalíciót összekovácsolni.","shortLead":"Az előrehozott választás közeledtével továbbra is a Sebastian Kurz vezette Osztrák Néppárt az esélyes a győzelemre, ám...","id":"201937__osztrak_kampany__intrikak__regi_es_uj_szovetsegek__keresik_ahelyuket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=752ecd25-d25e-4885-8791-e62ccfb04185&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9c61a72-cfd5-45d3-b3cb-3c74317be1c9","keywords":null,"link":"/vilag/201937__osztrak_kampany__intrikak__regi_es_uj_szovetsegek__keresik_ahelyuket","timestamp":"2019. szeptember. 14. 16:00","title":"A Strache-botrány és az ibizai videó kísértete járja be Ausztriát a választási kampányban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fc184b3-4d66-44a8-a33b-c5a854ff2bc7","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Berlint már elárasztották a régi NDK kismotor által ihletett trendi új elektromos robogók. Körbefotóztuk a régi-új Schwalbét.","shortLead":"Berlint már elárasztották a régi NDK kismotor által ihletett trendi új elektromos robogók. Körbefotóztuk a régi-új...","id":"20190914_feltamadt_a_jo_oreg_simson_meg_pedig_meno_villanymotorkent","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7fc184b3-4d66-44a8-a33b-c5a854ff2bc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f55a9047-bb15-44cc-99eb-9a6bf880e304","keywords":null,"link":"/cegauto/20190914_feltamadt_a_jo_oreg_simson_meg_pedig_meno_villanymotorkent","timestamp":"2019. szeptember. 14. 06:41","title":"Feltámadt a jó öreg Simson, mégpedig menő villanymotorként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2777ba50-cddd-4541-92e4-d42e232b5820","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A rendezvény befejezése után vadászni kezdtek a résztvevőkre, a rendőrökkel is összecsaptak. ","shortLead":"A rendezvény befejezése után vadászni kezdtek a résztvevőkre, a rendőrökkel is összecsaptak. ","id":"20190915_Maszkos_szelsojobbosok_tamadtak_meg_a_melegfelvonulas_resztvevoit_Harkivban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2777ba50-cddd-4541-92e4-d42e232b5820&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fc5e42b-bc6f-4c5e-a054-94f7f8fd05c7","keywords":null,"link":"/vilag/20190915_Maszkos_szelsojobbosok_tamadtak_meg_a_melegfelvonulas_resztvevoit_Harkivban","timestamp":"2019. szeptember. 15. 19:21","title":"Maszkos szélsőjobbosok támadták meg a melegfelvonulás résztvevőit Harkivban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a7eb6fa-5124-4727-9cdf-47a2687bd0b1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Függetlenként, a DK és Márki-Zay Péterék támogatásával indul a meteorológus a polgármesteri posztért.","shortLead":"Függetlenként, a DK és Márki-Zay Péterék támogatásával indul a meteorológus a polgármesteri posztért.","id":"20190914_Partai_Lucia_polgarmesterjelolt_lett_Szarvason","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a7eb6fa-5124-4727-9cdf-47a2687bd0b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34dcc9eb-b8ee-4600-b83c-d76c37babb0b","keywords":null,"link":"/itthon/20190914_Partai_Lucia_polgarmesterjelolt_lett_Szarvason","timestamp":"2019. szeptember. 14. 10:33","title":"Pártai Lucia polgármesterjelölt lett Szarvason","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d7bdb99-f37a-4539-9523-48ed2e3d4e04","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"30 ezer dollár pénzbírságot és két hét börtönt kapott Felicity Huffman. Ő az első, akit elítéltek az egyetemi vesztegetési botrányban.","shortLead":"30 ezer dollár pénzbírságot és két hét börtönt kapott Felicity Huffman. Ő az első, akit elítéltek az egyetemi...","id":"20190914_Bortonre_iteltek_a_Szuletett_felesegek_szinesznojet_mert_kenopenzzel_tolta_be_a_lanyat_egyetemre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d7bdb99-f37a-4539-9523-48ed2e3d4e04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9821981f-f9ea-4017-838b-86a6bafed031","keywords":null,"link":"/elet/20190914_Bortonre_iteltek_a_Szuletett_felesegek_szinesznojet_mert_kenopenzzel_tolta_be_a_lanyat_egyetemre","timestamp":"2019. szeptember. 14. 08:17","title":"Börtönre ítélték a Született feleségek színésznőjét, mert kenőpénzzel tolta be a lányát egyetemre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]