[{"available":true,"c_guid":"0166d63f-9b00-4636-8455-159b7dc8409c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Robbanás és tűz miatt tucatnyi tűzoltót rendeltek hétfőn abba a titkos szibériai intézménybe, ahol vírusokkal kapcsolatos kísérleteket folytatnak orosz tudósok.","shortLead":"Robbanás és tűz miatt tucatnyi tűzoltót rendeltek hétfőn abba a titkos szibériai intézménybe, ahol vírusokkal...","id":"20190916_robbanas_oroszorszag_viruslabor_ebola_hiv_minta","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0166d63f-9b00-4636-8455-159b7dc8409c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"579a153d-8945-41b8-a299-6a06613a04d4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190916_robbanas_oroszorszag_viruslabor_ebola_hiv_minta","timestamp":"2019. szeptember. 16. 21:58","title":"Robbanás volt Oroszország legnagyobb víruslaborjában, ahol az ebola és a lépfene mintáit is tárolják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41fbf286-5cdd-4ea0-9c3d-275086fb4bdc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A választások közeledtével továbbment az ígéretekben az izraeli miniszterelnök, most már a néhány száz fős zsidó telepeket is annektálná.","shortLead":"A választások közeledtével továbbment az ígéretekben az izraeli miniszterelnök, most már a néhány száz fős zsidó...","id":"20190916_benjamin_netanjahu_ciszjordania_zsido_telep_annektalas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=41fbf286-5cdd-4ea0-9c3d-275086fb4bdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87cbd343-9bb3-4223-9368-a6a824082e06","keywords":null,"link":"/vilag/20190916_benjamin_netanjahu_ciszjordania_zsido_telep_annektalas","timestamp":"2019. szeptember. 16. 13:11","title":"Netanjahu emelte a tétet, Ciszjordánia összes zsidó telepének bekebelezését tervezi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"caa6f04b-aa30-4bb0-a469-d78e5a5c081e","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Hetvenöt éves korában meghalt Ric Ocasek, az 1980-as évek legendás amerikai együttese, a The Cars fontembere.","shortLead":"Hetvenöt éves korában meghalt Ric Ocasek, az 1980-as évek legendás amerikai együttese, a The Cars fontembere.","id":"20190916_Meghalt_a_The_Cars_frontembere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=caa6f04b-aa30-4bb0-a469-d78e5a5c081e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7657318-fb45-466a-9478-abc70994b76a","keywords":null,"link":"/kultura/20190916_Meghalt_a_The_Cars_frontembere","timestamp":"2019. szeptember. 16. 09:55","title":"Meghalt a The Cars frontembere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5119342-f2be-46a0-9c24-d06514a48c29","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bajkai István váltja Erdei Zsoltot.","shortLead":"Bajkai István váltja Erdei Zsoltot.","id":"20190918_Nepszava_Orban_ugyvedje_lesz_az_uj_bokszelnok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c5119342-f2be-46a0-9c24-d06514a48c29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2a530b4-5bbd-450f-8ee0-7c0db60335ab","keywords":null,"link":"/itthon/20190918_Nepszava_Orban_ugyvedje_lesz_az_uj_bokszelnok","timestamp":"2019. szeptember. 18. 07:23","title":"Népszava: Orbán ügyvédje lesz az új bokszelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12ae2523-8a50-4dce-8256-66df0a5da22c","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Báró Wenckheim hazatér felkerült a hosszabb, tízes listára került fel.","shortLead":"A Báró Wenckheim hazatér felkerült a hosszabb, tízes listára került fel.","id":"20190917_krasznahorkai_laszlo_amerikai_nemzeti_konyvdij_jeloles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=12ae2523-8a50-4dce-8256-66df0a5da22c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"821287b1-28cd-431b-847d-2467dfa82a8c","keywords":null,"link":"/kultura/20190917_krasznahorkai_laszlo_amerikai_nemzeti_konyvdij_jeloles","timestamp":"2019. szeptember. 17. 18:51","title":"Krasznahorkai regényét is jelölték az amerikai Nemzeti Könyvdíjra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abae39d9-6bd0-4b6c-a8ad-717ebe551642","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vázoljuk, hogy milyen védelmet nyújtanak az utasaiknak a szocialista blokkból származó, ma már oldtimer korú autók.","shortLead":"Vázoljuk, hogy milyen védelmet nyújtanak az utasaiknak a szocialista blokkból származó, ma már oldtimer korú autók.","id":"20190918_video_toresteszten_egy_trabant_es_egy_regi_skoda","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=abae39d9-6bd0-4b6c-a8ad-717ebe551642&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d75f9fc-5c4c-472b-9ef2-21442a552992","keywords":null,"link":"/cegauto/20190918_video_toresteszten_egy_trabant_es_egy_regi_skoda","timestamp":"2019. szeptember. 18. 06:41","title":"Videó: törésteszten egy Trabant és egy régi Skoda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0719713a-a7c6-4b0d-bed2-0722c4ab357b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három éve történt az eset, most emeltek vádat a biztonsági őr ellen. ","shortLead":"Három éve történt az eset, most emeltek vádat a biztonsági őr ellen. ","id":"20190916_biztonsagi_or_bulinegyed_bantalmazas_ures_uveg_vademeles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0719713a-a7c6-4b0d-bed2-0722c4ab357b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95a593ee-ffdc-4c09-9d6f-c27a98f01560","keywords":null,"link":"/itthon/20190916_biztonsagi_or_bulinegyed_bantalmazas_ures_uveg_vademeles","timestamp":"2019. szeptember. 16. 10:52","title":"Azért ütötte le a vendéget a biztonsági őr, mert üres üveget rugdosott a járdán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70406022-68c6-41b7-82d4-4ab4f08b25e1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Előbb elgázolták a volt jegybankelnököt, majd felgyújtották a fia autóját, most pedig a családjának háza égett porig. Mindez három hét alatt zajlott le Ukrajnában. ","shortLead":"Előbb elgázolták a volt jegybankelnököt, majd felgyújtották a fia autóját, most pedig a családjának háza égett porig...","id":"20190917_gyujtogatas_volt_jegybankelnok_haz_ukrajna","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=70406022-68c6-41b7-82d4-4ab4f08b25e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ce9ad60-7b9d-4ad3-941f-f352e133dfcf","keywords":null,"link":"/vilag/20190917_gyujtogatas_volt_jegybankelnok_haz_ukrajna","timestamp":"2019. szeptember. 17. 14:43","title":"Felgyújtották a volt ukrán jegybankelnök családjának házát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]