[{"available":true,"c_guid":"5f348448-8b75-4480-9bc2-27e9a2304a93","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem sikerült a terve, hamar megtalálták a rendőrök.","shortLead":"Nem sikerült a terve, hamar megtalálták a rendőrök.","id":"20190916_lopott_auto_ozd_baleset_alkoholfogyasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5f348448-8b75-4480-9bc2-27e9a2304a93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"245d83ca-9db2-4485-b36a-bbf7dbeb9c02","keywords":null,"link":"/cegauto/20190916_lopott_auto_ozd_baleset_alkoholfogyasztas","timestamp":"2019. szeptember. 16. 14:59","title":"Árokba borultak a lopott autóval, amint kiszabadították őket, meglógtak volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13f37d16-c004-4be4-8056-8e1231507d62","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem lesz olyan helyzet, hogy 26 tagállam engedje a Brexit határidejének eltolását, Magyarország pedig egyedül megvétózza - ígérte a miniszter.","shortLead":"Nem lesz olyan helyzet, hogy 26 tagállam engedje a Brexit határidejének eltolását, Magyarország pedig egyedül...","id":"20190916_Gulyas_Ha_haladekot_kernek_a_Brexitre_Magyarorszag_nem_fog_egyedul_vetozni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=13f37d16-c004-4be4-8056-8e1231507d62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82845580-cadd-43cf-8ba2-efcf2bff94c6","keywords":null,"link":"/itthon/20190916_Gulyas_Ha_haladekot_kernek_a_Brexitre_Magyarorszag_nem_fog_egyedul_vetozni","timestamp":"2019. szeptember. 16. 17:37","title":"Gulyás: Ha haladékot kérnek a Brexitre, Magyarország nem fog egyedül vétózni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6300fdf8-310b-4c99-b6c6-ea339553aaa3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Öt tűzoltót kellett kórházba vinni, miután felborultak a járművükkel, amikor egy imitált tűzhöz érkeztek.","shortLead":"Öt tűzoltót kellett kórházba vinni, miután felborultak a járművükkel, amikor egy imitált tűzhöz érkeztek.","id":"20190917_felborult_a_tuzoltoauto_diakok_bemutato_vac","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6300fdf8-310b-4c99-b6c6-ea339553aaa3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2abbab1f-1a79-4148-bf71-35511f36e896","keywords":null,"link":"/cegauto/20190917_felborult_a_tuzoltoauto_diakok_bemutato_vac","timestamp":"2019. szeptember. 17. 12:10","title":"Felborult a tűzoltóautó a diákoknak tartott bemutatón Vácon – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e870ecf-08f4-4d72-ad11-c6697929b44b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A nyáron még nem akart a Fővárosi Közgyűlés fideszes többsége vizsgálóbizottságot, most változhat a helyzet.","shortLead":"A nyáron még nem akart a Fővárosi Közgyűlés fideszes többsége vizsgálóbizottságot, most változhat a helyzet.","id":"20190916_Tarlos_azt_vizsgalna_mi_volt_Karacsony_felelossege_a_patkanyirtastender_eredmenyeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6e870ecf-08f4-4d72-ad11-c6697929b44b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e8d4990-4e65-4d1d-a6cf-7f5ace73cbfc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190916_Tarlos_azt_vizsgalna_mi_volt_Karacsony_felelossege_a_patkanyirtastender_eredmenyeben","timestamp":"2019. szeptember. 16. 19:05","title":"Tarlós azt vizsgálná, mi volt Karácsony felelőssége a patkányirtás-tender eredményében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30ba10e6-b9e2-4567-9182-d043d98751d2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Majdnem mindegy, milyen okostelefont használ, a biztonsági kutatók ugyanis egy olyan sebezhetőségre bukkantak, ami a SIM-kártyákat érinti.","shortLead":"Majdnem mindegy, milyen okostelefont használ, a biztonsági kutatók ugyanis egy olyan sebezhetőségre bukkantak, ami...","id":"20190916_simjacker_sim_kartya_sebezhetoseg_kemkedes_foldrajzi_helyzet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=30ba10e6-b9e2-4567-9182-d043d98751d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cb55d05-e941-423c-a753-4dbe1f94965d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190916_simjacker_sim_kartya_sebezhetoseg_kemkedes_foldrajzi_helyzet","timestamp":"2019. szeptember. 16. 09:03","title":"Ijesztő sebezhetőséget találtak: Samsung, Apple, Huawei és más mobilok is veszélyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38a637b3-1b73-4bde-b66d-e73b075c12da","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Büntetés nincs, ha valaki kutyát eszik Ho Si Minh-városban, de az élelmiszerbiztonsági hatóság nem boldog.","shortLead":"Büntetés nincs, ha valaki kutyát eszik Ho Si Minh-városban, de az élelmiszerbiztonsági hatóság nem boldog.","id":"20190916_Ne_egyenek_kutyat_mert_elriasztjak_a_turistakat__kerik_Vietnam_legnagyobb_varosaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=38a637b3-1b73-4bde-b66d-e73b075c12da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45ebddb8-f799-44fb-90b4-e25d0de99387","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190916_Ne_egyenek_kutyat_mert_elriasztjak_a_turistakat__kerik_Vietnam_legnagyobb_varosaban","timestamp":"2019. szeptember. 16. 20:25","title":"Ne egyenek kutyát, mert elriasztják a turistákat - kérik Vietnam legnagyobb városában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ed39d76-95f9-4ca2-bc75-7f6f309f1e2a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint nyolcezer felhasználó személyes adatait küldték el véletlenül az UNICEF-nél. Bocsánatot kértek, és állítólag már orvosolták is a hibát.","shortLead":"Több mint nyolcezer felhasználó személyes adatait küldték el véletlenül az UNICEF-nél. Bocsánatot kértek, és állítólag...","id":"20190916_unicef_agora_adatszivargas_gdpr","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9ed39d76-95f9-4ca2-bc75-7f6f309f1e2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"280d6080-6218-4b51-9c0e-41692c507fd0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190916_unicef_agora_adatszivargas_gdpr","timestamp":"2019. szeptember. 16. 18:03","title":"Mi az e-mailje? Hol dolgozik? Ki a főnöke? 8253 ember adata szivárgott ki a UNICEF-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba5af987-e5d3-4a3b-a322-43fcd5b03898","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Robbant a választási bomba Szekszárdon: az ellenzékiek polgármesterjelöltje, Bomba Gábor ellen kifogást nyújtottak be, amiért szerintük a Bomba! energiaital ismertségét kihasználva kampányol. Bomba szerint ez már tényleg „dedós” támadás, mert a nevéről nem tehet, a kampány grafikai elemei nem is hasonlítanak a termék megjelenésére, ráadásul ezeket jogosan használja. A helyi választási bizottság hétfőn délután bírálja el a beadványt.","shortLead":"Robbant a választási bomba Szekszárdon: az ellenzékiek polgármesterjelöltje, Bomba Gábor ellen kifogást nyújtottak be...","id":"20190916_Bomba_sztori_Bomba_Gabort_bepanaszoltak_a_Bomba_energiaital_gyartojanal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ba5af987-e5d3-4a3b-a322-43fcd5b03898&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcb1569d-89d2-4d10-9989-a12788e520d9","keywords":null,"link":"/itthon/20190916_Bomba_sztori_Bomba_Gabort_bepanaszoltak_a_Bomba_energiaital_gyartojanal","timestamp":"2019. szeptember. 16. 14:25","title":"Bomba sztori: az ellenzéki Bomba Gábort felnyomták a Bomba! energiaital miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]