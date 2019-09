Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d0c75454-cc6e-40d9-889d-86e97e5b15ad","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Hulkot alakító színész nem hagyta szó nélkül, hogy a brit miniszterelnök a szuperhőst is belekeverte a Brexitbe.","shortLead":"A Hulkot alakító színész nem hagyta szó nélkül, hogy a brit miniszterelnök a szuperhőst is belekeverte a Brexitbe.","id":"20190916_mark_ruffalo_hulk_boris_johnson","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0c75454-cc6e-40d9-889d-86e97e5b15ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87cf4def-fa08-49ce-8067-8ad07002093a","keywords":null,"link":"/vilag/20190916_mark_ruffalo_hulk_boris_johnson","timestamp":"2019. szeptember. 16. 11:32","title":"Mark Ruffalo beszólt a magát Hulknak képzelő Boris Johnsonnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13413330-913d-4aff-a994-50fa18875cca","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A vevő és az eladó érdekét is szolgálja az ingatlan adásvételi szerződésének közjegyzői okiratba foglalása, mert az így közvetlenül végrehajthatóvá válik.","shortLead":"A vevő és az eladó érdekét is szolgálja az ingatlan adásvételi szerződésének közjegyzői okiratba foglalása, mert...","id":"20190915_Szakerto_erdemes_kozjegyzoi_okiratba_foglalni_az_ingatlan_adasveteli_szerzodeset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=13413330-913d-4aff-a994-50fa18875cca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66015fce-66ba-4622-b9b9-63f959881f4a","keywords":null,"link":"/kkv/20190915_Szakerto_erdemes_kozjegyzoi_okiratba_foglalni_az_ingatlan_adasveteli_szerzodeset","timestamp":"2019. szeptember. 15. 11:52","title":"Szakértő: érdemes közjegyzői okiratba foglalni az ingatlan adásvételi szerződését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7eb546b0-4c73-41d6-94b0-ef32ba79836d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A gemenci fekete gólya negyedszer vág neki a nagy útnak, amelyet már követhetnek is az érdeklődők.","shortLead":"A gemenci fekete gólya negyedszer vág neki a nagy útnak, amelyet már követhetnek is az érdeklődők.","id":"20190916_Elindult_Afrikaba_Zoltan_az_egyetlen_jelados_magyar_fekete_golya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7eb546b0-4c73-41d6-94b0-ef32ba79836d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"217a2842-b55b-40a8-a2fa-e9eedc10c6cd","keywords":null,"link":"/elet/20190916_Elindult_Afrikaba_Zoltan_az_egyetlen_jelados_magyar_fekete_golya","timestamp":"2019. szeptember. 16. 09:07","title":"Elindult Afrikába Zoltán, az egyetlen jeladós magyar fekete gólya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8e0ec3c-a3fc-477a-bc8e-6bca5ba456ca","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Miután nyilvánosságra hozták Blue Eyed Soul című új stúdiólemezük november 8-i megjelenését, a Simply Red bejelentette európai arénaturnéjának állomásait is. A listán november 23-a mellett Budapest szerepel.","shortLead":"Miután nyilvánosságra hozták Blue Eyed Soul című új stúdiólemezük november 8-i megjelenését, a Simply Red bejelentette...","id":"20190916_Visszater_Budapestre_a_Simply_Red","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b8e0ec3c-a3fc-477a-bc8e-6bca5ba456ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5cea456-6ddd-469f-92f5-ac126e58e00a","keywords":null,"link":"/elet/20190916_Visszater_Budapestre_a_Simply_Red","timestamp":"2019. szeptember. 16. 11:17","title":"Visszatér Budapestre a Simply Red","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fad6e75-1dc1-417c-bd97-b5c1f3c2ae20","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester SMS-ben nyilatkozott a Népszavának.","shortLead":"A főpolgármester SMS-ben nyilatkozott a Népszavának.","id":"20190914_Tarlos_a_fogyatekkal_elokrol_Felremagyarazas_forog_fenn","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8fad6e75-1dc1-417c-bd97-b5c1f3c2ae20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d368fc88-e990-4801-83f4-652b277c801e","keywords":null,"link":"/itthon/20190914_Tarlos_a_fogyatekkal_elokrol_Felremagyarazas_forog_fenn","timestamp":"2019. szeptember. 14. 18:42","title":"Tarlós a fogyatékkal élőkről: Félremagyarázás forog fenn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42f198af-73bf-402c-8cb6-8dcdeaf3a031","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ebolajárvány megfékezésére szánt források hűtlen kezelésével gyanúsítják a Kongói Demokratikus Köztársaság volt egészségügyi miniszterét, akit szombaton őrizetbe is vettek a hatóságok.","shortLead":"Az ebolajárvány megfékezésére szánt források hűtlen kezelésével gyanúsítják a Kongói Demokratikus Köztársaság volt...","id":"20190914_Ebolajarvany_hutlen_kezelessel_gyanusitanak_egy_kongoi_exminisztert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=42f198af-73bf-402c-8cb6-8dcdeaf3a031&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a2622e6-f34d-4087-b35f-a582f65f84f9","keywords":null,"link":"/vilag/20190914_Ebolajarvany_hutlen_kezelessel_gyanusitanak_egy_kongoi_exminisztert","timestamp":"2019. szeptember. 14. 19:04","title":"Ebolajárvány: hűtlen kezeléssel gyanúsítanak egy kongói exminisztert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c86becb6-bee3-4a53-8d42-809b3c7a934b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Baja fideszes polgármestere, Fercsák Róbert főleg ingatlanforgalmazással foglalkozó cége, az elmúlt három év alatt 184 millió forint árbevétel mellett 141 milliós nyereséget produkált. És még alkalmazottja sincs.","shortLead":"Baja fideszes polgármestere, Fercsák Róbert főleg ingatlanforgalmazással foglalkozó cége, az elmúlt három év alatt 184...","id":"20190915_Vagy_uzleti_zseni_vagy_mashogy_ugyes_kilott_a_bajai_fideszes_polgarmester_cege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c86becb6-bee3-4a53-8d42-809b3c7a934b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5f11aeb-6c00-4ddf-b43e-00c9075c55f8","keywords":null,"link":"/kkv/20190915_Vagy_uzleti_zseni_vagy_mashogy_ugyes_kilott_a_bajai_fideszes_polgarmester_cege","timestamp":"2019. szeptember. 15. 09:55","title":"Kilőtt a bajai fideszes polgármester cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"847e1ff5-69cd-4b78-8dea-91980aeeffdf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Aki szereti azonnal kézbe venni fizikai kép formájában a fotóit, annak jól jöhet a Polaroid újdonsága, amelyik számos okostelefon-modellel kompatibilis.","shortLead":"Aki szereti azonnal kézbe venni fizikai kép formájában a fotóit, annak jól jöhet a Polaroid újdonsága, amelyik számos...","id":"20190916_polaroid_lab_okostelefonos_fotok_azonnali_nyomtatasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=847e1ff5-69cd-4b78-8dea-91980aeeffdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e37ffc52-66e3-4072-9157-266686eb0cfc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190916_polaroid_lab_okostelefonos_fotok_azonnali_nyomtatasa","timestamp":"2019. szeptember. 16. 10:03","title":"Szerette a Polaroid-képeket? Itt az okostelefonos változat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]